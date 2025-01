Coneix Siete, Ateios Systems & Generation Girl: HackerNoon Startups de la setmana

Benvinguts a una altra sèrie de HackerNoon Startups de la setmana!!





Siete és una agència de generació de contactes B2B especialitzada a ajudar les empreses a connectar-se amb clients potencials qualificats mitjançant un enfocament multicanal basat en dades. Tenen com a objectiu racionalitzar el procés de prospecció, oferint clients potencials d'alta qualitat que impulsin les vendes i el creixement dels nostres clients en diferents sectors.





Siete ha aconseguit un ajust notable al mercat de productes, escalant-se a més de 8 països, amb un creixement dels ingressos de 4,5 vegades, una puntuació de satisfacció del client estel·lar de 4,8/5 i un augment de 6 vegades la plantilla entre el 2023 i el 2024.





Amb seu a la Ciutat de Mèxic, Siete va ser nominada com una de les millors startups i ha estat nominada en múltiples indústries: Desenvolupament de negocis , Consultoria i Lideratge .





Ateios Systems està revolucionant la fabricació de bateries mitjançant tècniques innovadores de producció d'elèctrodes que milloren significativament la velocitat de fabricació, redueixen les petjades de carboni i minimitzen l'espai necessari per a les gigafàbriques. Compromesos amb l'excel·lència, el creixement i l'eficiència, Ateios ofereix solucions avançades de bateria, materials i programari, fomentant un entorn de treball col·laboratiu i orientat a objectius.





Ateios System està reconeguda com una de les millors startups de Bloomington, Indiana , i actualment competeix en les següents indústries: electrònica , codi obert i maquinari .





Yayasan Generasi Maju Berkarya (Generation Girl) és una organització que té com a objectiu empoderar les comunitats poc representades amb habilitats i recursos per crear un sistema educatiu més just i equitatiu a Indonèsia.





Els cofundadors de Jakarta, Anbita Nadine Siregar i Tania Soeranto, s'han associat amb líders del sector com Tokopedia, Google i Microsoft, ofereixen classes sobre habilitats essencials com ara la codificació i el disseny web. Els seus esforços han arribat a més de 20.000 estudiants a través de programes de vacances, i han ampliat encara més el seu impacte llançant un programa de mentoria i realitzant amb èxit 50 camps d'entrenament per a més de 1.000 professors.





Generation Girl ha estat nominada com una de les millors startups a Jakarta, Indonèsia , i en tres indústries: sense ànim de lucre, lideratge i productivitat .





