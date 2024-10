Cómo Voicemy.ai está explorando los límites de la IA con la clonación de voz

Voicemy.ai, una plataforma musical impulsada por IA, ha presentado su solución para hacer cantar a las celebridades. Permite a cualquiera escuchar a estrellas del pasado y del presente cantando sus canciones favoritas a pedido.





Cantantes, atletas y políticos están representados en Voicemy.ai, que permite al público apreciar la inesperada destreza vocal del AI Kevin de Bruyne, la interpretación del AI Kylian Mbappé de 'Here Comes the Money' y el AI Cristiano Ronaldo tocando las notas altas.





Voicemy.ai permite a los usuarios dar rienda suelta a la superestrella que llevan dentro, ya que pueden colaborar con artistas icónicos, superando los límites de la creatividad musical.





Al aprovechar la inteligencia artificial, Voicemy.ai permite a cualquiera crear armonías con AI Beyoncé, AI Drake o compartir un escenario virtual con el legendario AI Michael Jackson.





La plataforma también ha introducido una función FaceSwap Video. Permite a los usuarios reemplazar caras en videos con un toque cómico. Pueden ver a sus celebridades favoritas cantar con las caras más inesperadas, agregando una nueva capa de valor de entretenimiento.





En menos de un mes desde su lanzamiento, se han clonado casi 260.000 voces en Voicemy.ai, dando origen a una nueva era de experimentación musical. Los usuarios entusiastas han completado más de 6000 sesiones de capacitación, refinando y perfeccionando sus voces creadas por IA. Se han realizado más de 45.000 conversiones de texto a voz, lo que demuestra las posibilidades ilimitadas de Voicemy.ai.





Voicemy.ai aspira a convertirse en la plataforma líder para llevar la IA a las masas. La empresa se compromete a reducir el abismo entre las complejas tecnologías de IA y el público en general.





Voicemy.ai ofrece herramientas intuitivas de inteligencia artificial para creadores, incluida la clonación de voces de su diversa biblioteca comunitaria, transformaciones dinámicas de texto a voz, herramientas de capacitación para personalizar modelos de voz y carga y uso directo de modelos en su plataforma.





La empresa fomenta una comunidad próspera donde los usuarios pueden capacitar, cargar y clasificar modelos y ser reconocidos por sus contribuciones excepcionales.





Zakaria Laabid, director ejecutivo de Voicemy.ai, dice: "No solo estamos cambiando el juego: estamos reescribiendo las reglas. Voicemy.ai se trata de hacer que la IA sea accesible, creativa y tremendamente divertida. Estamos explorando Los límites de la IA con la clonación de voz y los resultados son fantásticos".





Voicemy.ai es una startup francesa que explora los límites de la IA con la clonación de voz.





La plataforma permite a los usuarios dar rienda suelta a su creatividad y redefinir los límites del arte y la tecnología.





Para obtener más información, visite: https://voicemy.ai





