MetaCene 寻求通过区块链彻底改变游戏行业

Ishan Pandey：谭群照您好，我很高兴欢迎您来到我们的“创业背后”系列。您能告诉我们 MetaCene 背后的动机吗？





谭咏麟：谢谢你让我参与这个系列。 MetaCene 背后的动力来自于我对游戏的浓厚热情以及我为中国 MMO 市场做出贡献的经验，我曾与他人共同创立了中国第一家在纳斯达克上市的游戏公司。我得到了由来自暴雪、盛大游戏和完美世界等行业巨头的资深人士组成的团队的支持，我们的共同使命是创建一个广阔的网络世界，让玩家能够真正为建立一个充满活力的虚拟社会做出贡献。我们对 Web3 游戏解决数字所有权和共同治理等传统游戏问题的潜力感到兴奋，旨在实现更可持续的经济和真正的参与，使游戏体验对每个参与者来说更丰富、更有意义。





Ishan Pandey：您能否详细说明一下 MetaCene 与其他游戏平台的区别，特别是在数字所有权、创造力和区块链技术集成方面？





Alan Tan：MetaCene 凭借数字所有权、创造力和区块链技术的无缝集成而脱颖而出。玩家享有对其资产的真正所有权，可以自由公开、公平地进行交易，从而在我们的平台内培养社区意识和信任感。我们正在通过开发专用交易平台来增强这一点，以简化交易并防止任何形式的操纵。





我们的创造力方法侧重于社区参与，特别是通过我们的领域服务器网络。这使得玩家和公会能够积极参与服务器建设、治理，甚至收益分享。这种模式不仅使玩家成为 MetaCene 运营的重要组成部分，而且还极大地丰富了我们的生态系统。





在技术方面，MetaCene利用区块链创建一个跨顶级公链和游戏链的去中心化发布网络，确保链上游戏逻辑和操作的基础设施稳健。再加上我们跨移动、云、PC 的多渠道分销以及集成的 Web2+Web3 进入市场策略，使我们在市场中处于独特的地位。最后，我们专注于提供卓越的游戏玩法、广阔的世界地图以及多样化的遭遇和故事情节，确保 MetaCene 首先作为高质量的游戏平台脱颖而出，同时也刺激我们的游戏经济并吸引忠实的玩家。





Ishan Pandey：MetaCene 在 Alpha 测试期间表现出快速增长，参与玩家数量和日均游戏时间不断增加。您计划如何维持并巩固这一势头，直至发布商业版本 1.0？





Alan Tan：我们继续取得持续而重大的进展，特别是推出了我们的第二个 NFT 系列 Cece Cube、推出了 Google Chrome 迷你游戏 xMetaCene，以及与 OKX 在 Cryptopedia 上的合作。我们的方法是不懈地追求下一个里程碑，同时增强社区的内容、产品和整体体验。





我们的 alpha 测试是根据特定的任务和目标精心设计的。这些阶段对于对我们的资产网络和服务器性能进行压力测试、微调游戏的平衡性和刺激性以及根据社区反馈提高游戏运营和项目质量至关重要。同样重要的是，我们致力于为我们的生态系统确定最具活力和可持续的经济模式。当我们准备 Alpha 测试 3（可在移动设备和 PC 上进行）时，我们渴望将吸取的经验教训和收集到的反馈结合起来，以进一步完善我们的游戏。





Ishan Pandey：与 Mocaverse、YGG 和Ancient8 的合作如何为 MetaCene 的扩张做出贡献？在即将发布的版本中，玩家可以期待这些合作带来哪些令人兴奋的发展？





Alan Tan：我们与 Mocaverse、YGG 和Ancient8 的合作在 MetaCene 的扩张中发挥着关键作用，每一次合作都为我们的生态系统带来了独特的价值。例如，与 Mocaverse 的合作将显着增强生态系统的互操作性，使玩家能够使用他们的 Moca ID 传送到 MetaCene，并从其他即将推出的协作奖励中受益。





与 YGG 和Ancient8（MetaCene 开发的核心社区）的合作非常有意义。这些公会作为我们的长期合作伙伴，从一开始就积极参与我们的社区讨论。他们对我们 alpha 测试的参与，加上他们提供的宝贵反馈和见解，对塑造我们的方向发挥了重要作用。这凸显了 Web3 游戏的本质——社区和玩家不仅是游戏世界的参与者，而且是游戏世界的共同创造者。





Ishan Pandey：您能否分享有关 Realms NFT 系列的更多详细信息，以及它如何与 MetaCene 以玩家为中心的娱乐和创造力的更广泛愿景联系起来？





Alan Tan：为了履行 MetaCene 培养以玩家为中心的娱乐和创造力的承诺，Realms NFT 系列为游戏体验引入了变革性的方面。该集合通过授予公会、投资者和社区成员对其服务器的治理和操作权限来增强他们的能力。这些玩家控制的服务器旨在通过独特的资产、视觉效果和游戏元素提供独特的体验，与官方服务器上的体验不同。此外，它们还允许表达地区文化，为玩家在 MetaCene 中的冒险增添深度和多样性。因此，Realms NFT象征着服务器治理和运营权，由玩家、公会和投资者在MetaCene团队的支持下管理。





此外，通过人工智能驱动的游戏内编辑器，玩家可以定制他们的服务器来反映他们的创造力和个性，为品牌推广、IP 合作、虚拟活动等提供可能性。这种游戏设计和参与方法确保了 MetaCene 中的内容可以无限扩展，完全符合我们创建一个优先考虑玩家参与和创造力的游戏环境的更广阔愿景。





Ishan Pandey：您计划如何促进 MetaCene 生态系统内创作者之间的协作和创新？





Alan Tan：为了培养 MetaCene 生态系统内创作者之间的协作和创新，我们正在实施多项战略举措。首先，我们引入我提到的 Realms NFT 共同创造权以及创建者激励模型，包括服务器收入共享。通过为创作者提供其创意作品的股份，我们相信他们将在 MetaCene 世界中获得主人翁感和伙伴关系。此外，我们正在通过世界岛扩展开放世界内容，世界岛是即将推出的 MetaCene 核心世界地图的一个组成部分。





此扩展旨在整合用户生成内容 (UGC) 和 Land NFT，再次为创作者提供表达创造力的画布，并为游戏的多样性和丰富性做出贡献。除了这些游戏内策略之外，我们还通过各种平台积极吸引创作者社区。通过在社交媒体上举办限量版活动、活动和合作，我们的目标是将 MetaCene IP 扩展到游戏之外。





Ishan Pandey：在更广泛的加密市场背景下，您如何预见最近加密货币价格飙升对区块链游戏行业的影响？MetaCene 采取了哪些策略来应对与市场波动相关的潜在挑战？





Alan Tan：近期加密货币价格飙升，尤其是在美国 ETF 批准以及全球加密货币政策更加明确的情况下，比特币创下历史新高，为加密货币市场注入了前所未有的活力。这为金融机构投资加密货币打开了大门，超出了预期，并为区块链游戏行业带来了新的机遇。由于预计其他加密货币尚未达到顶峰，我们对高质量 Web3 游戏项目的潜在崛起感到兴奋。市场的升温为Web3游戏牛市的全面影响奠定了基础，吸引了非Web3用户更多的关注和讨论。





在 MetaCene，我们将这些发展视为促进区块链游戏真正大规模采用的关键时刻。我们应对潜在市场波动的策略侧重于持续创新和维持我们提供丰富、引人入胜的游戏体验的承诺。虽然我们将利用市场兴趣的提高来扩大我们的社区并向更多玩家介绍区块链游戏的独特优势，但一旦炒作平息，我们的游戏质量将留住玩家。





Ishan Pandey：加密行业的监管审查正在加强。 MetaCene 如何应对监管挑战，尤其是数字资产所有权和游戏内经济等问题？





Alan Tan：MetaCene 通过合规和更广泛接受的方法来拥抱不断变化的环境。这种向更加明确的监管转变并不是一个挑战；而是一个挑战。这是一个让我们更接近实现 Web3 项目的普遍大规模采用的机会。我们的方法始终是弥合 Web2 和 Web3 之间的差距，确保我们的平台易于访问并吸引广泛的受众。我们正在将业务扩展到加密货币领域之外，目标是在主流 Web2 应用程序平台（例如 Google Play 和 Apple App Store）以及包括 Steam 和 Epic Games Store 在内的 20 多个传统游戏发行平台上上市。





当谈到数字资产所有权和管理游戏内经济时，我们的策略以持续实验和平衡为中心。我们的目标是迎合所有玩家的需求——无论他们是专门的 Web2 游戏玩家还是熟悉加密货币的 Web3 爱好者——提供包容性的游戏体验，让“玩”和“赚”的动态共存。通过这种平衡的方法，我们提供了一个让每个人都可以享受我们平台所提供的全方位服务的环境。





Ishan Pandey：展望未来，您对区块链游戏的未来有何愿景？您计划如何在这个快速发展的行业中保持创新的前沿？





Alan Tan：有一个完全链上游戏的概念，这与区块链游戏的“教科书”愿景是一致的。这需要大量的硬件和基础设施能力，而且我们仍然即将看到将高质量与大规模采用的商业准备相结合的完全链上项目。





另一方面，MetaCene 代表了一些人可能描述的“Web2.5”方法。我们将 Web2 AAA 游戏的质量、可玩性和寿命与 Web3 的创新领域融为一体。凭借我们团队在传统游戏开发、运营和项目管理方面的丰富背景，MetaCene 具有独特的优势，能够引领这条通往主流区块链游戏的混合道路。通过观察和向 Web3 游戏领域的先驱者学习，我们找到了灵感和方向。这些经验教训不仅为我们的战略提供了信息，还推动了我们保持领先地位的动力。随着行业的发展，MetaCene 计划继续利用我们的优势并适应新兴技术和趋势，确保我们在塑造区块链游戏的未来方面树立榜样。





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既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



