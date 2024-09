A busca da MetaCene para revolucionar a indústria de jogos com Blockchain

Ishan Pandey: Olá Qunzhao Tan, tenho o prazer de recebê-lo em nossa série "Behind the Startup". Você pode nos contar sobre a motivação por trás do MetaCene?





Alan Tan: Obrigado por me incluir nesta série. A motivação por trás do MetaCene vem da minha profunda paixão por jogos e da minha experiência contribuindo para o mercado MMO da China, tendo sido cofundador da primeira empresa de jogos da China listada na Nasdaq. Sou apoiado por uma equipe formada por veteranos de gigantes da indústria como Blizzard, Shanda Games e Perfect World, e compartilhamos a missão de criar um mundo online expansivo onde os jogadores possam contribuir genuinamente para a construção de uma sociedade virtual vibrante. Estamos entusiasmados com o potencial dos jogos Web3 para resolver problemas de jogos tradicionais, como propriedade digital e co-governança, visando uma economia mais sustentável e um envolvimento real, tornando as experiências de jogo mais ricas e significativas para todos os envolvidos.





Ishan Pandey: Você poderia explicar os principais recursos que diferenciam o MetaCene de outras plataformas de jogos, especialmente em termos de propriedade digital, criatividade e integração da tecnologia blockchain?





Alan Tan: MetaCene se destaca por uma mistura de propriedade digital, criatividade e integração perfeita da tecnologia blockchain. Os jogadores desfrutam da verdadeira propriedade dos seus ativos, com a liberdade de negociar de forma aberta e justa, promovendo um sentido de comunidade e confiança dentro da nossa plataforma. Estamos melhorando isso desenvolvendo uma plataforma de negociação dedicada para agilizar as transações e proteger contra qualquer forma de manipulação.





Nossa abordagem à criatividade se concentra na participação da comunidade, especialmente por meio de nossa Rede de Servidores Realms. Isso permite que jogadores e guildas participem ativamente na construção de servidores, governança e até mesmo na divisão de receitas. É um modelo que não só torna os jogadores uma parte crucial das operações da MetaCene, mas também enriquece significativamente o nosso ecossistema.





Na frente tecnológica, a MetaCene aproveita o blockchain para criar uma rede de publicação descentralizada nas principais blockchains públicas e cadeias focadas em jogos, garantindo infraestrutura robusta para lógica e operações de jogos em cadeia. Isso, combinado com nossa distribuição multicanal em dispositivos móveis, nuvem, PC e uma estratégia integrada de entrada no mercado Web2+Web3, nos posiciona de forma única no mercado. Por último, nosso foco em oferecer jogabilidade superior, um mapa mundial expansivo e uma gama diversificada de encontros e histórias garantem que MetaCene se destaque como uma plataforma de jogos de alta qualidade, ao mesmo tempo que estimula nossa economia de jogo e atrai jogadores dedicados.





Ishan Pandey: MetaCene demonstrou um rápido crescimento durante seus testes Alpha, com um número crescente de jogadores participantes e um tempo médio diário de jogo. Como você planeja sustentar e aproveitar esse impulso que leva ao lançamento da versão comercial 1.0?





Alan Tan: Continuamos a fazer progressos consistentes e significativos, principalmente com o lançamento de nossa segunda coleção NFT, Cece Cube, a introdução de um minijogo xMetaCene do Google Chrome e uma colaboração na Cryptopedia com OKX. Nossa abordagem tem sido buscar incansavelmente nossos próximos marcos, ao mesmo tempo em que aprimoramos o conteúdo, o produto e a experiência geral de nossa comunidade.





Nossos testes alfa são meticulosamente projetados com missões e objetivos específicos em mente. Essas fases são cruciais para testar a resistência de nossa rede de ativos e desempenho do servidor, ajustando o equilíbrio e a emoção do jogo e melhorando as operações do jogo e a qualidade do projeto com base no feedback da comunidade. Igualmente importante é o nosso foco na identificação do modelo económico mais vibrante e sustentável para o nosso ecossistema. Enquanto nos preparamos para o Alpha Testing 3, que estará acessível tanto para dispositivos móveis quanto para PC, estamos ansiosos para incorporar as lições aprendidas e o feedback obtido para refinar ainda mais nosso jogo.





Ishan Pandey: Como as colaborações com Mocaverse, YGG e Ancient8 contribuem para a expansão do MetaCene, e que desenvolvimentos interessantes os jogadores podem antecipar como resultado dessas parcerias nos próximos lançamentos?





Alan Tan: Nossas colaborações com Mocaverse, YGG e Ancient8 desempenham um papel fundamental na expansão do MetaCene, cada uma trazendo valor único ao nosso ecossistema. A parceria com a Mocaverse, por exemplo, visa melhorar significativamente a interoperabilidade do ecossistema, permitindo que os jogadores se teletransportem para o MetaCene usando seu Moca ID e se beneficiem de outras recompensas colaborativas futuras.





Trabalhar com YGG e Ancient8, comunidades no centro do desenvolvimento do MetaCene, tem sido incrivelmente gratificante. Essas guildas, como nossas parceiras de longa data, estiveram ativamente envolvidas nas discussões da comunidade desde o início. A participação deles em nossos testes alfa, juntamente com o feedback e os insights inestimáveis que forneceram, foram fundamentais para definir nossa direção. Isto destaca a essência dos jogos Web3 – onde a comunidade e os jogadores não são apenas participantes, mas co-criadores do mundo dos jogos.





Ishan Pandey: Você poderia compartilhar mais detalhes sobre a coleção Realms NFT e como ela se relaciona com a visão mais ampla da MetaCene de entretenimento e criatividade centrados no jogador?





Alan Tan: Para cumprir o compromisso da MetaCene de promover o entretenimento e a criatividade centrados no jogador, a coleção Realms NFT apresenta um aspecto transformador à experiência de jogo. Esta coleção capacita guildas, investidores e membros da comunidade, concedendo-lhes governança e direitos operacionais sobre seus servidores. Esses servidores controlados pelo jogador são projetados para oferecer experiências únicas por meio de ativos, visuais e elementos de jogo exclusivos, distintos daqueles dos servidores oficiais. Além disso, permitem a expressão de culturas regionais, acrescentando profundidade e diversidade às aventuras dos jogadores no MetaCene. Portanto, os Realms NFTs simbolizam a governança do servidor e os direitos de operação, gerenciados por jogadores, guildas e investidores com o apoio da equipe MetaCene.





Além disso, por meio de editores de jogo com tecnologia de IA, os jogadores podem personalizar seus servidores para refletir sua criatividade e personalidade, abrindo possibilidades para promoções de marca, colaborações de IP, eventos virtuais e muito mais. Esta abordagem ao design e participação do jogo garante que o conteúdo do MetaCene seja infinitamente expansível, alinhando-se perfeitamente com a nossa visão mais ampla de criar um ambiente de jogo onde o envolvimento e a criatividade do jogador sejam priorizados.





Ishan Pandey: Como você planeja promover a colaboração e a inovação entre os criadores do ecossistema MetaCene?





Alan Tan: Para estimular a colaboração e a inovação entre os criadores do ecossistema MetaCene, estamos implementando várias iniciativas estratégicas. Em primeiro lugar, estamos introduzindo os direitos de cocriação do Realms NFT que mencionei, juntamente com um modelo de incentivo ao criador, incluindo compartilhamento de receita do servidor. Ao proporcionar aos criadores uma participação no seu trabalho criativo, estamos confiantes de que eles ganharão um sentimento de propriedade e parceria dentro do universo MetaCene. Além disso, estamos expandindo o conteúdo do mundo aberto através da Ilha Mundial, um componente integrante do próximo mapa mundial central do MetaCene.





Esta expansão foi projetada para incorporar Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) e Land NFTs, oferecendo mais uma vez aos criadores uma tela para expressar sua criatividade e contribuir para a diversidade e riqueza do jogo. Além dessas estratégias no jogo, estamos engajando ativamente nossa comunidade de criadores por meio de diversas plataformas. Ao hospedar eventos de edição limitada, campanhas e colaborações nas redes sociais, pretendemos estender o MetaCene IP além dos limites do jogo.





Ishan Pandey: No contexto do mercado criptográfico mais amplo, como você prevê o recente aumento nos preços das criptomoedas impactando a indústria de jogos blockchain, e quais estratégias o MetaCene possui para enfrentar possíveis desafios associados às flutuações do mercado?





Alan Tan: O recente aumento nos preços das criptomoedas, notadamente o Bitcoin atingindo máximos históricos em meio às aprovações de ETFs dos EUA e a clareza mais esperada com as políticas de criptografia em todo o mundo, injeta uma vitalidade sem precedentes no mercado de criptografia. Isto abriu portas para as instituições financeiras investirem em criptografia, superando as expectativas e apresentando novas oportunidades para a indústria de jogos blockchain. Com a expectativa de que outras criptomoedas ainda não atingiram o pico, estamos entusiasmados com o potencial aumento de projetos de jogos Web3 de alta qualidade. O aquecimento do mercado está preparando o cenário para o efeito total do mercado em alta nos jogos Web3, atraindo mais atenção e discussões entre os não usuários da Web3.





Na MetaCene, vemos esses desenvolvimentos como um momento crítico para promover a verdadeira adoção em massa de jogos blockchain. Nossa estratégia para navegar pelas possíveis flutuações do mercado concentra-se na inovação contínua e na manutenção do nosso compromisso em oferecer uma experiência de jogo rica e envolvente. Embora aproveitemos o maior interesse do mercado para expandir nossa comunidade e apresentar a mais jogadores os benefícios exclusivos dos jogos blockchain, é a qualidade do nosso jogo que manterá os jogadores quando o entusiasmo diminuir.





Ishan Pandey: O escrutínio regulatório na indústria de criptografia está aumentando. Como o MetaCene enfrenta os desafios regulatórios, especialmente no que diz respeito a questões como propriedade de ativos digitais e economias no jogo?





Alan Tan: MetaCene abraça o cenário em evolução com uma abordagem voltada para conformidade e aceitação mais ampla. Esta mudança no sentido de uma maior clareza regulamentar não é um desafio; é uma oportunidade que nos aproxima de alcançar a adoção universal em massa de projetos Web3. Nossa abordagem sempre foi preencher a lacuna entre Web2 e Web3, garantindo que nossa plataforma seja acessível e atraente para um público amplo. Estamos ampliando nossa presença além do espaço criptográfico, visando listagens nas principais plataformas de aplicativos Web2, como Google Play e Apple App Store, ao lado de mais de 20 plataformas tradicionais de distribuição de jogos, incluindo Steam e Epic Games Store.





Quando se trata de propriedade de ativos digitais e gestão de economias no jogo, nossa estratégia está centrada na experimentação e no equilíbrio contínuos. Nosso objetivo é atender a todos os jogadores - sejam eles jogadores dedicados da Web2 ou entusiastas da Web3 familiarizados com criptografia - fornecendo uma experiência de jogo inclusiva onde a dinâmica de 'jogar' e 'ganhar' coexistem. Com esta abordagem equilibrada, proporcionamos um ambiente onde todos podem desfrutar de todo o espectro do que a nossa plataforma tem para oferecer.





Ishan Pandey: Olhando para o futuro, qual é a sua visão para o futuro dos jogos blockchain e como você planeja permanecer na vanguarda da inovação nesta indústria em rápida evolução?





Alan Tan: Existe o conceito de jogos totalmente on-chain, que se alinha com a visão “livro-texto” dos jogos blockchain. Isto exige capacidades substanciais de hardware e infraestrutura, e ainda estamos à beira de ver projetos totalmente on-chain que combinem alta qualidade com prontidão comercial para adoção em massa.





Por outro lado, o MetaCene representa o que alguns podem descrever como uma abordagem 'Web2.5'. Unimos a qualidade, a jogabilidade e a longevidade dos títulos AAA da Web2 com os domínios inovadores da Web3. Aproveitando a extensa experiência de nossa equipe em desenvolvimento, operações e gerenciamento de projetos de jogos tradicionais, a MetaCene está em uma posição única para liderar esse caminho híbrido em direção aos jogos blockchain convencionais. Ao observar e aprender também com os pioneiros no espaço de jogos Web3, encontramos inspiração e direção. Estas lições não só informam a nossa estratégia, mas também alimentam o nosso esforço para manter uma posição de liderança. À medida que a indústria evolui, a MetaCene planeja continuar aproveitando nossos pontos fortes e se adaptando às tecnologias e tendências emergentes, garantindo que daremos o exemplo na definição do futuro dos jogos blockchain.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR