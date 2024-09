As 3 melhores séries de romance visual no Xbox

Os romances visuais não têm a jogabilidade mais empolgante, mas não precisam. A principal coisa que atrai as pessoas para os romances visuais são suas histórias envolventes.





Quer se trate de uma situação de vida ou morte ou tentando chegar ao fundo de um mistério, os romances visuais têm uma maneira de nos sugar. Eles nos fazem continuar jogando até que finalmente vejamos os créditos rolarem.





Se você deseja entrar em romances visuais, agora é o momento perfeito; especialmente se você estiver no Xbox. O Xbox tem muitos romances visuais excelentes e até alguns que vêm com seu serviço mensal de jogos, o Game Pass. Então, aqui estão as melhores séries de romances visuais no Xbox.

Melhor Série de Visual Novel no Xbox

Fuga zero Danganronpa Trilogia Ace Attorney

1. Fuga Zero

Se você é fã de salas de fuga, a série Zero Escape é perfeita para você.





Depois de serem sequestrados, um grupo de pessoas se encontra em um novo local estranho. Aqui, eles percebem a verdade inquietante: para voltar às suas vidas normais, eles precisam escapar. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer.





Para sair, eles precisam passar por uma série de salas de fuga que exigem pensamento crítico, habilidades para resolver quebra-cabeças e conhecimento contextual para resolver. Quanto mais fundo você entra no jogo, mais difícil se torna a solução das salas de fuga. Mas você não precisa resolvê-los sozinho.





As outras 8 pessoas que foram sequestradas ao seu lado estão lá para ajudar. Pelo menos, quando é mutuamente benéfico. O relógio está correndo, as pessoas estão desesperadas para escapar e você não sabe quando um personagem tentará apunhalá-lo pelas costas para seguir em frente. Mesmo assim, você pode ser o único a esfaquear as costas.





Os dois primeiros jogos da série estão disponíveis com o Game Pass, enquanto a terceira parcela está disponível para compra na loja da Microsoft.

2. Danganronpa

Sequestros parecem ser uma ocasião recorrente em romances visuais porque algo semelhante acontece na série Dangaronpa; exceto que desta vez, acontece com alunos do ensino médio.





Mas esses não são os alunos típicos do ensino médio; são todos especiais. Na verdade, eles são supremos. Cada um deles tem um talento especial e precisarão usar seus talentos para o que vem a seguir.





Eles foram sequestrados e forçados a uma situação de matar ou morrer. A única maneira de sair dessa é fazer o impensável: eles terão que matar um de seus colegas de classe. Mas essa é a parte fácil. A parte difícil vem a seguir.





Eles não apenas precisam matar alguém, mas também precisam se safar. Se forem considerados culpados de assassinato por seus colegas de classe, serão executados. Cabe a você resolver esses casos de assassinato, descobrir quem está por trás de tudo e fugir com seus amigos.





Danganronpa 1, 2 e 3 estão todos disponíveis no Game Pass.

3. A trilogia Ace Attorney

Se você quer algo mais alegre, mas ainda gosta de resolver casos misteriosos de assassinato, a série Ace Attorney será a sua escolha. Além disso, mistura a quantidade certa de comédia também; tornando a série Ace Attorney a melhor série de visual novel no Xbox.





Mas a série inteira não está disponível no Xbox, são apenas os três primeiros jogos. Isso é bom porque, embora toda a série seja ótima, os três primeiros jogos são o mais próximo possível da perfeição.





Phoenix Wright é um advogado de defesa que sempre se vê defendendo pessoas que têm todas as cartas contra elas. Eles podem ser encontrados em flagrante com a arma do crime, podem confessar, podem fazer qualquer coisa e Phoenix Wright sempre provará que eles eram realmente inocentes.





Conversar com testemunhas, encontrar e usar evidências e competir em uma batalha de inteligência contra o verdadeiro assassino e o promotor são todas as coisas que ele precisa fazer para que seu cliente seja considerado inocente.





Ao contrário de outras séries de romances visuais, Ace Attorney não está disponível no Game Pass; você terá que comprá-lo na loja da Microsoft. No entanto, parece estar sempre à venda. Isso é ótimo porque essa trilogia merece o seu tempo.

