Como escrever um artigo de pesquisa científica romântico

Para seu aniversário de 28 anos, que também foi a primeira vez que comemoramos seu aniversário juntos em nosso novo relacionamento, decidi criar um trabalho de pesquisa sobre minha parceira em colaboração com seus amigos. Pretendia que o artigo cobrisse todos os aspectos de sua vida e servisse como a maior surpresa possível para uma pessoa que era pesquisadora científica de profissão. Neste artigo, pretendo compartilhar ideias sobre como você também pode hackear a Internet para fazer o mesmo.





Se você estiver interessado em ver meu produto finalizado ou um modelo para ajudá-lo a fazer o mesmo, certifique-se de ir para a última seção deste artigo. Lá você encontrará recursos para criar seu próprio trabalho de pesquisa que mostrará ao seu parceiro o quanto você aprendeu sobre ele em seu tempo juntos.

O Planejamento

Para começar, fiz um plano para os tópicos que desejo cobrir no artigo. Esta lista pode variar de acordo com sua situação específica, mas eu escolhi:

Linha do tempo: detalhes de sua jornada de vida, desde o crescimento até a idade adulta e sua carreira, preparados em colaboração com todos os seus amigos.

Observações: Uma coleção de figuras e diagramas que capturaram suas realizações e comportamentos do dia-a-dia.

Discussões: Um lugar onde seus amigos poderiam apresentar suas observações científicas, bem como fazer seus desejos de aniversário.

Conclusão: Um breve resumo das descobertas e observações do artigo, juntamente com uma previsão para a trajetória futura.





Tudo isso foi escrito em linguagem acadêmica que ressoou com ela.





Analisei o plano com alguns de seus amigos mais próximos e decidi formar uma comunidade de coautores que ajudariam a fornecer os detalhes de sua vida em vários estágios. Depois disso, escrevi os títulos das seções que queria incluir no artigo e os copiei em um Documento Google. Revisei as seções algumas vezes com seus amigos antes de finalizá-las.





A execução

No meu plano de execução, os colaboradores deveriam fornecer insumos para as seções 2 e 3 — Observações e Discussões. Cada colaborador criaria uma figura que a descrevia, juntamente com uma pequena descrição de como a vivenciaram.





Entrei em contato com seus velhos amigos no Instagram e no Facebook para obter todos os detalhes e sujeira de seu passado. Surpreendentemente, não apenas seus amigos foram úteis em compartilhar detalhes, mas eles foram ainda mais longe para me apresentar a seus outros amigos de quem eu poderia adquirir mais 'conteúdo científico'.





Colaborei com seus amigos íntimos em um Google Doc e, em seguida, transferi o documento para o LaTeX. LaTeX é um programa usado para a escrita profissional de livros e revistas acadêmicas. Também usei um editor LaTeX gratuito chamado Overleaf para começar de forma rápida e fácil.





Meus passos para executar foram os seguintes:





Etapa 1 : esboçar um documento do Google com títulos de seção claros e conteúdo de espaço reservado

uma. Escreva as primeiras seções para dar aos colaboradores uma ideia do papel

b. Insira as expectativas dos colaboradores em cada uma das seções

c. Forneça conteúdo de amostra e ideias para inspiração





Passo 2 : Compartilhe o Google Doc com seus amigos e dê a eles um prazo de 2 semanas (nem pouco, nem muito) para retornar com o conteúdo que eles criaram.





Passo 3: Compile o conteúdo dos amigos nas seções 1, 2 e 3 também, adicione suas próprias informações. Certifique-se de que a linguagem 'científica' seja mantida (Dicas na seção 'Superando os principais desafios' abaixo).





Passo 4: Prepare figuras simples com base em diferentes aspectos de sua vida. Use ferramentas como Canva e draw.io para reuni-los de forma rápida e fácil.





Passo 5: Complete o documento no Google docs escrevendo a declaração de conclusão e seu software de verificação gramatical e ortográfica favorito (por exemplo, Grammarly).





Passo 6: Transfira o conteúdo para o Overleaf, aproveitando os modelos existentes de periódicos acadêmicos.





Etapa 7 : Exporte o documento como PDF do verso e execute a surpresa final e a entrega.

A entrega

Para a grande revelação, seus amigos mais próximos e eu nos reunimos em uma de suas casas. Imprimimos todas as 12 páginas do papel e as colamos na parede, decorando o espaço ao redor para criar uma surpresa igualmente estética e emocionante. Quando ela entrou na sala, ficou absolutamente maravilhada ao ver que todos nós havíamos contribuído tanto para esse presente. Para torná-lo ainda mais pessoal, cada um de nós se revezou na leitura do jornal em voz alta com música de piano tocando ao fundo. Essa abordagem funcionou maravilhosamente para nós - se isso soa como algo que seu outro significativo gostaria, certifique-se de usar as dicas abaixo para criar sua própria surpresa.

Começando

Então, como você pode começar a fazer o mesmo? Aqui estão algumas dicas, truques e ideias que aprendi e posso compartilhar com minha experiência.

Google My Maps para figuras baseadas em localização

O Google My Maps permite que você sobreponha rótulos em um mapa do Google. Isso lhe dá uma grande oportunidade de destacar detalhes sobre seu parceiro com base na localização. Alguns deles podem incluir:

Países que visitaram

Seus lugares favoritos na cidade

Localização de seus amigos mais próximos

As cidades onde viveram

A rua em que cresceram

Códigos QR para adicionar esse fator X

Quem disse que tudo tem que estar à vista no jornal? Você pode adicionar um código QR ao seu projeto que, após a digitalização, pode redirecioná-lo para qualquer um dos seguintes:

Uma compilação em vídeo de desejos de aniversário dos autores

Uma compilação fofa de fotos feitas no iMovie

Um link para um presente digital/virtual (como vale-presente ou NFT)

Uma farsa profunda deles dizendo algo absurdo

Um link do Zoom para amigos e familiares que aguardam

Uma apresentação de slides do Canva que revela os autores do artigo

Canva para memes e diagramas

O Canva é uma ferramenta simples e gratuita para reunir rapidamente memes e diagramas – a ferramenta de remoção de plano de fundo do Canva é muito útil para essa finalidade. adicione uma linha de texto espirituosa para completar o meme. Da mesma forma, se você for um pouco mais nerd como eu, pode ser criativo ao criar gráficos e diagramas que capturem seus comportamentos comuns. Algumas das ideias que você pode criar são

Um gráfico de seus interesses na vida versus suas prioridades reais

Um gráfico de sua peça de tecnologia usada com frequência em comparação com sua competência em usá-la

Um gráfico do seu roteiro de relacionamento

Um diagrama de afinidade de seus gostos e desgostos

Excel para estatísticas e gráficos

Isso é óbvio, mas acho que vale a pena mencionar, o Microsoft Excel tem um conjunto de tabelas e gráficos que você pode usar se preferir mostrar algo mais estatístico. Algumas das ideias que você pode seguir são:

Um gráfico de pizza do que eles estão fazendo quando a câmera com zoom está desligada.

Um gráfico de linhas do crescimento do seu relacionamento em relação ao dos outros.

Um gráfico de dispersão de seu ETA real quando eles dizem que estão "a 5 minutos".

Outras ideias

Obviamente, há mais espaço para criatividade do que o descrito acima. Se você precisar de mais ideias, sinta-se à vontade para experimentar qualquer um dos seguintes:

Esboços ou desenhos que eles teriam feito enquanto cresciam

Fotos da formatura e das reuniões do colégio

Estatísticas acadêmicas do Google, se eles trabalharem na academia

Comportamentos nas redes sociais (tempestades de tweets, memórias antigas do Facebook, etc.)

No final, você deve capturar as 3 a 4 principais características que os fazem se sentir especiais e únicos, pois é isso que eles mais apreciariam.

Superando os dois principais desafios

Os dois principais desafios que você enfrentará em sua jornada de preparação deste documento são:

Escrever em linguagem acadêmica e

Transferir conteúdo do Google Docs para LaTeX (via verso),

mas há soluções fáceis para ambos.





Primeiro, escrever em linguagem acadêmica pode não ser fácil para você, mas lembre-se de que não buscamos a perfeição. Seu parceiro ficará mais do que feliz por você ter tentado. Aqui estão três dicas simples para manter em mente:

Refira-se ao seu parceiro como “o sujeito”. Referências a “ele” ou “ela” podem ser substituídas por “deles”.

Palavras simples geralmente têm alternativas mais sofisticadas que você pode usar. Por exemplo, “gostos e desgostos” podem ser “preferências e aversão”. Achei o WordHippo realmente valioso nisso.

Escreva na 3ª pessoa. Imagine se você fosse um jornalista de um jornal cobrindo a vida de seu parceiro. Como você escreveria?

Por exemplo, “Ela nasceu e foi criada em...” será “o sujeito nasceu e se desenvolveu em...”





Em segundo lugar, transferir o conteúdo do Google Docs para o Overleaf definitivamente não é um desafio intransponível. Posso falar por isso como alguém que realmente fez isso. Pode levar um dia ou mais para você entender a linguagem de formatação LaTeX, mas depois disso, é fácil navegar. Meu melhor conselho seria pegar um modelo (como o link abaixo) e começar a trabalhar em cima dele para minimizar sua curva de aprendizado.





Uma coisa importante a ter em mente é que seu primeiro rascunho não precisa ser perfeito. Quando você terminar o primeiro rascunho do que deseja criar, aconselho que um especialista em LaTeX limpe seu papel para corrigir os problemas típicos com espaços em branco, posicionamento e tamanho das imagens. Você pode esperar que isso custe cerca de US $ 10 a US $ 20. Como alternativa, você também pode contratar alguém para converter seu documento do Google Docs para o verso, que pode custar cerca de US $ 30 a US $ 50. Fiverr e Upwork são ótimos lugares para encontrar talentos e coloquei o link abaixo da pessoa que me ajudou.

Modelos e Recursos

É sua vez

Espero que este artigo plante uma semente em você por querer fazer isso por seu ente querido. É 2022! Eles merecem mais do que apenas chocolate, perfume e flores. Eles merecem um testamento por escrito de que você sabe tudo sobre eles e que está disposto a percorrer grandes distâncias nerds para provar isso.





Felicidades.

Este artigo foi publicado pela primeira vez aqui.