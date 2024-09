Les 3 meilleures séries de romans visuels sur Xbox

Les romans visuels n'ont pas le gameplay le plus excitant, mais ils n'en ont pas besoin. La principale chose qui attire les gens vers les romans visuels, ce sont leurs histoires captivantes.





Qu'il s'agisse d'une situation de vie ou de mort ou d'essayer de percer un mystère, les romans visuels ont un moyen de nous aspirer. Ils nous font continuer à jouer jusqu'à ce que nous voyions enfin le générique.





Si vous voulez vous lancer dans les romans visuels, c'est le moment idéal ; surtout si vous êtes sur Xbox. Xbox propose de nombreux romans visuels géniaux et même certains qui sont fournis avec leur service de jeu mensuel, Game Pass. Alors, voici la meilleure série de romans visuels sur Xbox.

Meilleure série de romans visuels sur Xbox

Zéro évasion Danganronpa La trilogie Ace Attorney

1. Zéro évasion

Si vous êtes fan des salles d'évasion, la série Zero Escape est faite pour vous.





Après avoir été kidnappé, un groupe de personnes se retrouve dans un nouvel endroit étrange. Ici, ils réalisent la vérité troublante : pour reprendre leur vie normale, ils doivent s'échapper. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.





Pour partir, ils doivent traverser une série de salles d'évasion qui nécessitent une réflexion critique, des compétences en résolution d'énigmes et des connaissances contextuelles à résoudre. Plus vous approfondissez le jeu, plus les salles d'évasion deviennent difficiles à résoudre. Mais vous n'êtes pas obligé de les résoudre vous-même.





Les 8 autres personnes qui ont été kidnappées à vos côtés sont là pour vous aider. Du moins, quand c'est mutuellement bénéfique. L'horloge tourne, les gens cherchent désespérément à s'échapper et vous ne savez pas quand un personnage essaiera de vous poignarder dans le dos pour avancer. Même encore, vous pourriez être celui qui fait le backstabbing.





Les deux premiers jeux de la série sont disponibles avec Game Pass, tandis que le troisième opus est disponible à l'achat dans la boutique Microsoft.

2. Danganronpa

Les enlèvements semblent être une occasion récurrente dans les romans visuels car quelque chose de similaire se produit dans la série Dangaronpa ; sauf que cette fois, ça arrive aux lycéens.





Mais ce ne sont pas vos élèves typiques du secondaire; ils sont tous spéciaux. En fait, ce sont des ultimes. Ils ont chacun un talent spécial, et ils vont devoir utiliser leurs talents pour la suite.





Ils ont été kidnappés et sont contraints à une situation de tuer ou d'être tué. La seule façon de s'en sortir est de faire l'impensable : ils devront tuer un de leurs camarades de classe. Mais c'est la partie facile. Le plus dur vient ensuite.





Non seulement ils doivent assassiner quelqu'un, mais ils doivent aussi s'en tirer. S'ils sont reconnus coupables de meurtre par leurs camarades de classe, ils seront exécutés. C'est à vous de résoudre ces affaires de meurtre, de découvrir qui est derrière tout cela et de vous échapper avec vos amis.





Danganronpa 1, 2 et 3 sont tous disponibles sur Game Pass.

3. La trilogie Ace Attorney

Si vous voulez quelque chose de plus léger mais que vous aimez toujours résoudre des affaires de meurtre et de mystère, la série Ace Attorney vous conviendra parfaitement. En plus de cela, il mélange également la bonne quantité de comédie; faisant de la série Ace Attorney la meilleure série de romans visuels sur Xbox.





Mais toute la série n'est pas disponible sur Xbox, ce ne sont que les trois premiers jeux. C'est très bien car bien que toute la série soit excellente, les trois premiers jeux sont aussi proches de la perfection que possible.





Phoenix Wright est un avocat de la défense qui se retrouve toujours à défendre des personnes qui ont toutes les cartes en main contre elles. Ils pourraient être retrouvés en flagrant délit avec l'arme du crime, ils peuvent avouer, ils peuvent tout faire et Phoenix Wright prouvera toujours qu'ils étaient vraiment innocents.





Parler aux témoins, trouver et utiliser des preuves et participer à une bataille d'esprit contre le véritable tueur et le procureur sont toutes des choses qu'il doit faire pour que son client soit déclaré innocent.





Contrairement aux autres séries de romans visuels, Ace Attorney n'est pas disponible sur Game Pass; vous devrez l'acheter au magasin Microsoft. Cependant, il semble toujours être en vente. C'est une bonne chose car cette trilogie mérite votre temps.

Plus dans les jeux :

Source de l'image caractéristique