DJs et affaires de piratage : regardez ce que vous rincez Selecta

Le groupe néerlandais anti-piratage BREIN dit avoir fermé un service de piratage musical qui proposait un pool illégal de 350 000 titres en échange d'un paiement annuel de 250 euros.





Cette affaire s'est maintenant terminée par un règlement en espèces, mais il y a cinq ans, un homme qui fournissait un service similaire au Royaume-Uni dans un but non lucratif a été emprisonné pendant un an.





Le groupe anti-piratage néerlandais BREIN est à l'avant-garde de la bataille contre les services sans licence aux Pays-Bas.





Au cours de la seule année dernière, BREIN a mené 479 enquêtes qui ont abouti à la fermeture de 466 sites et services illégaux , y compris des sites de torrent et de streaming, des fournisseurs d'IPTV et des plateformes qui distribuent de la musique sans licence appropriée.





Alors que BREIN fait allusion à des poursuites pénales depuis un certain temps, le groupe anti-piratage a tendance à se concentrer sur les actions civiles.





BREIN n'hésite certainement pas à porter les affaires devant les tribunaux, mais chaque fois qu'il le peut, des règlements et un accord de cesser et de s'abstenir peuvent suffire à éviter une action plus sérieuse.

BREIN vise un service de pool d'enregistrements DJ de 350 000 pistes

À la fin de la semaine dernière, BREIN a révélé une enquête sur l'opérateur d'un service en ligne qui donnait accès à un pool de disques DJ illégal. La fourniture d'un tel service nécessite des licences étendues de la part des auteurs et des titulaires de droits voisins, mais selon BREIN, l'homme n'avait pas obtenu l'autorisation nécessaire.





Le service était assez complet. BREIN estime que la plateforme proposait environ 350 000 titres en téléchargement mais, contrairement à un site pirate classique, les utilisateurs étaient facturés un abonnement de 250 euros par an. Cela en a fait une entreprise à but lucratif qui n'est pas différente de celles proposées par les fournisseurs IPTV illicites, par exemple.

Arrêt de l'opération, règlement atteint

Il n'est pas clair si le service DJ a atteint le seuil des mesures d'application pénale aux Pays-Bas, mais la distribution à but lucratif de contenu protégé par le droit d'auteur soulève certainement cette perspective. En fin de compte, cependant, BREIN a décidé de s'attaquer seul à l'affaire et, par conséquent, des preuves et du matériel (y compris des dispositifs de stockage numérique) ont été saisis au domicile de l'opérateur.





En fin de compte, BREIN a accepté de régler ses différends avec l'opérateur en dehors des tribunaux.





"Après consultation avec son avocat, l'homme a choisi de régler l'affaire au moyen d'un règlement", rapporte BREIN.





« Il a signé une déclaration d'abstention assortie d'une clause pénale en cas d'infractions futures de 2 500 euros par jour (ou partie) avec un maximum de 50 000 euros. Il a également autorisé l'accès aux documents numériques saisis. Enfin, il a payé 20 000 euros de décharge définitive.





Si les sanctions en cas de non-conformité sont sévères et le règlement de 20 000 euros non négligeable, si cela avait eu lieu ailleurs en Europe il y a quelques années, le résultat aurait pu être très différent.

DJ au Royaume-Uni emprisonné pour avoir exploité une ressource similaire

En 2015, le DJ de Liverpool Wayne Evans (connu en ligne sous le nom d'OldSkoolScouse) a été perquisitionné par l'Unité des crimes contre la propriété intellectuelle de la police à la suite d'une enquête menée par la société de licence PRS for Music.





Evans avait téléchargé de la musique sur des sites torrent tels que The Pirate Bay et KickassTorrents, mais dirigeait également DeeJayPortal, un site de téléchargement spécialisé dans les versions A capella de morceaux de musique.





"Nous nous engageons à nous associer à PIPCU pour lutter contre les services illégaux qui ne souhaitent pas travailler avec nous vers un modèle sous licence légitime et qui continuent d'exploiter le travail de nos membres sans autorisation", a déclaré PRS à l'époque.





Après avoir plaidé coupable en octobre 2016, Evans a ensuite été condamné pour deux chefs d'accusation de distribution d'un article portant atteinte au droit d'auteur et un pour possession ou contrôle d'un article à des fins frauduleuses. La fraude est généralement passible d'une peine plus sévère au Royaume-Uni et les poursuites en vertu de cette législation sont désormais privilégiées par les titulaires de droits d'auteur.





La police a initialement affirmé qu'Evans gagnait des sommes considérables grâce à son entreprise, mais lors de sa condamnation, le juge Robert Trevor-Jones a admis qu'Evans n'avait pas été motivé par un gain personnel. Cela contraste avec l'affaire BREIN où le profit était clairement le moteur. Néanmoins, Evans a été condamné à 12 mois de prison, bien qu'il n'ait aucune condamnation antérieure.

Les résultats dépendent de l'humeur des titulaires de droits

Bien que l'ampleur présumée de la délinquance joue certainement un rôle clé, les résultats de ces deux affaires soulèvent des questions intéressantes.





BREIN tenait évidemment à fermer le service de DJ sans licence, ce qu'il a réalisé sans l'intervention de la police tout en remportant un règlement. La nouvelle du résultat envoie également un message dissuasif puisque peu de gens disposent de 20 000 euros pour rembourser les ayants droit.





PRS, d'autre part, a clairement voulu envoyer un message dissuasif plus puissant, donc au lieu d'un cessez-et-abstention, a pris la décision d'opter pour la jugulaire, entraînant la fermeture du service mais aussi une peine de prison pour Evans.





On ne sait pas ce que BREIN aurait fait si son infraction avait été aux Pays-Bas, mais les cas jusqu'à présent suggèrent qu'un résultat particulier aurait été peu probable.





Evans, semble-t-il, faisait la mauvaise chose au mauvais moment au mauvais endroit avec le mauvais adversaire. S'il avait été ailleurs en Europe à l'époque, les choses auraient pu se passer tout autrement.





Le message primordial est que dans l'environnement actuel, l'exploitation de services de piratage au Royaume-Uni a plus de chances d'attirer l'attention de la police que jamais auparavant. Et lorsque les titulaires de droits veulent envoyer un message public de dissuasion, les résultats peuvent être graves.





Précédemment publié ici.