De quem é o jogo que você está jogando?

Você e eu, quando crianças, recebemos uma droga. Aprovação, apreciação, elogio, sucesso, aceitação, popularidade – chame como quiser, mas é uma droga que causa dependência de outras pessoas às custas de nossos desejos autênticos.





“Você se torna um robô. Você quer ver que tipo de existência robótica os seres humanos vivem? Escute isso. Você tem o robô que vem aqui e eu digo: 'Meu Deus, você está lindo!', e o robô sobe direto. Eu pressiono um botão chamado ‘apreciação’ e ele sobe. Então pressiono outro botão chamado “crítica” – bem no chão. Controle total. <…> “- Antônio de Mello





É uma avaliação dura, mas verdadeira.

Sociedade

Vários mecanismos sociais são instalados em nós desde cedo e mantidos em funcionamento através de emoções sociais como vergonha, constrangimento, culpa etc.

A maioria dos pais é cúmplice disto, mas devemos ter compaixão, pois eles foram criados demais para obedecer ao software da sociedade . O software é a única maneira de fazer com que muitos humanos cooperem. A sociedade pode funcionar sem ele? Talvez não.





Somos seres sociais e a exclusão do grupo parece uma ameaça à sobrevivência. Quando crianças, dependentes do amor dos pais, aprendemos a nos conformar com as expectativas externas para nos sentirmos seguros e amados, deixando de lado os nossos próprios desejos. Isso persiste na idade adulta. As pessoas alcançam marcos socialmente sancionados, mas sentem-se insatisfeitas, sentindo que a vida deveria ser boa, mas ainda falta alguma coisa. Isso porque acabaram vivendo a vida de outra pessoa. Uma vida viciada na aprovação dos padrões da sociedade para confirmar que estão bem. Não encontrar ouro no final do arco-íris leva algumas pessoas ao autodesenvolvimento. Outros repetem o mesmo programa ad infinitum.





Uma observação lateral sobre este tópico: ouço pessoas reclamando que a sociedade não faz X ou Y: não incentiva o crescimento pessoal, o desenvolvimento saudável, a liberdade financeira, o pensamento independente, etc. Não brinca, Sherlock - claro que não. A sobrevivência da sociedade depende de você fazer o que ela precisa, e não o que você quer. Isto não é uma conspiração. Você não empurra um bife na frente de uma hiena faminta e depois chora quando ela come seu almoço. Se você quer mudança, deixe a sociedade pobre em paz (incluindo seus pais) e trabalhe em si mesmo.





Quando não descobrimos o que a vida autêntica significa para nós (deixe-me me contradizer e dizer que diria que isso é quase impossível e que autenticidade é apenas mais um termo de marketing, mas falaremos mais sobre isso em outra ocasião), morremos aos poucos.





Outra grande desvantagem de viver de acordo com os padrões da sociedade é que nos tornamos incapazes de amar.





“ Como resultado de ter tomado esta droga, você perdeu a capacidade de amar. Você sabe porque? Porque você não pode mais ver nenhum ser humano.

Você está tão consciente se eles aceitam você ou não, se eles aprovam você ou não. Você os vê como uma ameaça à sua droga ou como um apoio à sua droga.

O político frequentemente nem vê as pessoas; ele vê votos. E, se você não é uma ameaça nem um apoio para a obtenção de votos, ele nem percebe você. O empresário ganha muito dinheiro; ele não vê pessoas, ele vê negócios. Mas não somos diferentes se estivermos sob o efeito desta droga… Como você pode amar o que nem vê ?” -Antonio de Mello

Negócios

É por isso que procurar riqueza parece difícil e relativamente poucas pessoas o fazem. Porque está indo contra a corrente. Na maioria das sociedades, ser rico é visto como algo ruim, o que se reflete em inúmeros ditos e estereótipos sobre a natureza corruptora da riqueza. São essencialmente histórias que as pessoas contam a si mesmas sobre por que não conseguem alcançar o sucesso financeiro quando, na realidade, é o mecanismo social que as impede de fazê-lo.

Quando alguém (inconscientemente) sente que não deveria ser rico porque sua tribo assim o diz, ele também pode não querer que outros tenham sucesso, o que o leva a espalhar narrativas que desencorajam a busca pela riqueza. Com o tempo, estas narrativas tornam-se profundamente enraizadas, funcionando como mais uma forma de controlo social. A sociedade não precisa manipular, a pressão dos colegas e as expectativas sociais precisam.

Observo que a sociedade odeia e ama os empresários. Adoramos uma boa história da pobreza à riqueza, desde que a pessoa seja considerada agradável (ou seja, Michael Jordan). Mas geralmente ninguém quer que alguém que conhece fique (muito) mais rico do que ele porque isso levanta uma questão de status. Se duas pessoas começam numa classe social semelhante e uma se torna muito (um termo relativo) mais rica, a outra sente que fez algo errado. Pelo contrário, algo está errado com eles . Afinal, ambos tinham circunstâncias semelhantes, então como é que ele não conseguiu o que seu colega de classe fez? O trabalho árduo é uma das inúmeras respostas possíveis, mas o importante é por que a questão surge em primeiro lugar. É porque a sociedade, especialmente a sociedade capitalista, se baseia na competição através da comparação. Não me entenda mal, adoro competição, mas não sou fã de comparações. Na maioria das vezes, a comparação mata a autenticidade e, portanto, o progresso.





Se eu me comparar a alguém que conseguiu, posso começar a sentir 💩 e, assim, começar a aceitar a narrativa da sociedade de que 'o dinheiro é a raiz de todos os males'

Admiro os empresários porque eles conseguiram agir no seu melhor interesse, independentemente do software social pré-instalado (algo que ainda não posso fazer, daí a admiração). É por isso que os sociopatas (sem experiência de emoções sociais) se saem tão bem nos negócios – a manipulação social realizada através das emoções sociais não os perturba.





A responsabilidade é proporcional à liberdade – quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Essencialmente, quanto mais você estiver disposto a desafiar as normas sociais e a aceitar riscos sociais e financeiros, maiores serão as recompensas potenciais. É por isso que relativamente poucas pessoas se aventuram nos negócios – é difícil contrariar as pressões sociais.





Como aponta Naval Ravikant:





Status é o seu lugar na hierarquia social.” A sociedade joga jogos de status. Eles ganham status atacando pessoas que participam de jogos de criação de riqueza.

Qual o jogo que você esta jogando?

De quem é o jogo que você está jogando?