Como jogar jogos do Xbox Game Pass no Mac

O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura da Microsoft que oferece acesso a uma biblioteca crescente de jogos para Xbox, PC e nuvem. Com tantos jogos para escolher e uma infinidade de exclusividades do primeiro dia, o Xbox Game Pass é indiscutivelmente o melhor valor para os entusiastas de videogames.





Por muito tempo, os usuários da Apple não puderam participar da diversão (pelo menos, não sem soluções complicadas) - até recentemente. A boa notícia é que agora é possível jogar perfeitamente os jogos do Xbox Game Pass no Mac, em grande parte graças à tecnologia de streaming em nuvem oferecida pela Microsoft.





No entanto, os jogos na nuvem não são a única maneira de aproveitar os jogos do Xbox em um MacBook. Outra opção é usar o Parallels Desktop, um programa de máquina virtual que permite executar o Windows e, portanto, muitos jogos de PC no seu MacBook.





Neste artigo, veremos essas duas opções para jogar jogos do Xbox Game Pass no MacBook: jogos na nuvem e Parallels Desktop. Cada opção tem seus prós, contras e considerações técnicas, que abordaremos nas próximas seções.

Índice

Jogando Xbox Game Pass no Mac com Cloud Gaming Assinatura do Xbox Game Pass Você precisa de um controlador? Iniciando um jogo Prós e contras de usar o Xbox Game Pass no Mac via Cloud Gaming Jogando Xbox Game Pass no Mac com Parallels Assinatura do Parallels Instalando o Windows no seu Mac usando o Parallels Desktop Configurando o Controlador Instalando o aplicativo Xbox Game Pass para PC Jogando jogos Você pode jogar o Xbox Game Pass no Mac com o chip M1? Prós e contras de usar o Xbox Game Pass no Mac via Parallels Desktop Considerações finais sobre o uso do Xbox Game Pass no Mac

Jogando Xbox Game Pass no Mac com Cloud Gaming

Os jogos na nuvem são a maneira mais simples de aproveitar o Xbox Game Pass no Mac e a que requer uma configuração mínima.

Assinatura do Xbox Game Pass

Para acessar o Xbox Game Pass por meio de jogos na nuvem, você precisará de um Assinatura do Game Pass Ultimate , então certifique-se de comprar um ou atualizar sua assinatura do Game Pass existente. A assinatura Ultimate custará alguns dólares a mais do que a normal, mas oferece jogos adicionais e permite que você use o Game Pass no Xbox, PC ou nuvem.

Você precisa de um controlador?

Sim, você precisará de um controlador de jogo. A maioria dos jogos da biblioteca em nuvem do Xbox requer um controlador dedicado, que você pode conectar ao seu MacBook via Bluetooth. Embora existam muitos controladores no mercado, a melhor maneira de aproveitar os jogos do Xbox é usando um Xbox Wireless Controller.





Para emparelhar um controlador sem fio com o seu MacBook:

Vá para as preferências de Bluetooth no seu Mac (acessível na barra de menus). Ligue o controlador e pressione e segure o botão de emparelhamento Bluetooth na parte superior do controlador. O controlador aparecerá na lista de dispositivos disponíveis no menu Bluetooth do seu Mac. Você pode emparelhá-lo com seu Mac simplesmente clicando em Conectar .

Iniciando um jogo

Depois que a assinatura for liquidada, faça o seguinte:

No seu MacBook, abra o Google Chrome (consulte a lista de navegadores suportados para diferentes dispositivos) e acesse Xbox.com/play. Entre com sua conta da Microsoft. Você será direcionado para a página inicial do Cloud Gaming, que é semelhante à abaixo.



Sinta-se à vontade para rolar a página para verificar a biblioteca na nuvem. Como você verá, o número de jogos é enorme e quase totalmente compatível com a oferta do console.

Depois de colocar os olhos em um jogo que deseja jogar, clique no bloco do jogo. Você será redirecionado para a página inicial do jogo, onde deverá clicar em Jogar para iniciar o jogo.





É praticamente isso! Agora você pode aproveitar o jogo como se estivesse jogando em seu console ou PC. Para sair do jogo, clique no ícone Menu no canto superior esquerdo da tela e depois nos três pontinhos onde está localizado o Quit Game .



Também é aqui que você pode ativar/desativar seu próprio som se estiver jogando com amigos.

Prós e contras de usar o Xbox Game Pass no Mac via Cloud Gaming

Uma das vantagens mais significativas do Xbox Cloud Gaming é que ele pode ser jogado não apenas no Xbox ou PC, mas praticamente em qualquer dispositivo com navegador e Internet, incluindo um MacBook. E isso sem sacrificar a qualidade da oferta, pois a biblioteca de jogos na nuvem está em constante crescimento, então você não precisa se preocupar em ficar sem títulos para transmitir.





Ao mesmo tempo, como acontece com qualquer serviço de streaming, os jogos em nuvem dependem fortemente de sua conexão com a Internet, e a Internet de alta velocidade não é um dado para todos. Isso também limita a possibilidade de jogar jogos do Xbox Game Pass no Mac em locais com Wi-Fi público (hotéis, saguões de aeroporto etc.), pois a velocidade da Internet nessas áreas geralmente não é ideal para jogos na nuvem.





Por fim, embora a maior parte do processamento ocorra nos servidores da Microsoft, os jogos na nuvem ainda consomem os recursos do seu Mac, principalmente a RAM. Portanto, se você estiver jogando na nuvem em um Mac de modelo básico, feche as guias desnecessárias do navegador para liberar um pouco da memória.

Jogando Xbox Game Pass no Mac com Parallels

O Parallels Desktop é um software de virtualização que permite aos usuários do macOS executar o sistema operacional Windows e software de PC em seus Macs.





Uma das maiores vantagens do Parallels em comparação com outras ferramentas de virtualização é sua capacidade incomparável (trocadilho intencional) de executar aplicativos do Windows em um Mac com eficiência. Isso significa que você pode aproveitar o Xbox Game Pass no Mac sem depender da velocidade da Internet (como no Xbox Cloud Gaming).





No entanto, também existem algumas considerações e limitações, portanto, leia esta seção antes de comprar sua licença do Parallels.

Assinatura do Parallels

A qualidade tem um preço e, como você deve esperar, o Parallels não é um software livre. O preço depende da edição que você compra (você pode escolher entre padrão, profissional e empresarial) e varia entre $ 99 e $ 149 por ano (os preços podem variar dependendo do seu país).





No entanto, este preço cobre apenas a assinatura do próprio software e não cobre os custos associados a uma licença do Windows! Para usar o Windows junto com sua assinatura do Parallels, você precisará de uma chave de ativação da Microsoft ou comprar uma usando a interface do Parallels Desktop.





E, claro, você ainda precisará de uma assinatura do Xbox Game Pass. No entanto, neste caso, você pode usar um PC Game Pass mais barato que permite jogar apenas em um PC.

Instalando o Windows no seu Mac usando o Parallels Desktop

Você pode seguir o diretrizes oficiais do Parallels Desktop sobre como configurar o Windows no seu Mac. O processo não é complicado, mas, como sempre ocorre com a instalação de um sistema operacional, leva tempo, portanto, lembre-se disso.

Configurando o Controlador

Você não precisa de um controlador para jogar o Xbox Game Pass no Mac via Parallels Desktop, pois pode jogar com um teclado e um mouse. No entanto, se você preferir jogar com um controlador, ainda poderá usar um conectando-o à sua máquina virtual do Windows.





Para configurar o controlador:

Conecte o controlador ao seu Mac, seguindo as etapas descritas nas seções anteriores. Inicie a máquina virtual do Windows. Na pesquisa do Windows, digite Dispositivos e impressoras . Certifique-se de que o controlador apareça na lista de dispositivos como Virtual Xbox Controller . Caso contrário, reinicie o controlador e conecte-o novamente.

Instalando o aplicativo Xbox Game Pass para PC

Depois de concluída a configuração necessária, selecione Pesquisar na barra de tarefas do Windows e digite Xbox . Se não estiver instalado, baixe-o na loja da Microsoft .





Depois de instalado, inicie o aplicativo e entre com suas credenciais da Microsoft associadas a uma assinatura do Game Pass.

Jogando jogos

O processo de jogar o Xbox Game Pass no Mac usando o Parallels Desktop é direto e não é diferente de jogar em um PC.





Inicie o aplicativo Xbox Games Pass e encontre um jogo que deseja jogar. Clique em Instalar OU Como alternativa, clique em Reproduzir , se esta opção estiver disponível. Isso permitirá que você jogue usando o recurso de jogos em nuvem do Xbox (observe que essa experiência é diferente da descrita na seção anterior do artigo). Terminada a instalação, inicie o jogo como se fosse fazê-lo a partir de um PC.

Você pode jogar o Xbox Game Pass no Mac com o chip M1?

Com a introdução dos novos Macs equipados com chip M1, há dúvidas sobre se você pode usar o Xbox Game Pass nesses dispositivos. A pergunta curta é sim, mas existem algumas limitações.





Como os chips M1 não suportam DirectX, alguns jogos não serão executados em sua máquina virtual Windows!





Esta limitação se aplica a todos os jogos de PC que requerem DirectX. Portanto, se você planeja executar o Parallels no seu M1 Mac na esperança de jogar o Age of Empires IV: Anniversary Edition, saiba que está prestes a se decepcionar e desperdiçar seu tempo e dinheiro.

Prós e contras de usar o Xbox Game Pass no Mac via Parallels Desktop

Uma vantagem significativa do Parallels Desktop é que ele permite que você execute muitos jogos de PC sem depender muito da velocidade da Internet, em comparação com os jogos na nuvem. Além disso, como com uma máquina virtual do Windows você obtém uma experiência nativa de execução em um PC, não é necessário usar um controlador de jogo, pois a maioria dos jogos em um PC pode ser jogada com um mouse e um teclado.





No entanto, se você estiver usando um Mac baseado em M1, enfrentará problemas de compatibilidade, pois o chip M1 não é compatível com DirectX, exigido por muitos videogames. Portanto, tome cuidado com isso antes de investir seu dinheiro e tempo na configuração da máquina virtual Parallels Windows. Você também pode verificar a lista de jogos compatíveis com Parallels M1 aqui .





Por fim, o custo da assinatura necessária para executar o Windows com Parallels aumenta os custos gerais, tornando essa opção significativamente mais cara do que os jogos em nuvem.

Considerações finais sobre o uso do Xbox Game Pass no Mac

Este artigo abordou duas maneiras principais de usar o Xbox Game Pass no seu Mac. Um usando o Xbox Cloud Gaming e outro por meio de uma máquina virtual Parallels.





Ambas as formas têm prós e contras e, esperamos, esta revisão o ajudou a decidir qual opção é melhor para você. Se você tiver dúvidas adicionais depois de ler este artigo, sinta-se à vontade para comentar!