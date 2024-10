Comment Voicemy.ai explore les limites de l'IA avec le clonage vocal

Voicemy.ai, une plateforme musicale propulsée par l'IA, a dévoilé sa solution pour faire chanter les célébrités. Il permet à chacun d’entendre les stars du passé et du présent chanter leurs chansons préférées à la demande.





Chanteurs, athlètes et hommes politiques sont tous représentés sur Voicemy.ai, ce qui permet au public d'apprécier les prouesses vocales inattendues de AI Kevin de Bruyne, l'interprétation de « Here Comes the Money » par AI Kylian Mbappe et AI Cristiano Ronaldo frappant les notes aiguës.





Voicemy.ai permet aux utilisateurs de libérer la superstar qui sommeille en eux en collaborant avec des artistes emblématiques, repoussant ainsi les limites de la créativité musicale.





En exploitant l'intelligence artificielle, Voicemy.ai permet à chacun de créer des harmonies avec l'IA Beyoncé, l'IA Drake ou de partager une scène virtuelle avec le légendaire IA Michael Jackson.





La plateforme a également introduit une fonctionnalité FaceSwap Video. Il permet aux utilisateurs de remplacer les visages dans les vidéos avec une touche comique. Ils peuvent regarder leurs célébrités préférées chanter avec les visages les plus inattendus, ajoutant ainsi une nouvelle couche de valeur de divertissement.





En moins d'un mois depuis son lancement, près de 260 000 voix ont été clonées sur Voicemy.ai, donnant naissance à une nouvelle ère d'expérimentation musicale. Des utilisateurs enthousiastes ont suivi plus de 6 000 sessions de formation, affinant et perfectionnant leurs voix créées par l’IA. Plus de 45 000 conversions texte-voix ont eu lieu, démontrant les possibilités illimitées de Voicemy.ai.





Voicemy.ai vise à devenir la plateforme par excellence pour amener l’IA au grand public. L’entreprise s’engage à réduire le fossé entre les technologies complexes d’IA et le grand public.





Voicemy.ai propose des outils d'IA intuitifs pour les créateurs, notamment le clonage vocal avec des voix de leur bibliothèque communautaire diversifiée, des transformations dynamiques de synthèse vocale, des outils de formation pour personnaliser les modèles vocaux et le téléchargement et l'utilisation directs des modèles sur leur plateforme.





La société favorise une communauté florissante où les utilisateurs peuvent former, télécharger et classer des modèles et être reconnus pour leurs contributions exceptionnelles.





Zakaria Laabid, PDG de Voicemy.ai, déclare : « Nous ne changeons pas seulement la donne : nous réécrivons les règles. Voicemy.ai a pour objectif de rendre l'IA accessible, créative et incroyablement amusante. Nous explorons les limites de l'IA avec le clonage vocal, et les résultats sont fantastiques.





À propos de Voicemy.ai

Voicemy.ai est une startup française qui explore les limites de l'IA avec le clonage vocal. Il s’engage à rendre l’IA accessible, créative et divertissante pour tous.





La plateforme permet aux utilisateurs de libérer leur créativité et de redéfinir les limites de l'art et de la technologie.





Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://voicemy.ai





