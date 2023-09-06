Voicemy.ai 如何通过语音克隆探索人工智能的极限





Voicemy.ai 是一个由人工智能驱动的音乐平台，推出了让名人唱歌的解决方案。它可以让任何人听到过去和现在的明星点播他们最喜欢的歌曲。





歌手、运动员和政治家都出现在 Voicemy.ai 上，这让公众能够欣赏 AI Kevin de Bruyne 出人意料的声乐能力、AI Kylian Mbappe 演绎的《Here Comes the Money》以及 AI Cristiano Ronaldo 的高音。





Voicemy.ai 使用户能够释放内心的超级巨星，因为他们可以与标志性艺术家合作，突破音乐创造力的界限。





通过利用人工智能，Voicemy.ai 允许任何人与 AI Beyoncé、AI Drake 创作和声，或与传奇 AI Michael Jackson 共享虚拟舞台。





该平台还推出了 FaceSwap Video 功能。它允许用户用滑稽的方式替换视频中的面孔。他们可以看到自己喜欢的名人以最意想不到的面孔唱歌，增加了新的娱乐价值。





自推出以来不到一个月，Voicemy.ai 上已克隆了近 260,000 个声音，催生了音乐实验的新时代。热情的用户已经完成了 6,000 多次培训课程，不断完善和完善他们的 AI 创建的声音。已经进行了超过 45,000 次文本到语音转换，展示了 Voicemy.ai 的无限可能性。





Voicemy.ai 旨在成为将人工智能带给大众的卓越平台。该公司致力于缩小复杂的人工智能技术与公众之间的鸿沟。





Voicemy.ai 为创作者提供直观的人工智能工具，包括使用来自多元化社区库的声音进行语音克隆、动态文本到语音转换、个性化语音模型的培训工具以及在其平台上直接上传和使用模型。





该公司培育了一个蓬勃发展的社区，用户可以在其中训练、上传和排名模型，并因其杰出贡献而受到认可。





Voicemy.ai 首席执行官扎卡里亚·拉比德 (Zakaria Laabid) 表示：“我们不仅仅是在改变游戏：我们正在重写规则。Voicemy.ai 致力于让人工智能变得易于使用、富有创意且有趣。我们正在探索语音克隆突破了人工智能的局限性，结果非常棒。”





关于 Voicemy.ai

Voicemy.ai 是一家法国初创公司，致力于通过语音克隆探索人工智能的局限性。它致力于让人工智能为每个人带来便利、富有创意和娱乐性。





该平台使用户能够释放他们的创造力并重新定义艺术和技术的界限。





欲了解更多信息，请访问：https://voicemy.ai





接触：

活动经理，

朱利安·方丹 独家。

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