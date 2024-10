Como Voicemy.ai está explorando os limites da IA com clonagem de voz

Voicemy.ai, uma plataforma musical alimentada por IA, revelou sua solução para fazer celebridades cantarem. Ele permite que qualquer pessoa ouça estrelas do passado e do presente cantando suas músicas favoritas sob demanda.





Cantores, atletas e políticos estão todos representados no Voicemy.ai, que permite ao público apreciar a inesperada habilidade vocal de AI Kevin de Bruyne, a versão de 'Here Comes the Money' de AI Kylian Mbappe e AI Cristiano Ronaldo atingindo as notas mais altas.





Voicemy.ai permite que os usuários liberem sua superestrela interior, pois podem colaborar com artistas icônicos, ampliando os limites da criatividade musical.





Através do aproveitamento da inteligência artificial, Voicemy.ai permite que qualquer pessoa crie harmonias com AI Beyoncé, AI Drake ou compartilhe um palco virtual com o lendário AI Michael Jackson.





A plataforma também introduziu um recurso FaceSwap Video. Ele permite que os usuários substituam rostos em vídeos com um toque cômico. Eles podem assistir suas celebridades favoritas cantando com os rostos mais inesperados, agregando uma nova camada de valor de entretenimento.





Em menos de um mês desde o seu lançamento, quase 260.000 vozes foram clonadas no Voicemy.ai, dando origem a uma nova era de experimentação musical. Usuários entusiasmados completaram mais de 6.000 sessões de treinamento, refinando e aperfeiçoando suas vozes criadas por IA. Mais de 45.000 conversões de texto para voz foram realizadas, mostrando as possibilidades ilimitadas do Voicemy.ai.





Voicemy.ai pretende se tornar a plataforma proeminente para levar IA às massas. A empresa está empenhada em reduzir o abismo entre tecnologias complexas de IA e o público em geral.





Voicemy.ai oferece ferramentas intuitivas de IA para criadores, incluindo clonagem de voz com vozes de sua diversificada biblioteca comunitária, transformações dinâmicas de conversão de texto em fala, ferramentas de treinamento para personalizar modelos de voz e upload direto e uso de modelos em sua plataforma.





A empresa promove uma comunidade próspera onde os usuários podem treinar, fazer upload e classificar modelos e serem reconhecidos por suas contribuições excepcionais.





Zakaria Laabid, CEO da Voicemy.ai, diz: "Não estamos apenas mudando o jogo: estamos reescrevendo as regras. Voicemy.ai tem como objetivo tornar a IA acessível, criativa e extremamente engraçada. Estamos explorando os limites da IA com clonagem de voz, e os resultados são fantásticos."





Sobre Voicemy.ai

Voicemy.ai é uma startup francesa que explora os limites da IA com clonagem de voz. Está empenhada em tornar a IA acessível, criativa e divertida para todos.





A plataforma permite que os usuários liberem sua criatividade e redefinam os limites da arte e da tecnologia.





Para mais informações, visite: https://voicemy.ai





