Kopana le Siete, Ateios Systems & Moloko Girl: HackerNoon Startups ya Beke

Beke e nngwe le e nngwe, sehlopha sa HackerNoon se bontšha lenaneo la dikhamphani tše di thomago go tšwa polokelong ya rena ya tshedimošo ya Dithomo tša Ngwaga . Dikhamphani tše ka moka tša go thoma di kgethilwe bjalo ka ye nngwe ya tše kaone ka legoro goba seleteng sa tšona ka go latelana.





Bekeng ye, re thabela go go tlišetša Siete , Ateios Systems , le Generation Girl bjalo ka Startups ya Beke!





O nyaka go kgethwa go HackerNoon's Startups of The Year? Ithute kamoo mo .





Kopana Le Di Startup Tsa Beke





Siete ke setheo sa moloko wa go eta pele sa B2B seo se ikgethilego go thuša dikgwebo go kgokagana le ditebelelo tše di nago le maswanedi ka mokgwa wo o laolwago ke datha, wa dikanale tše ntši. Ba ikemišeditše go nolofatša tshepedišo ya go nyaka, go aba di-lead tša maemo a godimo tšeo di sepetšago thekišo le kgolo go bareki ba rena go ralala le diintasteri tše di fapafapanego.





Siete e fihleletše go swanela mo go makatšago ga mmaraka wa ditšweletšwa, e lekanyetša go ya dinageng tša go feta tše 8-e ikgantšha ka kgolo ya letseno ya 4.5x, maemo a kgotsofalo ya bareki ya dinaledi ya 4.8/5, le koketšego ya 6x ya palo ya dihlogo magareng ga 2023 le 2024.





E theilwe Mexico City, Siete e ile ya kgethwa bjalo ka e nngwe ya dikhamphani tše kaone tša go thoma, gomme e kgethilwe go ralala le diintaseteri tše dintši: Tlhabollo ya Kgwebo , Boeletši , le Boetapele .





Ateios Systems e fetola tšweletšo ya dibetri ka dithekniki tša tšweletšo ya dielektrode tša boitlhamelo tšeo di godišago kudu lebelo la tšweletšo, di fokotša dikgato tša maoto tša khapone, le go fokotša sekgoba seo se nyakegago bakeng sa difeme tša giga. E ikgafile go bokgoni, kgolo, le bokgoni, Ateios e tliša ditharollo tša betri, didirišwa, le disoftware tša maemo a godimo, e godiša tikologo ya mošomo ya tirišano le ye e lebanego le pakane.





Ateios System e lemogwa e le e nngwe ya di-startup tše kaone kudu kua Bloomington, Indiana , gomme ga bjale e phadišana diintaseteri tše di latelago: Electronic , Open Source , le Hardware .





Yayasan Generasi Maju Berkarya (Generation Girl) ke mokgatlo wo o ikemišeditšego go matlafatša ditšhaba tšeo di sa emelwago gabotse ka bokgoni le methopo go hlola tshepedišo ya thuto ye e lokilego kudu le ye e lekalekanego ka Indonesia.





Bathehi-mmoho ba thehiloeng Jakarta Anbita Nadine Siregar le Tania Soerianto ba sebelisana le baetapele ba indasteri ba kang Tokopedia, Google, le Microsoft, ba fana ka diklase ka mabokgoni a bohlokwa a kang ho ngola khoutu le moralo wa webo. Maiteko a bona a fihleletše baithuti ba go feta 20,000 ka mananeo a maikhutšo, gomme ba atološitše khuetšo ya bona go ya pele ka go thoma lenaneo la tlhahlo, le go sepetša ka katlego dikampa tše 50 tša go thoma bakeng sa barutiši ba go feta 1,000.





Generation Girl e kgethilwe bjalo ka e nngwe ya dikhamphani tše kaone tša go thoma ka J akarta, Indonesia , le go ralala le diintasteri tše tharo: tšeo di sa dirego poelo, Boetapele , le Tšweletšo .





Poledišano ye e Kgethilwego ya Beke

Bakgethi ka moka ba Startups of the Year ba hwetša sebaka sa go phatlalatša poledišano ya bona ya mahala moo ba hwetšago sebaka sa go abelana leeto la bona le dimilione tša barati ba theknolotši. Ge e ba o kgethilwe, hlama letlakala la gago la kgwebo go HackerNoon , gomme o kgethe go tšwa go e nngwe ya dithempleite tša rena tša poledišano mo go diriša ka mo go holago poledišano ya gago ya mahala ya Startups of the Year .





Lehono, re tla tsepelela go Thempleite ya Poledišano ya AI . Bontšha meneelo ya gago ya boitlhamelo go sebaka sa AI, go tloga go tlhohleletšo yeo e lego ka morago ga kgwebo ya gago go ya go boleng bja moswananoši bjo o bo tlišago go rarolla mathata a raraganego. Hlagiša ditlhohlo tšeo o lebanego le tšona ka go hlabolla ditharollo tša maemo a godimo tša AI, ka fao o rarollotšego ditaba tša go swana le dipelaelo tša boitshwaro le go katološwa, le maano a gago a go dula o le pele mo lefapheng le leo le tšwelelago ka lebelo. Fetša ka go abelana ka pono ya gago ya bokamoso bja AI le gore ke ka lebaka la eng go thoma ga gago go swanelwa ke temogo ka difokeng tša Dithomo tša Ngwaga!





Here’s a quote from Siete featured in their published interview , re botša gore ke ka lebaka la eng ba tšere sephetho sa go tšea karolo go Startups of The Year:





Go tšea karolo go HackerNoon’s Startups of The Year ke sebaka se se makatšago go rena go bontšha mošomo o thata le boineelo bjoo sehlopha sa rena se bo beago go ageng tirelo yeo e oketšago boleng e le ka kgonthe. Gape ke sebaka sa go hwetša go bonagala ka tshepedišong ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya go thoma ya lefase ka bophara le go kgokagana le dikhamphani tše dingwe tša boitlhamelo. Go thopa temogo ye go tla tiiša maemo a rena bjalo ka moetapele ka sebakeng sa moloko wa lloto wa B2B, mola gape go bula mejako ye mefsa ya kgolo le tirišano.





Na o nyaka go tšweletšwa go HackerNoon's Startups of the Week? Abelana ka kanegelo ya gago ya go thoma - . šomiša thempleite ye ya poledišano .





Featured Startup Specials Sephuthelwana

HackerNoon's Startups of The Year e fana ka monyetla o makatšago wa go swaya bakeng sa go thoma ga gago. Go sa šetšwe gore o nyaka temošo ya leina goba moloko wa go eta pele, re fana ka diphuthelwana tšeo di nago le bogwera bja go thoma go godiša maitapišo a gago a papatšo.





Hlahloba sephuthelwana sa rena sa Moloko wa Lead , seo se tlišago dikgopolo tša 1M ka Lengwalo la Ditaba la HackerNoon!





Ka sephuthelwana se, o tla amogela:

4 Palomoka ya Dipukwana tša Ditaba tše di Rometšwego: 325,000 ka go romela (85% ya baabi ba dula US) Sekhahla se Bulehileng: 13% - 15% Sekhahla sa Tobetsa-go Bula: 13.61% Mohlala: Mo

Letlakala la gago la Ditaba la Khamphani ya Theknolotši ya Evergreen





Ithute ka botlalo ka sephuthelwana se mo goba beakanya kopano le rena !





Go thabiša,

Sehlopha sa HackerNoon

Mabapi le Di-Sttup tša Ngwaga tša HackerNoon

Startups of The Year 2024 ke HackerNoon’s flagship sechaba-kgannwa tiragalo keteka startups, theknolotši, le moya wa boitlhamelo. Ga bjale ka iteration ya yona ya boraro, sefoka sa maemo a godimo sa Inthanete se lemoga le go keteka dikhamphani tše di thomago tša theknolotši tša dibopego le bogolo ka moka. Lenyaga, ditheo tša go feta 150,000 go ralala le ditoropo tše 4200+, dikontinente tše 6, le diintasteri tše 100+ di tla tšea karolo maitekong a go rwešwa mphapahlogo wa go thoma mo go kaone wa ngwaga! Dibouto tše dimilione di dirilwe mo mengwageng ye mmalwa ye e fetilego, gomme dikanegelo tše ntši di ngwadilwe ka ga dikhamphani tše tša go thoma tše di nago le sebete le tše di hlatlogago.





Etela letlakala la rena la FAQ go ithuta ka botlalo.





Taonelouta dithoto tša rena tša go hlama mo .





Lekola Startups ya Ngwaga Merch Shop mo .





HackerNoon's Startups of The Year ke sebaka sa go swaya go fapana le se sengwe. Go sa šetšwe gore pakane ya gago ke temošo ya leina goba moloko wa go eta pele, HackerNoon e rulagantše diphuthelwana tšeo di nago le bogwera bja go thoma go rarolla ditlhohlo tša gago tša papatšo.

