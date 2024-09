Comment écrire un article de recherche scientifique romantique

Pour son 28e anniversaire, qui était aussi la première fois que nous fêtions son anniversaire ensemble dans notre nouvelle relation, j'ai décidé de créer un document de recherche sur ma partenaire en collaboration avec ses amis. J'avais l'intention que l'article couvre tous les aspects de sa vie et soit la plus grande surprise possible pour une personne qui était chercheuse scientifique de profession. Dans cet article, j'ai l'intention de partager des idées sur la façon dont vous aussi pouvez pirater Internet pour faire de même.





Si vous souhaitez voir mon produit fini ou un modèle pour vous aider à faire de même, assurez-vous d'aller à la dernière section de cet article. Vous y trouverez des ressources pour créer votre propre document de recherche qui montrera à votre partenaire tout ce que vous avez appris sur lui au cours de votre temps ensemble.

La planification

Pour commencer, j'ai fait un plan pour les sujets que je souhaite couvrir dans le document. Cette liste peut varier en fonction de votre situation spécifique, mais j'ai choisi :

Chronologie : Détails de son parcours de vie, de son enfance à l'âge adulte et de sa carrière, préparé en collaboration avec tous ses amis.

Observations : Une collection de figures et de diagrammes qui ont capturé ses réalisations et ses comportements au jour le jour.

Discussions : Un endroit où ses amis pourraient présenter leurs observations scientifiques ainsi que formuler leurs souhaits d'anniversaire.

Conclusion : un bref résumé des résultats et des observations de l'article, ainsi qu'une prédiction de la trajectoire future.





Tout cela a été écrit dans un langage académique qui a résonné en elle.





J'ai passé en revue le plan avec certains de ses amis les plus proches et j'ai décidé de former une communauté de co-auteurs qui aideraient à fournir les détails de sa vie à différentes étapes. Après cela, j'ai noté les titres de section que je voulais inclure dans le document et les ai copiés dans un Google Doc. J'ai revu les sections à quelques reprises avec ses amis avant de les finaliser.





L'exécution

Dans mon plan d'exécution, les collaborateurs devaient apporter des contributions aux sections 2 et 3 — Observations et discussions. Chaque collaborateur créait une figure qui la décrivait, ainsi qu'une petite description de la façon dont ils l'avaient vécue.





J'ai contacté ses anciens amis sur Instagram et Facebook pour tous les détails et la saleté de son passé. Assez étonnamment, non seulement ses amis ont été utiles pour partager des détails, mais ils sont allés encore plus loin pour me présenter à ses autres amis auprès desquels je pouvais acquérir plus de "contenu scientifique".





J'ai collaboré avec ses amis proches sur un Google Doc, puis j'ai porté le document sur LaTeX. LaTeX est un programme utilisé pour l'écriture professionnelle de livres et de revues académiques. J'ai également utilisé un éditeur LaTeX gratuit appelé Overleaf pour démarrer rapidement et facilement.





Mes étapes à exécuter étaient les suivantes:





Étape 1 : Rédigez un document Google avec des en-têtes de section clairs et un contenu fictif

un. Rédigez les premières sections pour donner aux collaborateurs une idée de l'article

b. Insérer les attentes des collaborateurs dans chacune des sections

c. Fournir des exemples de contenu et des idées d'inspiration





Étape 2 : Partager le Google Doc avec ses amis et leur donner un délai de 2 semaines (ni trop peu, ni trop) pour revenir avec le contenu qu'ils ont créé.





Étape 3 : Compilez le contenu des amis dans les sections 1, 2 et 3 également, ajoutez vos propres informations. Assurez-vous que le langage « scientifique » est maintenu tout au long (Conseils dans la section « Surmonter les principaux défis » ci-dessous).





Étape 4 : Préparez des figures simples basées sur différents aspects de sa vie. Utilisez des outils tels que Canva et draw.io pour les assembler rapidement et facilement.





Étape 5 : Complétez le document sur Google docs en écrivant la déclaration de conclusion et votre logiciel de grammaire et de vérification orthographique préféré (par exemple, Grammarly).





Étape 6 : transférez le contenu vers Overleaf, en tirant parti des modèles existants de revues universitaires.





Étape 7 : Exportez le document au format PDF depuis Overleaf et exécutez la surprise finale et la livraison.

La livraison

Pour la grande révélation, ses amis les plus proches et moi nous sommes réunis dans l'une de leurs maisons. Nous avons imprimé les 12 pages du papier et les avons collées sur un mur, décorant l'espace qui l'entoure pour créer une surprise tout aussi esthétique et réconfortante. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a été absolument époustouflée de voir que nous avions tous tant contribué à ce cadeau. Pour le rendre encore plus personnel, nous avons chacun lu à tour de rôle le journal à voix haute avec une musique de piano en arrière-plan. Cette approche a fonctionné à merveille pour nous - si cela ressemble à quelque chose que votre proche aimerait, assurez-vous d'utiliser les conseils ci-dessous pour créer votre propre surprise.

Commencer

Alors, comment pouvez-vous commencer à faire la même chose ? Voici quelques conseils, astuces et idées que j'ai appris et que je peux partager grâce à mon expérience.

Google My Maps pour les chiffres basés sur la localisation

Google My Maps vous permet de superposer des étiquettes sur une carte Google. Cela vous donne une excellente occasion de mettre en évidence des détails sur votre partenaire qui sont basés sur la localisation. Quelques-uns d'entre eux peuvent inclure :

Pays qu'ils ont visités

Leurs endroits préférés dans la ville

Emplacements de leurs amis les plus proches

Les villes qu'ils ont habitées

La rue dans laquelle ils ont grandi

Codes QR pour ajouter ce facteur X

Qui a dit que tout devait être bien visible dans le journal ? Vous pouvez ajouter un code QR à votre projet qui, lors de la numérisation, peut les rediriger vers l'un des éléments suivants :

Une compilation vidéo des souhaits d'anniversaire des auteurs

Une jolie compilation d'images réalisées sur iMovie

Un lien vers un cadeau numérique/virtuel (comme une carte-cadeau ou un NFT)

Un faux profond d'eux disant quelque chose d'absurde

Un lien Zoom vers les amis et la famille en attente

Un diaporama Canva qui révèle les auteurs de l'article

Canva pour les mèmes et les diagrammes

Canva est un outil simple et gratuit pour assembler rapidement des mèmes et des diagrammes - l'outil de suppression d'arrière-plan de Canva est très utile à cette fin. Il vous permet de sélectionner rapidement n'importe quelle photo digne d'un mème dans la galerie de votre téléphone, de joindre un arrière-plan et ajoutez une ligne de texte pleine d'esprit pour compléter le mème. De même, si vous êtes un peu plus ringard comme moi, vous pouvez faire preuve de créativité en créant des graphiques et des diagrammes qui capturent leurs comportements communs. Certaines des idées que vous pouvez créer sont

Un tableau de leurs intérêts dans la vie par rapport à leurs priorités réelles

Un graphique de leur technologie fréquemment utilisée par rapport à leur compétence à les utiliser

Un tableau de votre feuille de route relationnelle

Un diagramme d'affinité de leurs goûts et dégoûts

Excel pour les statistiques et les graphiques

C'est évident, mais j'ai pensé qu'il valait la peine de le mentionner, Microsoft Excel propose une suite de tableaux et de graphiques que vous pouvez utiliser si vous préférez présenter quelque chose de plus statistique. Certaines des idées que vous pouvez poursuivre sont :

Un diagramme circulaire de ce qu'ils font lorsque leur caméra Zoom est éteinte.

Un graphique linéaire de la croissance de votre relation par rapport à celle des autres.

Un nuage de points de leur ETA réelle lorsqu'ils disent qu'ils sont à "5 minutes".

Autres idées

Il y a évidemment plus de place pour la créativité que décrit ci-dessus. Si vous avez besoin de plus d'idées, n'hésitez pas à essayer l'une des solutions suivantes :

Des croquis ou des dessins qu'ils auraient faits en grandissant

Photos de la remise des diplômes et des retrouvailles du lycée

Statistiques Google Scholar s'ils travaillent dans le milieu universitaire

Comportements sur les réseaux sociaux (Tweet storms, vieux souvenirs Facebook, etc.)

En fin de compte, vous devez capturer les 3 à 4 principales caractéristiques qui les font se sentir spéciaux et uniques, car c'est ce qu'ils apprécieraient le plus.

Surmonter les deux principaux défis

Les deux principaux défis auxquels vous serez confrontés au cours de votre parcours de préparation de ce document sont :

Rédaction en langage académique, et

Portage du contenu de Google Docs vers LaTeX (via Overleaf),

mais il existe des solutions faciles pour les deux.





Tout d'abord, écrire dans un langage académique peut ne pas vous venir facilement, mais rappelez-vous que nous ne visons pas la perfection. Votre partenaire sera plus qu'heureux que vous ayez même essayé. Voici trois conseils simples à garder à l'esprit :

Référez-vous à votre partenaire comme « le sujet ». Les références à « lui » ou « elle » peuvent être remplacées par « leur ».

Des mots simples ont souvent des alternatives plus sophistiquées que vous pouvez utiliser. Par exemple, "aime et n'aime pas" peut être "préférences et dégoût". J'ai trouvé WordHippo vraiment précieux à cet égard.

Écrivez à la 3e personne. Imaginez si vous étiez journaliste dans un journal couvrant la vie de votre partenaire. Comment écririez-vous ?

Par exemple, « Elle est née et a grandi en… » sera « Le sujet est né et s'est développé en… »





Deuxièmement, le transfert de contenu de Google Docs vers Overleaf n'est certainement pas un défi insurmontable. Je peux en parler en tant que quelqu'un qui l'a réellement fait. Il vous faudra peut-être un jour ou deux pour comprendre le langage de formatage LaTeX, mais après cela, tout se passe bien. Mon meilleur conseil serait de choisir un modèle (comme celui ci-dessous) et de commencer à travailler dessus afin de minimiser votre courbe d'apprentissage.





Une chose importante à garder à l'esprit est que votre premier brouillon n'a pas besoin d'être parfait. Lorsque vous avez terminé le premier brouillon de ce que vous souhaitez créer, je vous conseille de faire nettoyer votre papier par un expert LaTeX pour résoudre les problèmes typiques d'espaces blancs, de positionnement et de taille des images. Vous pouvez vous attendre à ce que cela coûte environ 10 $ à 20 $. Alternativement, vous pouvez également engager quelqu'un pour convertir votre document de Google Docs en Overleaf, ce qui pourrait vous coûter environ 30 à 50 dollars. Fiverr et Upwork sont d'excellents endroits pour trouver des talents et j'ai mis en lien ci-dessous la personne qui m'a aidé.

Modèles et ressources

C'est ton tour

J'espère que cet article plante une graine en vous pour vouloir faire cela pour votre bien-aimé. Nous sommes en 2022 ! Ils méritent plus que du chocolat, du parfum et des fleurs. Ils méritent un testament écrit indiquant que vous savez tout sur eux et que vous êtes prêt à parcourir de grandes distances pour le prouver.





Acclamations.

Cet article a été publié pour la première fois ici.