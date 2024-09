Comment jouer aux jeux Xbox Game Pass sur Mac

Xbox Game Pass est un service d'abonnement de Microsoft qui vous donne accès à une bibliothèque croissante de jeux Xbox, PC et cloud. Avec autant de jeux parmi lesquels choisir et une multitude d'exclusivités dès le premier jour, Xbox Game Pass est sans doute le meilleur rapport qualité-prix pour les amateurs de jeux vidéo.





Pendant longtemps, les utilisateurs d'Apple n'ont pas pu s'amuser (du moins, pas sans des solutions de contournement encombrantes) - jusqu'à récemment. La bonne nouvelle est qu'il est désormais possible de jouer de manière transparente aux jeux Xbox Game Pass sur Mac, en grande partie grâce à la technologie de streaming cloud proposée par Microsoft.





Cependant, le cloud gaming n'est pas le seul moyen de profiter des jeux Xbox sur un MacBook. Une autre option consiste à utiliser Parallels Desktop, un programme de machine virtuelle qui vous permet d'exécuter Windows et donc de nombreux jeux PC sur votre MacBook.





Dans cet article, nous examinerons ces deux options pour jouer aux jeux Xbox Game Pass sur MacBook : le cloud gaming et Parallels Desktop. Chaque option a ses avantages, ses inconvénients et ses considérations techniques, que nous aborderons dans les sections à venir.

Table des matières

Jouer au Xbox Game Pass sur Mac avec Cloud Gaming Abonnement Xbox Game Pass Avez-vous besoin d'un contrôleur ? Commencer un jeu Avantages et inconvénients de l'utilisation du Xbox Game Pass sur Mac via Cloud Gaming Jouer au Xbox Game Pass sur Mac avec Parallels Abonnement Parallels Installer Windows sur votre Mac à l'aide de Parallels Desktop Configuration du contrôleur Installation de l'application Xbox Game Pass pour PC Jouer aux jeux Pouvez-vous jouer au Xbox Game Pass sur Mac avec la puce M1 ? Avantages et inconvénients de l'utilisation du Xbox Game Pass sur Mac via Parallels Desktop Réflexions finales sur l'utilisation du Xbox Game Pass sur Mac

Jouer au Xbox Game Pass sur Mac avec Cloud Gaming

Le cloud gaming est le moyen le plus simple de profiter du Xbox Game Pass sur Mac et celui qui nécessite une configuration minimale.

Abonnement Xbox Game Pass

Pour accéder au Xbox Game Pass via le cloud gaming, vous aurez besoin d'un Abonnement Game Pass Ultimate , alors assurez-vous d'en acheter un ou de mettre à niveau votre abonnement Game Pass existant. L'abonnement Ultimate vous coûtera quelques dollars de plus qu'un abonnement régulier, mais il propose des jeux supplémentaires et vous permet d'utiliser Game Pass sur Xbox, PC ou le cloud.

Avez-vous besoin d'un contrôleur ?

Oui, vous aurez besoin d'un contrôleur de jeu. La plupart des jeux de la bibliothèque cloud Xbox nécessitent une manette dédiée, que vous pouvez connecter à votre MacBook via Bluetooth. Bien qu'il existe de nombreuses manettes sur le marché, la meilleure façon de profiter des jeux Xbox consiste à utiliser une manette sans fil Xbox.





Pour coupler une manette sans fil avec votre MacBook :

Accédez aux préférences Bluetooth sur votre Mac (accessibles depuis la barre de menus). Allumez le contrôleur et appuyez longuement sur le bouton d'appairage Bluetooth sur le dessus du contrôleur. Le contrôleur apparaîtra alors dans la liste des appareils disponibles du menu Bluetooth de votre Mac. Vous pouvez le coupler avec votre Mac en cliquant simplement sur Connecter .

Commencer un jeu

Une fois l'abonnement réglé, procédez comme suit :

Sur votre MacBook, ouvrez Google Chrome (voir le liste des navigateurs pris en charge pour différents appareils) et accédez à Xbox.com/play. Connectez-vous avec votre compte Microsoft. Vous serez ensuite redirigé vers la page d'accueil de Cloud Gaming, qui ressemble à celle ci-dessous.



N'hésitez pas à faire défiler la page pour consulter la bibliothèque cloud. Comme vous le verrez, le nombre de jeux est énorme et correspond presque entièrement à l'offre de la console.

Une fois que vous avez posé les yeux sur un jeu auquel vous voulez jouer, cliquez sur la vignette du jeu. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du jeu, où vous devrez cliquer sur Jouer pour démarrer le jeu.





C'est pratiquement ça ! Vous pouvez désormais profiter du jeu comme si vous jouiez sur votre console ou sur un PC. Pour quitter le jeu, cliquez sur l'icône Menu dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sur les trois points où se trouve Quitter le jeu .



C'est également là que vous pouvez désactiver/activer le son si vous jouez avec des amis.

Avantages et inconvénients de l'utilisation du Xbox Game Pass sur Mac via Cloud Gaming

L'un des avantages les plus importants de Xbox Cloud Gaming est qu'il peut être joué non seulement depuis Xbox ou PC, mais pratiquement depuis n'importe quel appareil avec un navigateur et Internet, y compris un MacBook. Et cela sans sacrifier la qualité de l'offre, car la bibliothèque de jeux en nuage ne cesse de croître, vous n'avez donc pas à vous soucier de manquer de titres à diffuser.





Dans le même temps, comme pour tout service de streaming, les jeux en nuage dépendent fortement de votre connexion Internet, et l'Internet haut débit n'est pas une donnée pour tout le monde. Cela limite également la possibilité de jouer aux jeux Xbox Game Pass sur Mac dans des endroits dotés d'une connexion Wi-Fi publique (hôtels, salons d'aéroport, etc.), car la vitesse d'Internet dans ces zones n'est souvent pas optimale pour le cloud gaming.





Enfin, bien que la plupart des traitements se produisent sur des serveurs Microsoft, le cloud gaming consomme toujours les ressources de votre Mac, en particulier la RAM. Par conséquent, si vous jouez à des jeux cloud à partir d'un Mac de base, fermez les onglets inutiles de votre navigateur pour libérer une partie de la mémoire.

Jouer au Xbox Game Pass sur Mac avec Parallels

Parallels Desktop est un logiciel de virtualisation qui permet aux utilisateurs de macOS d'exécuter des logiciels Windows OS et PC sur leurs Mac.





L'un des plus grands avantages de Parallels par rapport aux autres outils de virtualisation est sa capacité inégalée (jeu de mots) à exécuter efficacement les applications Windows sur un Mac. Cela signifie que vous pouvez profiter du Xbox Game Pass sur Mac sans dépendre de la vitesse d'Internet (comme avec Xbox Cloud Gaming).





Cependant, il existe également certaines considérations et limitations, alors lisez cette section avant de vous précipiter pour acheter votre licence Parallels.

Abonnement Parallels

La qualité a un prix et, comme vous vous en doutez, Parallels n'est pas un logiciel gratuit. Le prix dépend de l'édition que vous achetez (vous pouvez choisir entre standard, pro et entreprise) et varie entre 99 $ et 149 $ par an (les prix peuvent varier selon votre pays).





Cependant, ce prix ne couvre que l'abonnement au logiciel lui-même et ne couvre pas les frais liés à une licence Windows ! Pour utiliser Windows avec votre abonnement Parallels, vous aurez besoin soit d'une clé d'activation de Microsoft, soit d'en acheter une à l'aide de l'interface Parallels Desktop.





Et, bien sûr, vous aurez toujours besoin d'un abonnement Xbox Game Pass. Cependant, dans ce cas, vous pouvez utiliser un PC Game Pass moins cher qui vous permet de jouer à des jeux sur un PC uniquement.

Installer Windows sur votre Mac à l'aide de Parallels Desktop

Vous pouvez suivre le directives officielles de Parallels Desktop sur la configuration de Windows sur votre Mac. Le processus n'est pas compliqué mais, comme toujours avec l'installation d'un système d'exploitation, prend du temps, alors gardez cela à l'esprit.

Configuration du contrôleur

Vous n'avez pas besoin de manette pour jouer au Xbox Game Pass sur Mac via Parallels Desktop, car vous pouvez jouer avec un clavier et une souris. Cependant, si vous préférez jouer avec une manette, vous pouvez toujours en utiliser une en la connectant à votre machine virtuelle Windows.





Pour configurer le contrôleur :

Connectez la manette à votre Mac en suivant les étapes décrites dans les sections précédentes. Démarrez la machine virtuelle Windows. Dans la recherche Windows, saisissez Périphériques et imprimantes . Assurez-vous que la manette apparaît dans la liste des appareils en tant que Virtual Xbox Controller . Si ce n'est pas le cas, redémarrez le contrôleur et reconnectez-le.

Installation de l'application Xbox Game Pass pour PC

Une fois la configuration nécessaire terminée, sélectionnez Rechercher dans votre barre des tâches Windows et tapez Xbox . S'il n'est pas installé, téléchargez-le depuis la boutique Microsoft .





Une fois installée, démarrez l'application et connectez-vous avec vos informations d'identification Microsoft associées à un abonnement Game Pass.

Jouer aux jeux

Le processus de lecture de Xbox Game Pass sur Mac à l'aide de Parallels Desktop est simple et n'est pas différent de jouer à des jeux sur un PC.





Démarrez l'application Xbox Games Pass et recherchez un jeu auquel vous souhaitez jouer. Cliquez sur Installer OU Vous pouvez également cliquer sur Jouer , si cette option est disponible. Cela vous permettra de jouer au jeu en utilisant la fonctionnalité de jeu en nuage Xbox (notez que cette expérience diffère de celle décrite dans la section précédente de l'article). Une fois l'installation terminée, démarrez le jeu comme si vous le feriez depuis un PC.

Pouvez-vous jouer au Xbox Game Pass sur Mac avec la puce M1 ?

Avec l'introduction des nouveaux Mac équipés de la puce M1, on se demande si vous pouvez utiliser Xbox Game Pass sur ces appareils. La question courte est oui, mais il y a certaines limites.





Comme les puces M1 ne supportent pas DirectX, certains jeux ne fonctionneront pas sur votre machine virtuelle Windows !





Cette limitation s'applique à tous les jeux PC qui nécessitent DirectX. Donc, si vous envisagez d'exécuter Parallels sur votre Mac M1 dans l'espoir de jouer à Age of Empires IV: Anniversary Edition, sachez que vous êtes sur le point d'être déçu et de perdre votre temps et votre argent.

Avantages et inconvénients de l'utilisation du Xbox Game Pass sur Mac via Parallels Desktop

Un avantage significatif de Parallels Desktop est qu'il vous permet d'exécuter de nombreux jeux PC sans dépendre fortement de la vitesse d'Internet, par rapport aux jeux en nuage. De plus, étant donné qu'avec une machine virtuelle Windows, vous obtenez une expérience native d'exécution d'un PC, vous n'avez pas besoin d'utiliser un contrôleur de jeu, car la plupart des jeux sur un PC peuvent être joués avec une souris et un clavier.





Cependant, si vous utilisez un Mac basé sur M1, vous rencontrerez des problèmes de compatibilité, car la puce M1 n'est pas compatible avec DirectX, ce dont de nombreux jeux vidéo ont besoin. Alors méfiez-vous de cela avant d'investir votre argent et votre temps dans la configuration de la machine virtuelle Parallels Windows. Vous pouvez également consulter la liste des jeux compatibles Parallels M1 ici .





Enfin, le coût de l'abonnement requis pour exécuter Windows avec Parallels s'ajoute aux coûts globaux, ce qui rend cette option nettement plus chère que le cloud gaming.

Réflexions finales sur l'utilisation du Xbox Game Pass sur Mac

Cet article a couvert deux façons principales d'utiliser Xbox Game Pass sur votre Mac. L'un utilisant le Xbox Cloud Gaming et l'autre via une machine virtuelle Parallels.





Les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients, et j'espère que cet examen vous a aidé à décider quelle option vous convient le mieux. Si vous avez d'autres questions après avoir lu cet article, n'hésitez pas à commenter !