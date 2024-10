Primeiras impressões de Starfield: jogabilidade, data de lançamento e requisitos de sistema

O lançamento do maior título da Bethesda até agora, Starfield, está no horizonte. O jogo de ficção científica de mundo aberto é o primeiro novo IP feito pela Bethesda em 25 anos, a empresa mais conhecida por desenvolver a fantasia Elder Scrolls e a série pós-apocalíptica Fallout. Desde o seu anúncio durante a E3 2018 , os fãs têm acompanhado de perto o desenvolvimento do jogo. À medida que a data de lançamento se aproxima cada vez mais, mais e mais pessoas ficam fascinadas pela promessa que o jogo traz, contando os dias até o lançamento à medida que sua expectativa aumenta.

Starfield é um RPG de ação em mundo aberto. Como muitos dos títulos anteriores da Bethesda, os jogadores podem jogar na visão de primeira e terceira pessoa e mudar de perspectiva a qualquer momento durante o jogo. O jogo se passa em uma grande área da Via Láctea, com mais de 1.000 planetas fictícios e não fictícios e um número indeterminado de luas e estações espaciais para os jogadores pousarem e explorarem.





Geração Processual em Starfield

Este tem sido um dos maiores argumentos de venda do jogo. Em entrevistas e showcases, os desenvolvedores explicaram como Starfield usa geração processual e conteúdo artesanal para garantir que a exploração nunca fique obsoleta. Os planetas serão feitos com vários pedaços de terreno, todos criados pela equipe de arte de Starfield, que são costurados para criar paisagens verossímeis. Vários factores, tais como a temperatura do planeta, determinarão quais os recursos que o jogador pode reunir e explorar e que tipo de flora e fauna o ambiente pode apresentar se puder sustentar vida extraterrestre. À medida que os jogadores exploram o planeta, o jogo posicionará ativamente pontos de interesse nas proximidades, como encontros, masmorras e pequenos assentamentos. Isso significa que mesmo que dois jogadores pousassem no mesmo planeta, provavelmente teriam experiências diferentes.









Mesmo com muitas partes do jogo sendo geradas processualmente, ainda há muito conteúdo feito à mão para experimentar. Todd Howard se orgulha de que Starfield apresenta mais conteúdo artesanal do que qualquer jogo da Bethesda. Um local do qual os desenvolvedores se orgulham é a cidade de New Atlantis, a maior cidade do jogo e a maior cidade fictícia que a Bethesda já desenvolveu. Do que foi coletado até agora, estes são os elementos do jogo que serão gerados processualmente e criados à mão:





Layout/localização do sistema estelar: Pré-determinado (feito à mão)

Órbitas e localizações do planeta/lua: Pré-determinadas (feitas à mão)

Superfícies do planeta/lua: geradas processualmente

Estações espaciais: feitas à mão

Grandes cidades: Feito à mão

Pequenos assentamentos/estruturas: gerados processualmente

Masmorras: geradas processualmente

Eventos mundiais: Randomizados





Personalização de personagens

Outro aspecto do jogo que os jogadores anseiam é a personalização disponível para eles. No início do jogo, os jogadores irão personalizar o tipo de corpo e a aparência de seus personagens usando um sistema de geração de personagens expansivo, mas simples de usar. Os jogadores também poderão escolher o histórico de seu personagem, o que determinará suas estatísticas iniciais. O personagem de um jogador poderia ser um caçador de recompensas, diplomata, explorador ou chef.





Além de ter acesso a certas habilidades básicas, o jogo inicial revelou que os planos de fundo podem apresentar opções especiais de diálogo em determinadas situações. Um exemplo mostrado no vídeo Starfield Direct – Gameplay Deep Dive foi quando o jogador estava conversando com um NPC em um restaurante chique quando descobriu que ele precisava de ajuda para rastrear um monstro. Como o jogador tinha experiência como caçador de feras, ele poderia pedir o dobro do preço normal.





Além disso, os jogadores podem escolher características opcionais que podem ajudá-los, mas muitas vezes apresentam um pequeno obstáculo. Por exemplo, a característica Procurado dará aos jogadores um bônus de dano quando sua saúde estiver baixa, mas sempre há uma chance aleatória de que mercenários apareçam e ataquem o jogador. Os desenvolvedores disseram que haverá maneiras de alterar ou eliminar características posteriormente, mas ainda não entraram em detalhes.





Personalização de navio

Outro lado da personalização que os jogadores podem esperar está em modificando sua nave estelar . Os jogadores podem gastar seus créditos suados em Starports para comprar novos navios. A partir daí, eles poderão atualizar sistemas individuais ou modificar aspectos físicos do navio. O modo construtor naval de Starfield usa um sistema de construção baseado em módulos onde as peças se encaixam na nave como Legos. O modo construtor naval é uma simulação menos realista em comparação com jogos como Programa Espacial Kerbal e permite aos jogadores mais liberdade para construir o navio dos seus sonhos. A Bethesda já provocou o potencial criativo do modo construtor naval, apresentando navios que parecem animais e até mesmo um navio que lembra um robô gigante e volumoso.





O vídeo Starfield Direct também apresentou o novo sistema de animação do jogo, mecânica aprimorada de combate e persuasão, uma breve visão das habilidades que os jogadores podem aprimorar e muito mais.





Modificação

A Bethesda também anunciou que Starfield terá suporte completo a mods, permitindo aos jogadores criar e adicionar mods para alterar ou revisar partes do jogo. Este tem sido um grande elemento em títulos anteriores da Bethesda, como Skyrim ou Fallout 4, onde membros criativos da comunidade modding criaram mods que adicionaram novas criaturas, alteraram a mecânica do jogo para fornecer uma experiência mais desafiadora e até adicionaram missões originais massivas com personagens totalmente dublados.





PRIMEIRAS IMPRESSÕES





Enquanto milhões de jogadores esperam para jogar, alguns receberam cópias de análise para jogar algumas semanas antes de todos os outros. Essas pessoas incluem empresas conhecidas de análise de jogos e influenciadores de mídia social. Naturalmente, todas essas pessoas estão sob um estrito Acordo de Não Divulgação. No entanto, isto não impediu as pessoas de expressarem as suas primeiras impressões sobre o último título da Bethesda.





Aqueles que jogaram lançamentos anteriores da Bethesda Game Studios, especialmente seus títulos de mundo aberto de tamanho considerável, como Skyrim ou Fallout 4, sabem que seus jogos tendem a ter um número considerável de bugs e falhas durante as primeiras semanas após o lançamento. Os fãs ficarão satisfeitos em saber que poucos bugs foram encontrados. Jornalista de jogos Tyler McVicker relata que ele não encontrou um único bug durante suas primeiras 15 horas de jogo. Esses relatórios confirmam a declaração do executivo da Microsoft Game Studios, Matt Booty , alegando que Starfield teria o menor número de bugs que qualquer jogo da Bethesda já lançou.









Outras fontes relatam uma experiência de jogo suave e uma mecânica de RPG mais profunda do que a dos títulos anteriores da Bethesda. No geral, todo o trabalho duro que os desenvolvedores fizeram está brilhando e Starfield está se preparando para ser um lançamento fantástico.





CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO, PRÉ-CARGAS E REQUISITOS DE PC





Starfield está disponível para pré-carregamento no Xbox Series X/S e PC no Steam. Além disso, os jogadores que encomendaram a edição premium do jogo poderão jogar cinco dias antes de qualquer outra pessoa. Os jogadores devem garantir que seu disco rígido esteja à altura da tarefa, já que o download para a versão para PC é de impressionantes 139,84 GB, enquanto o Xbox tem 100,19 GB para a edição padrão. Há também a edição premium do jogo no Xbox, que tem 117,07 GB para a Premium Edition, incluindo a expansão The Shattered Space Story (a ser lançada) e outros itens bônus, incluindo a trilha sonora oficial e o livro de arte digital.





Os jogadores de PC também devem garantir que seus sistemas possam atender às demandas de Starfield. É altamente recomendável baixar os arquivos do jogo em uma unidade de estado sólido (SSD) para obter o melhor desempenho.





Os requisitos mínimos para Starfield são os seguintes:





Sistema operacional: Windows 10 versão 22H2 (10.0.19045)

Processador: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memória: 16 GB de RAM

Gráficos: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

Direto X: Versão 12

Rede: Conexão de Internet banda larga

Armazenamento: 125 GB de espaço disponível

Notas Adicionais: SSD Necessário





Se os jogadores quiserem tirar o máximo proveito do Starfield, a Bethesda recomenda os seguintes componentes:





Sistema operacional: Windows 10/11 com atualizações

Processador: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memória: 16 GB de RAM

Gráficos: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

Direto X: Versão 12

Rede: Conexão de Internet banda larga

Armazenamento: 125 GB de espaço disponível

Notas Adicionais: SSD Necessário





Depois de garantir que seus sistemas estão em perfeitas condições e que os arquivos do jogo foram baixados, a única coisa que resta é aguardar o lançamento do Starfield. A Bethesda Game Studios lançou um mapa mostrando os tempos de lançamento globais para pré-encomendas de acesso antecipado e proprietários da edição padrão (veja abaixo).









Antigos fãs de RPG da Bethesda e nerds de ficção científica estão observando com a respiração suspensa enquanto a data de lançamento se aproxima. As pessoas que encomendaram estão pré-carregando os arquivos do jogo em seus sistemas em preparação para o lançamento. Outros estão aguardando a palavra oficial de vários revisores para uma visão detalhada do jogo, esperando para ver se este ambicioso projeto está à altura dos níveis astronômicos de hype construídos ao longo dos anos. Mas até lá, tudo o que podemos fazer é observar a contagem regressiva.







**

Esta história foi escrita por Alex Johnson , como parte do HackerNoon Blogging Fellowship .