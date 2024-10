Starfield 1ères impressions : gameplay, date de sortie et configuration système requise

Le lancement du plus grand titre de Bethesda à ce jour, Starfield, se profile à l'horizon. Le jeu de science-fiction en monde ouvert est la première nouvelle propriété intellectuelle créée par Bethesda en 25 ans, la société la plus connue pour avoir développé la série fantastique Elder Scrolls et la série post-apocalyptique Fallout. Depuis son annonce lors de l'E3 2018 , les fans suivent de près l'évolution du jeu. À mesure que la date de sortie se rapproche de plus en plus, de plus en plus de gens se retrouvent fascinés par la promesse que le jeu contient, comptant les jours jusqu'au décollage à mesure que leur anticipation grandit.

JEU DE JEU

Starfield est un jeu de rôle et d'action en monde ouvert. Comme beaucoup de titres précédents de Bethesda, les joueurs peuvent jouer au jeu en vue à la première et à la troisième personne et changer de perspective à tout moment pendant le jeu. Le jeu se déroule dans une vaste zone de la Voie lactée, avec plus de 1 000 planètes fictives et non fictives et un nombre indéterminé de lunes et de stations spatiales sur lesquelles les joueurs peuvent atterrir et explorer.





Génération procédurale dans Starfield

Cela a été l’un des principaux arguments de vente du jeu. Dans des interviews et des présentations, les développeurs ont expliqué comment Starfield utilise génération procédurale et contenu fabriqué à la main pour garantir que l’exploration ne devienne jamais obsolète. Les planètes seront constituées de divers morceaux de terrain, tous créés par l'équipe artistique de Starfield, qui sont assemblés pour créer des paysages crédibles. Divers facteurs, tels que la température de la planète, détermineront les ressources que le joueur pourra rassembler et exploiter ainsi que le type de flore et de faune que l'environnement peut contenir s'il peut soutenir la vie extraterrestre. Au fur et à mesure que les joueurs explorent la planète, le jeu placera activement des points d'intérêt à proximité, tels que des rencontres, des donjons et de petites colonies. Cela signifie que même si deux joueurs atterrissaient sur la même planète, ils vivraient probablement des expériences différentes.









Même si de nombreuses parties du jeu sont générées de manière procédurale, il reste encore beaucoup de contenu créé à la main à découvrir. Todd Howard se vante que Starfield propose plus de contenu artisanal que n'importe quel jeu Bethesda. Un endroit dont les développeurs sont fiers est la ville de New Atlantis, la plus grande ville du jeu et la plus grande ville fictive que Bethesda ait jamais développée. D'après ce qui a été rassemblé jusqu'à présent, voici les éléments du jeu qui seront générés de manière procédurale et fabriqués à la main :





Disposition/emplacement du système stellaire : prédéterminé (fabriqué à la main)

Orbites et emplacements planète/lune : prédéterminés (fabriqués à la main)

Surfaces de planète/lune : générées de manière procédurale

Stations spatiales : fabriquées à la main

Grandes villes : Fabrication artisanale

Petites agglomérations/structures : générées de manière procédurale

Donjons : générés de manière procédurale

Événements mondiaux : randomisés





Personnalisation des personnages

Un autre aspect du jeu que les joueurs attendent avec impatience est la personnalisation qui leur est proposée. Au début du jeu, les joueurs personnaliseront le type de corps et l'apparence de leur personnage à l'aide d'un système de génération de personnage à la fois étendu et simple à utiliser. Les joueurs pourront également choisir l'arrière-plan de leur personnage, qui déterminera leurs statistiques de départ. Le personnage d'un joueur aurait pu être un chasseur de primes, un diplomate, un explorateur ou un chef.





En plus d'avoir accès à certaines compétences de base, les premiers jeux ont révélé que les arrière-plans peuvent présenter des options de dialogue spéciales dans certaines situations. Un exemple montré dans la vidéo Starfield Direct - Gameplay Deep Dive était celui où le joueur parlait avec un PNJ dans un restaurant chic lorsqu'il a découvert qu'il avait besoin d'aide pour traquer un monstre. Étant donné que le joueur avait une expérience de chasseur de bêtes, il pouvait demander le double du tarif habituel.





De plus, les joueurs peuvent choisir des traits facultatifs qui peuvent les aider, mais qui comportent souvent un petit obstacle. Par exemple, le trait Recherché donnera aux joueurs un bonus de dégâts lorsque leur santé est faible, mais il y a toujours une chance aléatoire que des mercenaires apparaissent et attaquent le joueur. Les développeurs ont déclaré qu'il y aurait des moyens de modifier ou d'éliminer des caractéristiques plus tard, mais n'ont pas encore élaboré de détails.





Personnalisation du navire

Un autre aspect de la personnalisation auquel les joueurs peuvent s'attendre concerne modifier leur vaisseau . Les joueurs peuvent dépenser leurs crédits durement gagnés dans les spatioports pour acheter de nouveaux vaisseaux. À partir de là, ils seront autorisés à mettre à niveau des systèmes individuels ou à modifier les aspects physiques du navire. Le mode constructeur naval de Starfield utilise un système de construction basé sur des modules où les pièces s'enclenchent sur le navire comme des Legos. Le mode constructeur naval est moins une simulation réaliste que des jeux comme Programme spatial Kerbal et donne aux joueurs plus de liberté pour construire le vaisseau de leurs rêves. Bethesda a déjà mis en avant le potentiel créatif du mode constructeur naval en présentant des navires qui ressemblent à des animaux et même un navire qui ressemble à un robot géant et volumineux.





La vidéo Starfield Direct a également présenté le nouveau système d'animation du jeu, des mécanismes de combat et de persuasion améliorés, un bref aperçu des compétences que les joueurs peuvent améliorer, et bien plus encore.





Modding

Bethesda a également annoncé que Starfield bénéficierait d'un support complet des mods, permettant aux joueurs de créer et d'ajouter des mods pour modifier ou réviser certaines parties du jeu. Cela a été un élément important dans les précédents titres Bethesda, tels que Skyrim ou Fallout 4, où des membres créatifs de la communauté des moddeurs ont créé des mods qui ajoutaient de nouvelles créatures, modifiaient les mécanismes de jeu pour offrir une expérience plus stimulante et ajoutaient même quêtes originales massives avec des personnages entièrement doublés.





PREMIÈRES IMPRESSIONS





Alors que des millions de joueurs attendent de jouer au jeu, une poignée d’entre eux ont reçu des exemplaires de révision pour jouer quelques semaines avant tout le monde. Ces personnes comprennent des sociétés d’évaluation de jeux bien connues et des influenceurs des médias sociaux. Naturellement, toutes ces personnes sont soumises à un accord de non-divulgation strict. Cependant, cela n'a pas empêché les gens d'exprimer leurs premières impressions sur le dernier titre de Bethesda.





Ceux qui ont joué aux versions précédentes de Bethesda Game Studios, en particulier à leurs gros titres en monde ouvert comme Skyrim ou Fallout 4, savent que leurs jeux ont tendance à présenter un nombre important de bugs et de problèmes au cours des premières semaines suivant leur sortie. Les fans seront ravis d’apprendre que très peu de bugs ont été rencontrés. Journaliste de jeux vidéo Tyler McVicker rapporte qu'il n'a rencontré aucun bug au cours de ses 15 premières heures de jeu. Ces rapports confirment la déclaration du directeur de Microsoft Game Studios, Matt Booty , affirmant que Starfield aurait le moins de bugs avec lesquels aucun jeu Bethesda n'a été livré.









D'autres sources font état d'une expérience de jeu fluide et de mécanismes de RPG plus profonds que ceux des précédents titres Bethesda. Dans l’ensemble, tout le travail acharné des développeurs transparaît et Starfield s’annonce comme une version fantastique.





CALENDRIER DE SORTIE, PRÉCHARGEMENTS ET EXIGENCES PC





Starfield est disponible en préchargement sur Xbox Series X/S et PC sur Steam. De plus, les joueurs ayant précommandé l'édition premium du jeu pourront jouer cinq jours plus tôt que n'importe qui d'autre. Les joueurs doivent cependant s'assurer que leur disque dur est à la hauteur de la tâche, car le téléchargement pour la version PC est de 139,84 Go, tandis que la Xbox est de 100,19 Go pour l'édition standard. Il existe également l'édition premium du jeu sur Xbox, qui fait 117,07 Go pour l'édition Premium, comprenant l'extension The Shattered Space Story (à paraître) et d'autres éléments bonus, notamment la bande originale officielle et l'artbook numérique.





Les joueurs PC doivent également s'assurer que leurs systèmes peuvent répondre aux exigences de Starfield. Il est fortement recommandé de télécharger les fichiers du jeu sur un disque SSD (Solid State Drive) pour obtenir les meilleures performances.





Les exigences minimales pour Starfield sont les suivantes :





Système d'exploitation : Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX : Version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 125 Go d'espace disponible

Notes supplémentaires : SSD requis





Si les joueurs souhaitent tirer le meilleur parti de Starfield, Bethesda recommande les composants suivants :





Système d'exploitation : Windows 10/11 avec mises à jour

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX : Version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 125 Go d'espace disponible

Notes supplémentaires : SSD requis





Après s'être assuré que leurs systèmes sont à jour et que les fichiers du jeu ont été téléchargés, il ne reste plus qu'à attendre le lancement de Starfield. Bethesda Game Studios a publié une carte montrant les délais de sortie mondiaux pour les précommandes à accès anticipé et les propriétaires de l'édition standard (voir ci-dessous).









Les fans du vieux RPG Bethesda et les nerds de science-fiction regardent avec impatience alors que la date de sortie se rapproche. Les personnes ayant précommandé téléchargent les fichiers du jeu sur leur système en vue du lancement. D'autres attendent les commentaires officiels de divers critiques pour un aperçu détaillé du jeu, attendant de voir si ce projet ambitieux est à la hauteur des niveaux astronomiques de battage médiatique construits au fil des années. Mais d’ici là, tout ce que nous pouvons faire, c’est regarder le compte à rebours.







Cette histoire a été écrite par Alex Johnson , dans le cadre de la bourse HackerNoon Blogging .