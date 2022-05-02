如何写一篇浪漫的科学研究论文





在她 28 岁生日之际，这也是我们在新恋爱关系中第一次一起庆祝她的生日，我决定与她的朋友合作撰写一篇关于我的伴侣的研究论文。我希望这篇论文涵盖她生活的方方面面，并为一个从事科学研究的专业人士提供最大的惊喜。在这篇文章中，我打算分享一些想法，让你也可以破解互联网来做同样的事情。





如果您有兴趣查看我的成品或帮助您做同样事情的模板，请确保您转到本文的最后一部分。在那里，您将找到创建自己的研究论文的资源，这些论文将向您的伴侣展示您在在一起的时间里学到了多少关于他们的知识。

规划

首先，我为我希望在论文中涵盖的主题制定了计划。此列表可能会根据您的具体情况而有所不同，但我选择了：

时间表：她与所有朋友合作准备的从成长到成年和职业生涯的人生旅程的详细信息。

观察：收集她的成就和日常行为的数字和图表。

讨论区：她的朋友们可以在这里展示他们的科学观察结果并许下他们的生日愿望。

结论：对论文的发现和观察结果的简短总结以及对未来轨迹的预测。





所有这些都是用与她产生共鸣的学术语言写成的。





我与她的一些最亲密的朋友一起审查了该计划，并决定组建一个共同作者社区，他们将帮助提供她各个阶段的生活细节。之后，我写下我想在论文中包含的部分标题，并将它们复制到 Google Doc 中。在最终确定之前，我和她的朋友一起回顾了这些部分。





执行

在我的执行计划中，合作者将为第 2 节和第 3 节——观察和讨论提供意见。每个合作者都会创建一个描述她的人物，以及一篇关于他们如何体验她的小文章。





我在 Instagram 和 Facebook 上联系了她的老朋友，了解她过去的所有细节和污垢。令人惊讶的是，她的朋友不仅愿意分享细节，而且还更进一步将我介绍给她的其他朋友，我可以从他们那里获得更多的“科学内容”。





我与她的密友合作制作了 Google Doc，然后将文档移植到 LaTeX。 LaTeX 是用于专业写作书籍和学术期刊的程序。我还使用了一个名为Overleaf的免费 LaTeX 编辑器来快速轻松地开始使用。





我的执行步骤如下：





第 1 步：草拟具有清晰章节标题和占位符内容的 Google 文档

一个。写下前几节，让合作者对论文有感觉

湾。在每个部分中插入合作者的期望

C。提供示例内容和想法以获得灵感





第 2 步：与她的朋友分享 Google Doc，并给他们 2 周的最后期限（不要太短，不要太多）返回他们创建的内容。





步骤3：将朋友的内容一起编译在第1、2和3节中，添加您自己的信息。确保始终保持“科学”语言（以下“克服主要挑战”部分中的提示）。





第 4 步：根据她生活的不同方面准备简单的数字。使用Canva和draw.io等工具快速轻松地将它们组合在一起。





第 5 步：通过编写结论陈述和您最喜欢的语法和拼写检查软件（例如 Grammarly）来完成关于 Google 文档的论文。





第 6 步：利用现有的学术期刊模板将内容移植到 Overleaf。





第 7 步：将文档从 Overleaf 导出为 PDF 并执行最终的惊喜和交付。

交付

为了隆重揭幕，我和她最亲密的朋友聚集在他们的一个家中。我们打印出所有 12 页纸并将它们贴在墙上，装饰它周围的空间，创造出同样美观和温馨的惊喜。当她走进房间时，看到我们都为这份礼物做出了如此多的贡献，她绝对惊呆了。为了让它更加个性化，我们每个人轮流朗读报纸，背景是钢琴音乐。这种方法对我们来说效果很好——如果这听起来像是你的另一半会喜欢的东西，请确保使用下面的提示来创造你自己的惊喜。

入门

那么你如何开始做同样的事情呢？以下是我从经验中学到并可以分享的一些技巧、窍门和想法。

谷歌我的地图以获取基于位置的数字

Google 我的地图允许您在 Google 地图上叠加标签。这为您提供了一个很好的机会来突出显示您的合作伙伴的基于位置的详细信息。其中一些可以包括：

他们去过的国家

他们最喜欢的城市景点

他们最亲密的朋友的位置

他们生活过的城市

他们长大的街道

用于添加 X 因子的 QR 码

谁说一切都必须在纸上一目了然？您可以将QR 码添加到您的项目中，扫描后，可以将它们重定向到以下任何一个：

作者生日祝福的视频汇编

在 iMovie 上制作的可爱图片汇编

数字/虚拟礼物的链接（如礼品卡或 NFT）

假装他们说了一些荒谬的话

等待朋友和家人的 Zoom 链接

显示论文作者的 Canva 幻灯片

用于模因和图表的 Canva

Canva是一个简单且免费的工具，可以快速将模因和图表组合在一起——Canva 中的背景去除工具对此非常有用。它允许您从手机图库中快速挑选任何值得模因的照片，附加背景，然后添加一个诙谐的文字来完成模因。同样，如果你像我一样有点书呆子，你可以创造性地制作图表来捕捉他们的共同行为。您可以创建的一些想法是

他们对生活的兴趣与实际优先事项的图表

他们经常使用的技术与他们使用它们的能力的图表

您的关系路线图图表

他们好恶的亲和度图

用于统计和图表的 Excel

这很明显，但我认为值得一提的是，Microsoft Excel 有一套图表和图形，如果您希望展示更具统计性的内容，您可以使用它们。您可以追求的一些想法是：

当他们的变焦相机关闭时他们正在做什么的饼图。

您与他人关系发展的折线图。

当他们说“5 分钟路程”时，他们实际到达时间的散点图。

其他想法

显然有比上面描述的更多的创造力空间。如果您需要更多想法，请随时尝试以下任何方法：

他们长大后会画的草图或图画

毕业和高中同学聚会的照片

谷歌学者统计数据，如果他们碰巧在学术界工作

社交媒体行为（推特风暴、旧 Facebook 记忆等）

最后，你应该抓住最重要的 3-4 个特征，让他们觉得自己很特别，独一无二，因为那是他们最欣赏的。

克服两个主要挑战

在准备本文档的过程中，您将面临的两个主要挑战是：

以学术语言写作，以及

将内容从 Google Docs 移植到 LaTeX（通过 Overleaf），

但两者都有简单的解决方案。





首先，用学术语言写作对你来说可能并不容易，但请记住，我们并不追求完美。你的伴侣会很高兴你甚至尝试过。以下是要记住的三个简单提示：

例如，“她出生和成长于……”将是“主题出生和发展于……”





其次，将内容从 Google Docs 移植到 Overleaf 绝对不是一个无法克服的挑战。作为一个真正做到过的人，我可以代表这一点。您可能需要一天左右的时间才能理解 LaTeX 格式化语言，但在那之后，一切顺利。我最好的建议是选择一个模板（如下面的链接）并开始在它之上工作，以尽量减少你的学习曲线。





要记住的重要一点是，您的初稿不一定是完美的。当您完成想要创建的内容的初稿时，我建议让 LaTeX 专家清理您的论文，以解决空白、定位和图像大小的典型问题。您可以预计这将花费大约 10 美元至 20 美元。或者，您也可以聘请某人将您的论文从 Google Docs 转换为 Overleaf，这可能会花费您大约 30-50 美元。 Fiverr 和 Upwork 是寻找人才的好地方，我在帮助我的人下方链接。

模板和资源

轮到你了

我希望这篇文章在你心中种下一颗种子，让你想为你所爱的人做这件事。现在是 2022 年！他们应该得到的不仅仅是巧克力、香水和鲜花。他们应该得到一份书面证明，证明您对他们了如指掌，并且愿意不惜一切代价证明这一点。





干杯。



