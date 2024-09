Definindo o metaverso com Charles Read: a nova experiência na Internet criada pelos jogadores

O mercado continua a amadurecer, então eu queria voltar a esclarecer alguns equívocos comuns sobre o que é o Metaverso, o que significa e quem o está construindo, espero que resulte em mais conversas com equipes de elite enquanto continuamos a financiar nessa direção. três anos depois que começamos.



Costumo ver decks de investimento de equipes que me dizem que estão “construindo um metaverso” que, com o passar do tempo, se tornará mais uma bandeira vermelha à medida que for alcançado um consenso sobre qual é realmente o conteúdo que compõe o metaverso. É bastante claro que há um profundo mal-entendido, reminiscente dos estágios iniciais da web - quando as empresas afirmavam que estavam “construindo uma internet” em vez de um site.





Se você pedisse a alguém para definir a internet em seus estágios iniciais, eles teriam lutado da mesma forma; ainda que a definição da internet hoje faça sentido, ela não explica realmente como a internet se sente ou opera. Estamos enfrentando a mesma situação novamente.

Esta é minha contribuição para esclarecer um pouco disso e, com sorte, chegar a um consenso ao responder à pergunta: o que é o metaverso?



Em grande parte, considero-me um “cidadão da internet”. De muitas maneiras, tenho mais consideração pela Internet do que pelo país em que nasci, afinal, conheci muitos de meus amigos mais próximos online, meu negócio foi construído online e minha riqueza também. Eu cresci jogando jogos imersivos e muitas vezes multiplayer como Runescape e World of Warcraft , onde aprendi as habilidades necessárias para navegar na economia da ponzinomics blockchain. Portanto, não deve ser surpresa que eu esteja prestando atenção especial ao metaverso e à linguagem usada para explicá-lo; afinal, sou um gamer.





Eu queria seguir algumas das minhas declarações anteriores, principalmente compartilhadas no Hackernoon, onde discuti a evolução da web espacial como sendo construída por jogadores, colecionáveis digitais como NFTs e “museus no metaverso” para dissipar alguma confusão e ajudar chegar a um consenso sobre o que é o metaverso... com a ajuda de alguns daqueles que têm como foco principal construir uma internet melhor.



Quero começar reconhecendo que, em sua forma inicial, a internet também prometia fornecer muitas das supostas soluções que ouvimos que o metaverso fornecerá agora, seja para turismo digital, educação, saúde etc. que todo o potencial de qualquer tecnologia nunca será 'realizado', porque ela está em constante evolução e, portanto, nossas expectativas e possibilidades também. O que torna este momento um pouco diferente é que as tecnologias dos últimos 40 anos estão chegando em uma forma nova, mais interoperável, 3D integrado e com capacidade de um modelo econômico melhor do que a internet existente.





…mas mais importante, os “iPad Kids” que cresceram deslizando e gostando agora estão se formando na escola, e as ferramentas para eles ajudarem a construir a internet estão ficando muito, muito interessantes…

Os arquitetos do futuro são os jovens

O Metaverso, portanto, é o que podemos considerar o próximo estágio da internet. Como os sites compõem a internet, gosto de pensar que os “espaços da web” interoperáveis compõem o metaverso. Aqui está o gráfico mais perspicaz que encontrei ao tentar quebrar a pilha do Metaverso e as tecnologias e filosofias essenciais que o compõem:









Algumas coisas a apontar aqui enquanto preparamos o cenário para a construção da teia espacial são as três camadas no centro. Economia do Criador, Computação Espacial e Descentralização (principalmente Edge Computing devido à escalabilidade que exploraremos mais adiante). Esses são os três componentes mais importantes para construir o metaverso corretamente e mantê-lo *aberto.*Criadores e consumidores se tornarão a peça mais importante do quebra-cabeça, e as ferramentas de que dispõem determinarão onde estão os principais centros de atividade no futuro.



Recentemente, a Meta anunciou que os criadores na plataforma seriam cobrados 30% como taxa básica e, em seguida, uma taxa adicional de 25% sobre o restante seria cobrada pela Plataforma Horizon. Em comparação, a Manticore está recebendo 50% e a Roblox está recebendo 75% das taxas dos criadores. Embora isso não seja de todo ruim, é definitivamente algo que precisamos melhorar à medida que construímos plataformas e ferramentas para criadores e consumidores. O bom disso é que a concorrência reduz os preços e, à medida que as ferramentas para os criadores se tornam mais acessíveis e, em muitos casos, mais descentralizadas, também aumentam as taxas que eles devem pagar. As características da nova internet são mais competitivas e menos monopolistas.



“Mesmo que o mundo esteja tão interconectado hoje, o metaverso emergirá como o próximo estágio dessa evolução – um ambiente online no qual pessoas comuns têm uma agência significativa para consumir, mas também para produzir” – Lincoln Wallen, CTO da Improbable





A “Web espacial” e seus arquitetos 3D





Um assunto que não aparece com frequência suficiente na discussão do metaverso é a web espacial - e eu explico isso como a mudança de sites para webspaces; áreas da internet que são construídas em 3D em tempo real, mas muitas vezes imitando construções sociais do mundo real; Eu falei muito sobre isso aqui . O Metaverso é a internet, mas construída por desenvolvedores de jogos, e com o avanço parabólico em software 3D de código aberto e em tempo real, todos os dias há novos arquitetos de mundos digitais emergentes para explorarmos online.





Podemos considerar essa mudança de paradigma o resultado de 40 anos de tecnologia sendo movida para uma versão mais interoperável - e explorável - do mundo digital. Os jogos mais bem-sucedidos dos últimos anos foram impulsionados por comportamentos de jogo fora dos objetivos típicos do jogo. Tomemos como exemplo o Animal Crossing , um jogo que pretende ser terapêutico, interativo e expressivo, que destaca o desejo dos jogadores de expressar criatividade e criar/consumir conteúdo, e não apenas objetivos completos. Animal Crossing também era fundamentalmente social, o que foi oportuno devido aos bloqueios implementados devido à Covid. Isso realmente destacou um segmento de mercado anteriormente negligenciado de jogos sociais não objetivos e abriu as portas para universos de fantasia altamente imersivos para compartilhar e explorar, feitos por desenvolvedores de jogos.





“O metaverso, para mim, vai nascer da revolução em torno do 3D em tempo real;

já que o 3D em tempo real se torna fácil de capturar, consumir e compartilhar devido aos avanços nos mecanismos de jogo” — Marc Petit, Epic Games





Isso significa que o metaverso é independente de dispositivo; não é apenas experimentado por meio de um fone de ouvido VR, mas, eventualmente, por meio de qualquer superfície digital com a qual possamos interagir. Marc fala sobre um futuro onde podemos transformar nossas janelas em exibições ao vivo do que quisermos, desde o planeta Tatooine de Star Wars até os oceanos profundos da Terra. Embora haja uma dependência significativa de VR e AR para explorar esses mundos, podemos ver esse avanço como mais um aumento da Internet que permite que seja experimentado em 3D em tempo real. Ele transcenderá vários dispositivos, como telefones, tablets e headsets de realidade virtual, mas também veículos autônomos e painéis de vidro. Será dinamicamente social e integrado com todos os aspectos de nossas vidas. O que mais me entusiasma nos próximos anos é como podemos unir o digital e o físico enquanto criamos experiências de realidade múltipla (MR) para pessoas de todo o mundo.



“O metaverso é um mundo virtual? Não. Terá um mundo virtual, mas isso será apenas um elemento dele” — Matthew Ball





Gosto de pensar em nossos dispositivos móveis como janelas ou portais para novos mundos.





O Pokémon Go provou ser adequado ao mercado de produtos pela primeira vez com AR, mas estamos prontos para ir para o próximo nível - e as pessoas estão prestando atenção. Um estudo recente mostrou que o Pokémon Go na verdade diminuiu as pesquisas relacionadas à depressão localmente, o que indica que essas experiências interativas podem funcionar para melhorar a saúde mental, principalmente em jovens.





As experiências sociais possibilitadas por esse mercado em crescimento devem mudar vidas; não apenas tecnologia legal, mas tecnologia funcional. Também vejo um futuro para projetos de impacto social, como a reciclagem, sendo aprimorados pela realidade mista no nível cívico.





Kevin Kelly, editor da Wired, está confiante de que o AR abrirá o caminho para a próxima grande plataforma de tecnologia. Ele apelidou este Mirrorworld; as linhas borradas entre o físico e o digital e a crescente sobreposição digital que fica no topo do nosso mundo físico.





“O mirrorworld ainda não existe totalmente, mas está chegando. Em breve, todos os lugares e coisas no mundo real – todas as ruas, postes de iluminação, prédios e cômodos – terão seu gêmeo digital em tamanho real no mundo dos espelhos. Por enquanto, apenas pequenas manchas do mirrorworld são visíveis através de fones de ouvido AR. Peça por peça, esses fragmentos virtuais estão sendo costurados para formar um lugar compartilhado e persistente que será paralelo ao mundo real.”





Marcadores de localização e dados continuam a se tornar mais precisos, e nossos dispositivos portáteis estão se tornando mais inteligentes com velocidades de processamento mais rápidas. Isso significa ambientes personalizados construídos sobre o mundo real e que apresentam oportunidades únicas e interessantes para engajamento cívico, impacto social e, é claro, jogos.





O Mirrorworld dependerá mais de nossas câmeras de telefone celular e mapeamento do mundo real do que qualquer outra coisa, e nos permitirá sobrepor de forma inteligente experiências digitais a ambientes físicos - o foco principal da minha próxima empresa, que fará isso em parceria com o pensamento de futuro. cidades e líderes do mundo digital.





Há, no entanto, uma grande dificuldade em fazer com que vários mundos se comuniquem, já que muitos dispositivos e softwares têm diferentes conjuntos de regras, como Unity e Unreal Engine, com diferentes maneiras de enumerar o espaço 3D. Isso torna a interoperabilidade entre os mundos muito complicada no momento, e um problema que poucos estão interessados em resolver porque é intensivo em recursos e exigiria a mudança de práticas em várias das maiores empresas do setor sem motivação financeira clara.



Na prática, isso significa que o metaverso agora é “instanciado”, o que significa que a maioria das experiências tem limites e não está conectada a outras experiências. Você ainda precisa “fazer login” e iniciar diferentes softwares ou hardwares para acessar diferentes instâncias.





Para que o metaverso seja realmente aberto, precisamos de mecanismos de jogo interoperáveis e uma camada de economia virtual.





Muitas das pessoas que lideram o 3D em tempo real não estão correndo para o blockchain, porque temos que ter cuidado com o que construímos, já que também temos que conviver com isso. Mas há um grupo separado de líderes de foco aberto que estão colaborando com eles para eventualmente convergir para sistemas mais padronizados, acessíveis e justos.



A internet de hoje tem um foco distinto em assistir, curtir e deslizar. Em troca, somos monetizados por nossos dados, mas a promessa da próxima fase que é construída em 3D em tempo real significa que nos tornamos parte da própria experiência. É inerentemente social e interativo, em vez da relação escravo e mestre que o conteúdo existente da Internet fornece, e os usuários se tornam os principais criadores do conteúdo e da própria experiência.





“A internet como a conhecemos é antiética para o que foi projetada. A comunalidade, os hiperlinks, deram muito valor… A internet atual é como estar em um shopping e precisar de uma carteira de identidade diferente para cada loja. Onde cada loja tem diferentes fornecedores de cartões, esquemas de dimensionamento, etc.” — Mateus Bola





Infraestrutura, dimensionamento e limitações

Embora o iPhone não seja a internet, sua adoção permitiu que centenas de milhões de pessoas o acessassem, e é uma parte valiosa da história da internet. O Metaverso terá hardware, serviços e experiências igualmente importantes. Se tivéssemos que fazer suposições sobre o que são agora, definitivamente começaríamos com o Unreal Engine. Porque as pessoas que fazem filmes querem a mesma coisa que as pessoas que fazem jogos; há um requisito técnico compartilhado entre esses setores que está levando as coisas na direção certa, mas isso também significa que os elementos interativos estão começando a convergir. Além disso, muitas outras indústrias também estão implementando mecanismos de jogos em seus processos de design devido à necessidade de softwares de simulação complexos - como arquitetura, planejamento urbano, moda, engenharia, música ao vivo e eventos. Isso é o que torna o Unreal Engine e o Unity, até certo ponto, tão perturbadores.





O Unreal Engine é a tecnologia líder mundial para construir a web espacial e, portanto, cumprir a promessa do metaverso, mas vem com suas próprias limitações, principalmente quando estamos falando de construir mundos hiperconectados em alta fidelidade e jogar em realidade misturada . Portanto, precisamos de um software de nuvem de distribuição simulado para ajudar a enviá-lo.





O Luna da Amazon é um software de jogos em nuvem que atualmente é capaz de transmitir em tempo real de 100 a 90 ms, e o 5G promete tornar isso mais rápido (quase) resolvendo o “problema da velocidade da luz”, o que significa que as informações estão viajando por distâncias diferentes para o mesmo servidor. A taxa de quadros é atualmente uma grande limitação e a razão pela qual há uma falta de jogos espaciais multijogador de alta fidelidade. É também por isso que os jogos com menor fidelidade, mas escalabilidade mais rápida, são tão populares - veja o Minecraft, por exemplo, que tem até 150 milhões de jogadores em todo o mundo em 55.000 servidores diferentes.





Além de o 5G nos aproximar da promessa de alta fidelidade, Marc Petit acredita que o celular funcionará como um processador central para conectar você ao metaverso, mas pode não ser pelos provedores que conhecemos hoje; em vez disso, a descentralização e a computação de ponta virão à tona.





No momento, criar um MMO é muito difícil no Unreal Engine, mas à medida que continuamos a trabalhar em direção à escalabilidade, isso se tornará muito mais fácil. O mesmo pode ser dito para ferramentas de jogos móveis como o Unity, com diferentes conjuntos de regras para o UE, o que geralmente significa criar coisas duas vezes se você deseja um jogo móvel e de desktop de alta fidelidade.







“A única coisa que está muito clara para mim é que tudo sobre o avanço da tecnologia leva claramente ao apoio do metaverso” — Ed Catmull, co-fundador da Pixar





Jogos Blockchain… GameFi e Play-to-Earn

(Divulgações: sou investidor e parte interessada em alguns dos protocolos ou empresas mencionados aqui.)



Agora que abordamos alguns equívocos comuns, podemos examinar as etapas importantes que precisamos dar para tornar o Metaverso Aberto, uma visão compartilhada por muitos dos principais indivíduos que visam chegar a um consenso sobre o que é o metaverso.





Embora a Internet não seja exatamente fechada, áreas dela são isoladas por certas regras nas quais a autenticação é construída. Quando analisamos como torná-lo mais aberto, a acessibilidade é importante, mas a propriedade também. Na Web2, você sacrifica a propriedade de seus dados em troca de acesso gratuito, o que obviamente tem sérias implicações. Você precisa fazer login com credenciais diferentes a cada vez, e quanto mais aplicativos e sites você usar, mais logins precisará usar. Este é um problema que “conectar com a carteira” pode tentar resolver e, embora não haja como negar que as carteiras não são superfáceis de usar, há medidas sendo tomadas para melhorar isso.





Se pensarmos no metaverso como uma coleção de espaços conectados e, eventualmente, contínuos, não faremos login com um nome de usuário e senha diferentes a cada vez.





“Não há moeda global, exceto cripto. Não há infraestrutura global, exceto a infraestrutura de blockchain. Portanto, sem uma infraestrutura global e sem uma moeda global, você não tem um metaverso. Você tem um splinterverse. —Nicolas Pouard (Ubisoft)





Ativos de propriedade do jogador (através do NFT): Como falei em minha declaração de abertura, 'cresci' online. Joguei inúmeros jogos nas últimas 3 décadas e gastei mais tempo e dinheiro com eles do que gostaria de falar. É por isso que o conceito de ativos de propriedade do jogador realmente me tocou quando aprendi sobre NFTs em 2018. Todos os itens, todas as skins e experiências que acumulei ao longo dos anos nos jogos que joguei, tinham tudo foram perdidos no momento em que decidi parar de jogá-los; ou pior ainda, quando os criadores decidiram parar de trabalhar no jogo. Talvez o último dos dois seja pior porque o controle do jogador foi retirado. Muitos dos itens pelos quais competimos nos jogos são troféus digitais, e poder carregá-los entre jogos, sites, webspaces e ambientes 3D é algo de que todos se beneficiariam.





Para aqueles que permanecem confusos sobre o que é um NFT ou como ele funciona no formato do jogo, considere-o um token ou tíquete ao qual você pode anexar dados (fotos, vídeo, áudio) e que normalmente é visual, mantido por você em seu próprio carteira. Quando você se conecta a um servidor de jogo web2, você faz login com um nome de usuário e senha; mas quando você faz login com uma carteira web3 como a metamask, ela contém todos os seus tokens, que contêm todos os dados. Ele diz ao jogo o que você possui, e não o contrário. Isso libera os jogadores e cria oportunidades intrigantes para desenvolvedores de jogos que desejam criar valor sobre os ativos existentes. **



“Sem blockchain não há metaverso.” —Nicolas Poard





O que isso permite é uma dissociação de uma economia de jogo do próprio jogo.





Bons exemplos disso na prática são jogos baseados em blockchain que transformam NFTs em personagens jogáveis em seus mundos, como Digination with CryptoPunks, e o mesmo no Galaxy Fight Club, onde você pode jogar como seus NFTs.



Isso significa que qualquer pessoa com esses NFTs pode se conectar ao servidor do jogo e já ter uma “skin” do jogo. É uma ótima maneira de atrair novos jogadores, mas também agrega mais valor para as coleções NFT existentes.



Infelizmente, os jogadores ainda estão lutando contra essa oportunidade em muitos casos, pensando que é mais uma tentativa de monetização de seus jogos favoritos, mas na verdade trata-se de utilizar a tecnologia para dar a eles a verdadeira propriedade de todos os ativos (geralmente skins) que estão comprando e bloqueando. seu valor futuro.





Foi recentemente revelado que a Epic faturou US $ 50 milhões com apenas uma venda de skin - e essa skin provavelmente só existirá no universo Fortnite e só poderá ser usada quando você estiver conectado à sua conta da Epic.





Embora eu não seja ingênuo o suficiente para pensar que isso será um fenômeno da noite para o dia, é empolgante que já está funcionando para jogos baseados em blockchain. O truque será atrair empresas de jogos tradicionais que provavelmente terão que repensar muitos de seus modelos de negócios e, esperançosamente, cooperar com outros empreendimentos para construir novos sistemas que sejam mais interoperáveis.





“O metaverso é a internet construída por desenvolvedores de jogos... não é uma experiência ou mundo específico” — Ryan Gill, CEO da Cadinho





Toque. Ganhar.





Uma opinião minha talvez controversa é que jogar para ganhar em muitos casos cria ambientes que se assemelham a sweatshops digitais, onde a maioria dos usuários está cultivando cliques por centavos.





Philip La, da equipe Axie Infinity , publicou recentemente um artigo muito importante sobre jogar para ganhar, e algo notável que ele destacou foi a mudança de jogar para ganhar para jogar e ganhar. Axie é talvez o jogo P2E mais icônico devido ao impacto socioeconômico que teve no Sudeste Asiático.





Embora eu ache que deva haver oportunidades de ganhar no metaverso durante o jogo, não acredito que isso deva ser esperado em todas as interfaces. Não quero falar muito sobre P2E neste artigo, pois não sinto que ainda tenha o significado específico para o metaverso que muitos dos outros conceitos têm, apesar de terem um potencial notavelmente interessante e impactante.





Quando falo sobre guildas, penso mais em clãs do Runescape ou guildas de WoW do que em servidores de discórdia hierárquicos com tesouros NFT e economia de gotejamento. Acredito que em jogos sociais de mundo aberto, podemos transformar tokens de governança em votos de jogadores e revitalizar a experiência DAO ao gamificá-la, e isso é algo que esperamos ver à medida que jogos web3 mais avançados graficamente forem lançados. Podemos até ver alguns jogos adotando tokens de governança existentes em troca de investimento ou suporte de certas guildas ou DAOs. Existem complicações e oportunidades realmente interessantes aqui.





Acho que também é importante para mim afirmar que não acredito que Axie deva ser referido como um “jogo metaverso”, apesar do perfil excessivo de nossa indústria para fazê-lo. Acredito que o Universo Axie faz parte do metaverso e espero que eles continuem a desenvolver seu IP para se tornarem mais proeminentes, o que já vemos com https://www.axieworld.com/en . Como mencionado acima, esses ativos (eixos) são de propriedade do jogador e, portanto, incentivam a criação de valor sobre eles, impulsionando o crescimento do ecossistema por meio do Immersive World IP.





Matthew Ball, o autor de “The Metaverse”, costuma falar sobre o futuro da mídia como mais focado em mundos de fantasia imersivos. Ele cita o fato de O Senhor dos Anéis não concorrer como livro, mas sim como franquia, com PI intercategoria. Espero que movimentos semelhantes de Axie transformem seu jogo em um universo mais imersivo, que se torne acessível em várias plataformas e mídias, em vez de apenas na experiência de jogo que eles oferecem atualmente.





Você certamente verá mais do universo Axie devido à capacidade de composição dos recursos que compõem o jogo e à popularidade do IP.





Identidade descentralizada: Conforme mencionado brevemente acima e lindamente demonstrado no visual de Jack Butcher; O Web3 abre as possibilidades de logon único de uma nova maneira. Enquanto empresas como a Epic Games estão usando logon único (para toda a sua biblioteca de jogos) auto-soberano, a identidade descentralizada apresenta novas oportunidades para nós à medida que nos movemos pela nova Internet; aquele em que controlamos nossas credenciais de identidade em nossa carteira web3.



No momento, a maioria dos aplicativos, sites, etc. exige credenciais de identidade, como e-mail e senha, mas há um futuro em que manteremos nossas credenciais de identidade em nossa carteira da web, para que, quando acessarmos um aplicativo web3, ele saiba imediatamente quem somos, pois já entramos na carteira quando abrimos a internet.





Esta é uma consideração muito importante quando se olha para uma internet aberta construída por desenvolvedores de jogos. A soberania de dados é importante, e a internet agora não a suporta de forma alguma; na verdade, ele alimenta os dados como uma mercadoria para cultivar e vender para grandes corporações.





Como você pode ver, há muitas partes móveis envolvidas - e embora nem todas estejam se movendo em harmonia agora, certamente estamos em uma tendência parabólica de experimentos muito legais combinando vários dos assuntos descritos neste artigo.





O metaverso será “centrado nas pessoas; centrado no relacionamento; centrada na interação. O resto é barulho” — Lincoln Wallen, CTO da Improbable.io





Direto para Avatar e Resgatáveis

Quando olhamos para a identidade, não podemos ignorar os avatares.







A economia 'Direct To Avatar' está prestes a explodir à medida que mais espaços da web se tornam pontos de encontro populares, e a tecnologia AR e VR continua através da mudança sísmica que está experimentando atualmente. Embora estejamos todos familiarizados com o conceito de avatares, vale a pena observar alguns movimentos significativos feitos por varejistas e gigantes da moda no ano passado que prenunciam os próximos anos da moda... por mais preocupantes que possam ser para alguns de vocês.





A Gucci recentemente fez progressos em “digíveis” com seu investimento na Superrare DAO e uma coleção chamada Gucci Superplastic - fundindo arte digital e arte física. Também vimos a intenção da Dolce & Gabbana no UNXD, com peças ultra-nicho e ultra-raras colecionáveis de alta moda que podem ser trocadas por itens físicos. Mais recentemente, a D&G vendeu Family Boxes, com as caixas permitindo acesso a raros resgatáveis para os titulares, bem como eventos privados apenas para convidados em locais exclusivos.



Isso é particularmente empolgante para o envolvimento da marca e o conceito de “superfã”, no qual continuaremos a ver o NFT desempenhar um papel importante nos próximos anos; à medida que começamos a ver os NFTs mais como tickets com conjuntos de dados cada vez maiores que podem ser desenvolvidos ao longo do tempo, como cartões de fidelidade.





Às vezes é difícil ajustar sua perspectiva para entender o público-alvo na nova internet. No começo, fiquei cético em relação a lugares como Gucci Town no Roblox ou Tommy Hilfiger transmitindo ao vivo seu desfile de moda de Nova York para o jogo; mas depois de falar com minha irmã de 11 anos que regularmente pede Robux no Natal, você rapidamente começa a perceber que a demografia está mudando rapidamente e também serve como uma boa maneira de integrar os jovens à alta moda.





Além disso, os ambientes de construção de mundos e as ferramentas de criação de jogos apresentadas pela Roblox significam que a próxima geração de construtores de mundos não está apenas ficando mais jovem, mas já está trabalhando e, em muitos casos, altamente lucrativa.





Não se pode exagerar a importância desse grupo demográfico jovem quando se olha para o futuro da Internet e do comércio eletrônico.



No ano passado, uma bolsa Gucci de edição limitada foi vendida no Roblox por 350.000 Robux, o equivalente a $ 4.115 - na verdade, mais do que a bolsa foi vendida no mundo real.





Não para nas bolsas Gucci no Roblox; recentemente tivemos notícias de um grande joalheiro e relojoeiro entrando no metaverso através de coleções emocionantes.





A relojoeira de luxo Jacob & Co fez recentemente uma parceria com a UNXD para lançar a “coleção Astronomia Metaverso”, que “apresenta 8 relógios exclusivos transformados em NFTs. Extraído do metaverso, cada NFT retorna com um conjunto especial de poderes. Cada relógio é representado por uma obra de arte digital NFT inspirada em uma versão metaversal dos planetas do nosso sistema solar.”





Esta coleção apresenta 4 relógios resgatáveis dos planetas mais próximos da Terra, e os outros planetas são coleções apenas digitais.





Igualmente interessante foi o recente anúncio da Tiffany & Co de que eles lançariam uma coleção de 250 colares com o tema CryptoPunk limitados feitos pela marca, resgatáveis pelos detentores.









Esses pingentes custam 30º cada, aproximadamente $ 50.000 no momento da redação deste artigo. Embora este anúncio tenha gerado feedback misto, é absolutamente indicativo da direção que a marca está seguindo; e espero que eles não tenham problemas em vender a coleção por um total de aproximadamente $ 12.500.000 - já que identificaram bem seu público.

Está tudo indo na direção certa.





Nos próximos 3 a 5 anos, seu celular está à beira de se transformar em um portal para mundos personalizados. Transformando seu ambiente atual em uma paisagem totalmente diferente e interativa. Você pode explorar digitalmente a cidade em que mora e ser recompensado por jogar, ao mesmo tempo em que ajuda no avanço da tecnologia apenas participando. O mercado AR foi avaliado em pouco mais de US$ 5 bilhões em 2020 e deve chegar a US$ 225 bilhões até 2026.





Paralelamente, os headsets de realidade virtual continuarão a crescer em popularidade com base na acessibilidade e no declínio do preço. Em 2014, quando o Facebook comprou a Oculus, eles chegaram cedo demais. Oito anos depois, estamos começando a ver um aumento monumental de DAU de forma consistente, chegando a 200 milhões de usuários em todo o mundo, e com uma estimativa de 70 milhões de unidades a serem enviadas até o final deste ano, vimos um aumento de 16 vezes na demanda por hardware desde 2018.



O que Pokemon Go fez para AR, Zenith MMO, SuperHot e outros agora estão indiscutivelmente fazendo para VR - e estamos aqui para isso (como usuários).









Com o surgimento de jogos de realidade virtual altamente envolventes, começaremos a ver uma aceitação mais ampla da realidade virtual novamente após um começo difícil.





No lado do software, ferramentas incríveis continuam a melhorar e se tornar mais acessíveis. Um exército de jovens construtores de mundos está sendo treinado em Roblox e Minecraft, alguns dos quais já hospedam servidores e criam jogos desde que aprenderam a andar e falar - porque não se trata mais apenas de jogos, mas de construção de mundos.





Este conceito está definido para interromper massivamente muitos setores, incluindo engenharia, logística e imóveis, pois permite personalização criativa e experimentação com pouco ou nenhum risco.





Mais usuários, mais dados, mais direção, mais ideias, mais financiamento.





São muitos os desafios que nos são apresentados na construção de uma internet melhor, mas as ferramentas fundamentais estão aí para torná-la divertida… Agora só precisamos das equipas certas para as combinar e experimentar.





Portanto, embora ainda não esteja claro o que é o metaverso, obviamente há uma convergência incrível acontecendo com essas tecnologias - e todos nós temos um papel a desempenhar para garantir que sejam construídos da maneira certa.





Já entendeu, anon?





