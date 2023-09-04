Starfield 第一印象：游戏玩法、发布日期和系统要求

贝塞斯达迄今为止最大的游戏《Starfield》即将推出。这款开放世界科幻游戏是 Bethesda 25 年来制作的首个新 IP，该公司以开发奇幻《上古卷轴》和后世界末日《辐射》系列而闻名。自 E3 2018 期间发布以来，粉丝们一直密切关注游戏的开发。随着发布日期越来越近，越来越多的人发现自己被游戏所蕴含的承诺所吸引，随着他们的期望越来越高，他们开始倒计时距离发布的日子。

游戏玩法

Starfield 是一款开放世界动作角色扮演游戏。与贝塞斯达之前的许多游戏一样，玩家可以以第一人称和第三人称视角玩游戏，并在游戏过程中随时切换视角。游戏发生在银河系的大片区域，有超过 1000 个虚构和非虚构的行星以及数量不详的卫星和空间站供玩家登陆和探索。





Starfield 中的程序生成

这一直是游戏的最大卖点之一。在采访和展示中，开发人员解释了 Starfield 如何使用 程序生成和手工制作的内容 确保探索永不过时。行星将由各种地形块组成，全部由 Starfield 艺术团队创建，这些地形块缝合在一起以创建可信的景观。各种因素，例如行星温度，将决定玩家可以收集和利用哪些资源，以及如果环境能够维持外星生命，可以拥有什么样的动植物群。当玩家探索星球时，游戏会主动在他们附近放置兴趣点，例如遭遇战、地下城和小型定居点。这意味着即使两个玩家登陆同一个星球，他们也可能会有不同的经历。









即使游戏的许多部分都是程序生成的，仍然有很多手工制作的内容可供体验。托德·霍华德 (Todd Howard) 自豪地说，《Starfield》的手工制作内容比任何 Bethesda 游戏都多。开发者引以为豪的地点之一是新亚特兰蒂斯市，它是游戏中最大的城市，也是贝塞斯达开发过的最大的虚构城市。从目前收集到的信息来看，这些是将按程序生成和手工制作的游戏元素：





恒星系统布局/位置：预先确定（手工制作）

行星/月球轨道和位置：预先确定（手工制作）

行星/月球表面：程序生成

空间站：手工制作

大城市：手工制作

小型定居点/结构：程序生成

地下城：程序生成

世界事件：随机





角色定制

游戏玩家期待的另一个方面是他们可以进行的定制。在游戏开始时，玩家将使用广泛且易于使用的角色生成系统来自定义角色的体型和外观。玩家还可以选择角色的背景，这将决定他们的起始统计数据。玩家的角色可以是赏金猎人、外交官、探险家或厨师。





除了获得某些基本技能之外，早期的游戏玩法还表明背景可以在某些情况下呈现特殊的对话选项。 Starfield Direct - Gameplay Deep Dive 视频中展示的一个例子是，当玩家在一家高档餐厅与 NPC 交谈时，他们发现他需要帮助追踪怪物。由于玩家有猎兽人的背景，所以他们的要价可以是平时的两倍。





此外，玩家可以选择可以帮助他们的可选特征，但通常会带来一些小障碍。例如，通缉特征会在玩家生命值较低时给予玩家伤害增益，但总是有随机机会出现雇佣兵并攻击玩家。开发人员表示稍后会有方法改变或消除特征，但尚未详细说明。





船舶定制

玩家可以期待的定制的另一个方面是 改装他们的星舰 。玩家可以在星际港口花费辛苦赚来的积分来购买新舰船。从那里，他们将被允许升级单个系统或修改船舶的物理方面。 Starfield 的造船模式使用基于模块的建造系统，其中部件像乐高积木一样卡在船上。与诸如此类的游戏相比，造船模式的模拟程度较低 坎巴拉太空计划 并让玩家更自由地建造自己的梦想之船。贝塞斯达已经通过展示看起来像动物的船只，甚至是一艘像巨型机器人的船只，来展示造船模式的创造潜力。





Starfield Direct 视频还展示了游戏的新动画系统、改进的战斗和说服机制、玩家可以升级的技能的简要介绍等等。





改装

贝塞斯达还宣布《Starfield》将提供完整的模组支持，允许玩家创建和添加模组来改变或彻底修改游戏的某些部分。这在 Bethesda 之前的游戏中是一个重要元素，例如《天际》或《辐射 4》，模组社区的创意成员创建了模组，添加了新生物，改变了游戏机制以提供更具挑战性的体验，甚至添加了 大量原创任务 具有全语音角色。





早期印象





当数以百万计的玩家等待玩游戏时，少数人已经收到了评论副本，可以比其他人先玩几周。这些人包括知名游戏评论公司和社交媒体影响者。当然，所有这些人都遵守严格的保密协议。然而，这并没有阻止人们表达他们对贝塞斯达最新游戏的早期印象。





那些玩过 Bethesda Game Studios 之前版本的人，尤其是《Skyrim》或《Fallout 4》等大型开放世界游戏，都知道他们的游戏在发布后的最初几周内往往会出现大量错误和故障。粉丝们会很高兴听到很少遇到错误。博彩记者 泰勒·麦克维克 据报道，他在游戏的前 15 个小时内没有遇到任何错误。这些报告证实 微软游戏工作室高管 Matt Booty 的声明 ，声称 Starfield 是 Bethesda 游戏中错误最少的。









其他消息来源称其流畅的游戏体验和 RPG 机制比贝塞斯达之前的游戏更深入。总体而言，开发人员付出的所有辛勤工作都得到了体现，《Starfield》正在成为一个出色的版本。





发布时间表、预载和 PC 要求





Starfield 可在 Xbox Series X/S 和 Steam 上的 PC 上预载。此外，预购游戏高级版的玩家将能够比其他人提前五天玩游戏。不过，玩家应该确保他们的硬盘能够胜任这项任务，因为 PC 版的下载量高达 139.84GB，而 Xbox 标准版的下载量为 100.19GB。 Xbox 上还有该游戏的高级版，高级版容量为 117.07 GB，其中包括《破碎空间故事扩展》（即将发布）和其他奖励项目，包括官方配乐和数字画册。





PC玩家还应该确保他们的系统能够满足Starfield的需求。强烈建议将游戏文件下载到固态硬盘 (SSD) 上以获得最佳性能。





Starfield 的最低要求如下：





操作系统：Windows 10 版本 22H2 (10.0.19045)

处理器：AMD 锐龙 5 2600X、英特尔酷睿 i7-6800K

内存：16 GB RAM

显卡：AMD Radeon RX 5700、NVIDIA GeForce 1070 Ti

Direct X：版本 12

网络：宽带互联网连接

存储：125 GB 可用空间

附加说明：需要 SSD





如果玩家想要充分利用 Starfield，Bethesda 建议使用以下组件：





操作系统：Windows 10/11（带更新）

处理器：AMD 锐龙 5 3600X、英特尔 i5-10600K

内存：16 GB RAM

显卡：AMD Radeon RX 6800 XT、NVIDIA GeForce RTX 2080

Direct X：版本 12

网络：宽带互联网连接

存储：125 GB 可用空间

附加说明：需要 SSD





在确保他们的系统达到标准并下载游戏文件后，唯一剩下的就是等待《Starfield》的发布。贝塞斯达游戏工作室发布了一张地图，显示了抢先体验预购者和标准版所有者的全球发布时间（如下所示）。









随着发布日期的临近，老贝塞斯达 RPG 粉丝和科幻小说迷们都屏息以待。预购者正在将游戏文件预加载到他们的系统上，为发布做准备。其他人正在等待各个评论家的官方消息，以详细了解这款游戏，等待看看这个雄心勃勃的项目是否达到多年来炒作的天文水平。但在那之前，我们能做的就是观看倒计时。







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这个故事是由Alex Johnson撰写的，属于HackerNoon 博客联谊会的一部分。



