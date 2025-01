Conheça Siete, Ateios Systems e Generation Girl: HackerNoon Startups da Semana

Bem-vindos a mais uma série de Startups da Semana do HackerNoon!!





A cada semana, a equipe do HackerNoon apresenta uma lista de startups do nosso banco de dados Startups of The Year . Todas essas startups foram indicadas como uma das melhores em suas respectivas categorias ou regiões.





Esta semana, temos o prazer de apresentar a Siete , a Ateios Systems e a Generation Girl como Startups da Semana!





Conheça as Startups da Semana





A Siete é uma agência de geração de leads B2B especializada em ajudar empresas a se conectarem com clientes em potencial qualificados por meio de uma abordagem multicanal orientada por dados. Eles visam agilizar o processo de prospecção, entregando leads de alta qualidade que impulsionam as vendas e o crescimento para nossos clientes em vários setores.





A Siete alcançou um ajuste notável entre produto e mercado, expandindo para mais de 8 países, ostentando um crescimento de receita de 4,5x, uma pontuação de satisfação do cliente estelar de 4,8/5 e um aumento de 6x no número de funcionários entre 2023 e 2024.





Com sede na Cidade do México, a Siete foi indicada como uma das melhores startups e já foi indicada em vários setores: Desenvolvimento de Negócios , Consultoria e Liderança .





A Ateios Systems está revolucionando a fabricação de baterias por meio de técnicas inovadoras de produção de eletrodos que aumentam significativamente a velocidade de fabricação, reduzem as pegadas de carbono e minimizam o espaço necessário para gigafábricas. Comprometida com a excelência, o crescimento e a eficiência, a Ateios fornece soluções avançadas de baterias, materiais e software, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e orientado a objetivos.





A Ateios System é reconhecida como uma das melhores startups de Bloomington, Indiana , e atualmente compete nos seguintes setores: Eletrônico , Código Aberto e Hardware .





Yayasan Generasi Maju Berkarya (Geração Menina) é uma organização que visa capacitar comunidades sub-representadas com habilidades e recursos para criar um sistema educacional mais justo e equitativo na Indonésia.





As cofundadoras Anbita Nadine Siregar e Tania Soerianto, sediadas em Jacarta, fizeram parcerias com líderes do setor como Tokopedia, Google e Microsoft, elas oferecem aulas sobre habilidades essenciais como codificação e web design. Seus esforços alcançaram mais de 20.000 alunos por meio de programas de férias, e elas expandiram ainda mais seu impacto ao lançar um programa de mentoria e administrar com sucesso 50 campos de treinamento para mais de 1.000 professores.





A Generation Girl foi nomeada como uma das melhores startups em Jacarta, Indonésia , e em três setores: sem fins lucrativos, liderança e produtividade .





Entrevista em destaque da semana

Todos os indicados ao Startups of the Year têm a chance de publicar sua entrevista gratuita, onde têm a oportunidade de compartilhar sua jornada com milhões de entusiastas de tecnologia. Se você for indicado, crie sua página comercial no HackerNoon e escolha um de nossos modelos de entrevista aqui para aproveitar ao máximo sua entrevista gratuita Startups of the Year .





Hoje, vamos nos concentrar no Modelo de Entrevista de IA . Mostre suas contribuições inovadoras para o espaço de IA, desde a inspiração por trás do seu empreendimento até o valor único que você traz para resolver problemas complexos. Destaque os desafios que você enfrentou no desenvolvimento de soluções de IA de ponta, como você abordou questões como preocupações éticas e escalabilidade, e suas estratégias para se manter à frente neste campo em rápida evolução. Termine compartilhando sua visão para o futuro da IA e por que sua startup merece reconhecimento nos prêmios Startups do Ano!





Aqui está uma citação de Siete apresentada na entrevista publicada , nos contando por que eles decidiram participar do Startups of The Year:





Participar do HackerNoon's Startups of The Year é uma oportunidade incrível para mostrarmos o trabalho duro e a dedicação que nossa equipe coloca na construção de um serviço que realmente agrega valor. Também é uma chance de ganhar visibilidade no ecossistema global de startups e se conectar com outras empresas inovadoras. Ganhar esse reconhecimento solidificaria nossa posição como líder no espaço de geração de leads B2B, ao mesmo tempo em que abriria novas portas para crescimento e colaboração.





É tudo o que temos para vocês hoje, pessoal!





Saúde,

A equipe do HackerNoon

Sobre as Startups do Ano da HackerNoon

Startups of The Year 2024 é o principal evento comunitário da HackerNoon que celebra startups, tecnologia e o espírito de inovação. Atualmente em sua terceira iteração, o prestigioso prêmio da Internet reconhece e celebra startups de tecnologia de todos os formatos e tamanhos. Este ano, mais de 150.000 entidades em mais de 4.200 cidades, 6 continentes e mais de 100 setores participarão de uma disputa para ser coroada a melhor startup do ano! Milhões de votos foram lançados nos últimos anos, e muitas histórias foram escritas sobre essas startups ousadas e em ascensão.





Visite nossa página de perguntas frequentes para saber mais.





