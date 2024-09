Cómo jugar juegos de Xbox Game Pass en Mac

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que le brinda acceso a una creciente biblioteca de juegos de Xbox, PC y en la nube. Con tantos juegos para elegir y una multitud de exclusivas desde el primer día, se puede decir que Xbox Game Pass es el mejor valor para los entusiastas de los videojuegos.





Durante mucho tiempo, los usuarios de Apple no han podido unirse a la diversión (al menos, no sin engorrosas soluciones), hasta hace poco. La buena noticia es que ahora es posible jugar juegos de Xbox Game Pass sin problemas en Mac, en gran parte gracias a la tecnología de transmisión en la nube que ofrece Microsoft.





Sin embargo, los juegos en la nube no son la única forma de disfrutar los juegos de Xbox en una MacBook. Otra opción es usar Parallels Desktop, un programa de máquina virtual que le permite ejecutar Windows y, por lo tanto, muchos juegos de PC en su MacBook.





En este artículo, analizaremos estas dos opciones para jugar juegos de Xbox Game Pass en MacBook: juegos en la nube y Parallels Desktop. Cada opción tiene sus ventajas, desventajas y consideraciones técnicas, que trataremos en las próximas secciones.

Tabla de contenido

Jugar Xbox Game Pass en Mac con Cloud Gaming Suscripción a Xbox Game Pass ¿Necesita un controlador? Comenzando un juego Pros y contras de usar Xbox Game Pass en Mac a través de Cloud Gaming Jugar Xbox Game Pass en Mac con Parallels Suscripción a Parallels Instalación de Windows en su Mac con Parallels Desktop Configuración del controlador Instalación de la aplicación Xbox Game Pass para PC Jugando juegos ¿Puedes jugar Xbox Game Pass en Mac con chip M1? Pros y contras de usar Xbox Game Pass en Mac a través de Parallels Desktop Reflexiones finales sobre el uso de Xbox Game Pass en Mac

Jugar Xbox Game Pass en Mac con Cloud Gaming

Los juegos en la nube son la forma más sencilla de disfrutar de Xbox Game Pass en Mac y la que requiere una configuración mínima.

Suscripción a Xbox Game Pass

Para acceder a Xbox Game Pass a través de juegos en la nube, necesitará un Suscripción a Game Pass Ultimate , así que asegúrese de comprar uno o actualice su suscripción actual de Game Pass. La suscripción Ultimate te costará un par de dólares más que una regular, pero ofrece juegos adicionales y te permite usar Game Pass en Xbox, PC o la nube.

¿Necesita un controlador?

Sí, necesitarás un controlador de juego. La mayoría de los juegos de la biblioteca en la nube de Xbox requieren un controlador dedicado, que puede conectar a su MacBook a través de Bluetooth. Aunque hay muchos controladores en el mercado, la mejor manera de disfrutar los juegos de Xbox es usando un controlador inalámbrico Xbox.





Para emparejar un controlador inalámbrico con su MacBook:

Vaya a las preferencias de Bluetooth en su Mac (accesible desde la barra de menú). Encienda el controlador y mantenga presionado el botón de emparejamiento de Bluetooth en la parte superior del controlador. El controlador aparecerá en la lista de dispositivos disponibles del menú Bluetooth de tu Mac. Puede emparejarlo con su Mac simplemente haciendo clic en Conectar .

Comenzando un juego

Una vez liquidada la suscripción, haz lo siguiente:

En su MacBook, abra Google Chrome (vea la lista de navegadores compatibles para diferentes dispositivos) y vaya a Xbox.com/play. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft. A continuación, accederá a la página de inicio de Cloud Gaming, que se parece a la siguiente.



Siéntase libre de desplazarse por la página para consultar la biblioteca en la nube. Como verás, la cantidad de juegos es enorme y coincide casi en su totalidad con la oferta de la consola.

Una vez que fije sus ojos en el juego que desea jugar, haga clic en el mosaico del juego. Se le redirigirá a la página de inicio del juego, donde debe hacer clic en Jugar para iniciar el juego.





¡Eso es prácticamente todo! Ahora puedes disfrutar del juego como si estuvieras jugando en tu consola o PC. Para salir del juego, haz clic en el ícono de Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego en los tres puntos donde se encuentra Salir del juego .



Aquí también puedes activar o desactivar el sonido si estás jugando con amigos.

Pros y contras de usar Xbox Game Pass en Mac a través de Cloud Gaming

Una de las ventajas más importantes de Xbox Cloud Gaming es que se puede jugar no solo desde Xbox o PC, sino prácticamente desde cualquier dispositivo con navegador e Internet, incluido un MacBook. Y esto viene sin sacrificar la calidad de la oferta, ya que la biblioteca de juegos en la nube está en constante crecimiento, por lo que no tiene que preocuparse de quedarse sin títulos para transmitir.





Al mismo tiempo, al igual que con cualquier servicio de transmisión, los juegos en la nube dependen en gran medida de su conexión a Internet, y la Internet de alta velocidad no es un hecho para todos. Esto también limita la posibilidad de jugar juegos de Xbox Game Pass en Mac en lugares con Wi-Fi público (hoteles, salas VIP de aeropuertos, etc.), ya que la velocidad de Internet en dichas áreas a menudo no es óptima para los juegos en la nube.





Finalmente, aunque la mayor parte del procesamiento ocurre en los servidores de Microsoft, los juegos en la nube aún consumen los recursos de su Mac, especialmente la RAM. Por lo tanto, si está jugando juegos en la nube desde una Mac modelo base, cierre las pestañas innecesarias en su navegador para liberar algo de memoria.

Jugar Xbox Game Pass en Mac con Parallels

Parallels Desktop es un software de virtualización que permite a los usuarios de macOS ejecutar Windows OS y software para PC en sus Mac.





Una de las mayores ventajas de Parallels en comparación con otras herramientas de virtualización es su capacidad sin igual (juego de palabras) para ejecutar aplicaciones de Windows en una Mac de manera eficiente. Esto significa que puede disfrutar de Xbox Game Pass en Mac sin depender de la velocidad de Internet (como con Xbox Cloud Gaming).





Sin embargo, también existen algunas consideraciones y limitaciones, así que lea esta sección antes de apresurarse a comprar su licencia de Parallels.

Suscripción a Parallels

La calidad tiene un precio y, como era de esperar, Parallels no es un software gratuito. El precio depende de la edición que compres (puedes elegir entre estándar, profesional y empresarial) y varía entre $99 y $149 al año (los precios pueden variar según tu país).





Sin embargo, este precio solo cubre la suscripción al software en sí y no cubre los costos asociados con una licencia de Windows. Para usar Windows junto con su suscripción a Parallels, necesitará una clave de activación de Microsoft o comprar una mediante la interfaz de Parallels Desktop.





Y, por supuesto, seguirás necesitando una suscripción a Xbox Game Pass. Sin embargo, en este caso, puede usar un PC Game Pass más económico que le permite jugar solo en una PC.

Instalación de Windows en su Mac con Parallels Desktop

Puedes seguir el directrices oficiales de Parallels Desktop sobre cómo configurar Windows en su Mac. El proceso no es complicado pero, como siempre ocurre con la instalación de un sistema operativo, lleva tiempo, así que tenlo en cuenta.

Configuración del controlador

No necesita un controlador para jugar Xbox Game Pass en Mac a través de Parallels Desktop, ya que puede jugar con un teclado y un mouse. Sin embargo, si prefiere jugar con un controlador, aún puede usar uno conectándolo a su máquina virtual de Windows.





Para configurar el controlador:

Conecta el controlador a tu Mac, siguiendo los pasos descritos en las secciones anteriores. Inicie la máquina virtual de Windows. En la búsqueda de Windows, escriba Dispositivos e impresoras . Asegúrate de que el controlador aparezca en la lista de dispositivos como Virtual Xbox Controller . De lo contrario, reinicie el controlador y vuelva a conectarlo.

Instalación de la aplicación Xbox Game Pass para PC

Una vez finalizada la configuración necesaria, seleccione Buscar en la barra de tareas de Windows y escriba Xbox . Si no está instalado, descargarlo de la tienda de Microsoft .





Una vez instalada, inicie la aplicación e inicie sesión con sus credenciales de Microsoft asociadas con una suscripción a Game Pass.

Jugando juegos

El proceso de jugar Xbox Game Pass en Mac usando Parallels Desktop es sencillo y no es diferente de jugar juegos en una PC.





Inicie la aplicación Xbox Games Pass y busque un juego que desee jugar. Haga clic en Instalar O Alternativamente, haga clic en Reproducir , si esta opción está disponible. Esto le permitirá jugar con la función de juegos en la nube de Xbox (tenga en cuenta que esta experiencia difiere de la descrita en la sección anterior del artículo). Una vez finalizada la instalación, inicia el juego como si lo hicieras desde un PC.

¿Puedes jugar Xbox Game Pass en Mac con chip M1?

Con la presentación de las nuevas Mac equipadas con chips M1, existen dudas sobre si puede usar Xbox Game Pass en estos dispositivos. La pregunta corta es sí, pero hay algunas limitaciones.





¡Debido a que los chips M1 no son compatibles con DirectX, algunos juegos no se ejecutarán en su máquina virtual de Windows!





Esta limitación se aplica a todos los juegos de PC que requieren DirectX. Entonces, si planea ejecutar Parallels en su Mac M1 con la esperanza de jugar Age of Empires IV: Anniversary Edition, tenga en cuenta que está a punto de decepcionarse y perder su tiempo y dinero.

Pros y contras de usar Xbox Game Pass en Mac a través de Parallels Desktop

Una ventaja significativa de Parallels Desktop es que le permite ejecutar muchos juegos de PC sin depender demasiado de la velocidad de Internet, en comparación con los juegos en la nube. Además, debido a que con una máquina virtual de Windows, obtiene una experiencia nativa de ejecutar una PC, no tiene que usar un controlador de juego, ya que la mayoría de los juegos en una PC se pueden jugar con un mouse y un teclado.





Sin embargo, si está utilizando una Mac basada en M1, tendrá problemas de compatibilidad, ya que el chip M1 no es compatible con DirectX, que requieren muchos videojuegos. Así que tenga cuidado con eso antes de invertir su dinero y tiempo en configurar la máquina virtual Parallels Windows. También puedes consultar la lista de juegos compatibles con Parallels M1 aquí .





Finalmente, el costo de suscripción requerido para ejecutar Windows con Parallels se suma a los costos generales, lo que hace que esta opción sea significativamente más costosa que los juegos en la nube.

Reflexiones finales sobre el uso de Xbox Game Pass en Mac

Este artículo cubrió dos formas principales de usar Xbox Game Pass en su Mac. Uno usando Xbox Cloud Gaming y otro a través de una máquina virtual Parallels.





Ambas formas tienen ventajas y desventajas y, con suerte, esta revisión lo ayudó a decidir qué opción es mejor para usted. Si tiene preguntas adicionales después de leer este artículo, ¡no dude en comentar!