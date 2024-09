DJs e casos de pirataria: observe o que você lava Selecta

O grupo antipirataria holandês BREIN diz que fechou um serviço de pirataria de música que oferecia um pool ilegal de 350.000 faixas em troca de um pagamento anual de 250 euros.





Esse assunto agora terminou em um acordo em dinheiro, mas cinco anos atrás, um homem que prestou um serviço semelhante no Reino Unido sem fins lucrativos foi preso por um ano.





O grupo antipirataria holandês BREIN está na vanguarda da batalha contra os serviços não licenciados na Holanda.





Somente no ano passado, a BREIN realizou 479 investigações que resultaram no fechamento de 466 sites e serviços ilegais , incluindo sites de torrent e streaming, provedores de IPTV e plataformas que distribuem música sem a licença apropriada.





Embora o BREIN tenha sugerido processos criminais por um tempo, o grupo antipirataria tende a se concentrar em ações civis.





A BREIN certamente não hesita em levar as questões aos tribunais, mas sempre que pode, acordos e um acordo para cessar e desistir podem ser suficientes para evitar uma ação mais séria.

BREIN tem como alvo um serviço pool de gravação de DJs de 350.000 faixas

No final da semana passada, o BREIN revelou uma investigação sobre o operador de um serviço online que fornecia acesso a um pool ilegal de gravações de DJs. Fornecer tal serviço requer licenciamento extensivo de autores e detentores de direitos vizinhos, mas de acordo com o BREIN, o homem não obteve a permissão necessária.





O serviço foi bastante abrangente. A BREIN estima que a plataforma oferecia cerca de 350.000 faixas para download, mas, ao contrário de um site pirata normal, os usuários pagavam uma assinatura de 250 euros por ano. Isso a tornou uma empresa com fins lucrativos não muito diferente daquelas oferecidas por provedores ilícitos de IPTV, por exemplo.

Operação encerrada, acordo alcançado

Não está claro se o serviço de DJ atingiu o limite para medidas de execução criminal na Holanda, mas a distribuição com fins lucrativos de conteúdo protegido por direitos autorais certamente aumenta essa perspectiva. No caso, porém, o BREIN decidiu resolver o assunto por conta própria e, como resultado, evidências e hardware (incluindo dispositivos de armazenamento digital) foram apreendidos na casa do operador.





Por fim, a BREIN concordou em resolver suas diferenças com a operadora fora do tribunal.





“Após consulta com seu advogado, o homem optou por resolver o caso por meio de um acordo”, relata BREIN.





“Ele assinou uma declaração de abstenção com cláusula de penalidade em caso de infrações futuras de 2.500 euros por dia (ou parte dele) com um máximo de 50.000 euros. Ele também permitiu o acesso aos documentos digitais apreendidos. Por fim, pagou 20.000 euros em quitação final.”





Embora as penalidades por descumprimento sejam duras e o acordo de 20.000 euros não seja insignificante, se isso tivesse ocorrido em outro lugar na Europa há alguns anos, o resultado poderia ter sido muito diferente.

DJ no Reino Unido é preso por operar um recurso semelhante

Em 2015, Liverpool DJ Wayne Evans (conhecido online como OldSkoolScouse) foi invadido pela Unidade de Crimes de Propriedade Intelectual da Polícia após uma investigação realizada pela empresa de licenciamento PRS for Music.





Evans havia carregado músicas em sites de torrent como The Pirate Bay e KickassTorrents, mas também administrava o DeeJayPortal, um site de download especializado em versões A capella de faixas musicais.





“Estamos empenhados em fazer parceria com a PIPCU para atuar contra serviços ilegais que não estão dispostos a trabalhar conosco em um modelo licenciado legítimo e que continuam a explorar o trabalho de nossos membros sem permissão”, disse a PRS na época.





Depois de entrar com uma confissão de culpa em outubro de 2016, Evans foi posteriormente condenado por duas acusações de distribuição de um artigo que viola direitos autorais e uma de posse ou controle de um artigo para uso em fraude. A fraude geralmente acarreta uma sentença mais severa no Reino Unido e os processos sob esta legislação agora são favorecidos pelos detentores de direitos autorais.





A polícia alegou originalmente que Evans estava ganhando quantias consideráveis de dinheiro com sua empresa, mas em sua sentença, o juiz Robert Trevor-Jones aceitou que Evans não foi motivado por ganho pessoal. Isso contrasta com a questão do BREIN, em que o lucro era claramente o condutor. No entanto, Evans foi condenado a 12 meses de prisão, apesar de não ter condenações anteriores.

Os resultados dependem do humor dos detentores de direitos

Embora a alegada escala da ofensa certamente desempenhe um papel fundamental, os resultados nesses dois casos levantam questões interessantes.





A BREIN estava obviamente interessada em encerrar o serviço de DJ não licenciado, algo que conseguiu sem o envolvimento da polícia, ao mesmo tempo em que ganhou um acordo. A notícia do resultado também envia uma mensagem de dissuasão, já que poucas pessoas têm 20.000 euros para pagar os detentores de direitos.





PRS, por outro lado, claramente queria enviar uma mensagem de dissuasão mais contundente, então, em vez de cessar e desistir, tomou a decisão de ir para a jugular, resultando no fechamento do serviço, mas também em uma sentença de prisão para Evans.





Não está claro o que BREIN teria feito se o crime tivesse ocorrido na Holanda, mas os casos até agora sugerem que esse resultado específico teria sido improvável.





Evans, ao que parece, estava fazendo a coisa errada na hora errada no lugar errado com o adversário errado. Se ele estivesse em outro lugar da Europa na época, as coisas poderiam ter sido bem diferentes.





A mensagem principal é que, no ambiente atual, a operação de serviços de pirataria no Reino Unido tem uma chance maior do que nunca de atrair a atenção da polícia. E quando os detentores de direitos querem enviar uma mensagem pública de dissuasão, os resultados podem ser sérios.





