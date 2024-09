Análise do One Netbook T1: Este tablet básico pode competir com o Microsoft Surface?

One Netbook é mais conhecido por seus PCs de jogos portáteis de alta qualidade da marca OneXPlayer e mini laptops que oferecem um impacto sólido em um formato pequeno. Entre a linha One Netbook da empresa estão o One-GX 1, Netbook 4, Netbook A1 e o novíssimo One Netbook T1.

Antes do lançamento da campanha de crowdfunding em 9 de junho, coloquei minhas mãos no T1 e o usei como meu driver diário para produtividade e alguns jogos. Embora o T1 seja certamente um ótimo tablet a um preço razoável, ele luta bastante no departamento de jogos e não é exatamente o dispositivo mais poderoso que existe.

O One Netbook T1 faz muitas promessas como o primeiro tablet equipado com a CPU Alder Lake de 12ª geração da Intel. A empresa afirma que pode enfrentar os jogos mais recentes utilizando o poder da nova arquitetura Iris Xe Graphics da Intel, além de ser uma excelente escolha para artistas que usam o Lightroom e engenheiros que usam o AutoCAD . Mergulhando nas especificações completas, é fácil ver por que o One Netbook faz tais afirmações.

Especificações técnicas de um netbook T1

CPU: Intel Core i5-1240P de 12ª geração com 12 núcleos e 16 threads, até 4,7 GHz

Gráficos: Intel Iris Xe, 96 unidades de execução, até 1,4 GHz

RAM: 16 GB DDR5 a 5000 MHz

Bateria: bateria de 12.000 mAh, com duração de nove horas.

Tela: tela IPS de 13 polegadas, 2160 x 1440 com brilho máximo de 500 nits.

Peso: 2,2 libras

A experiência do usuário T1

Assim que sai da caixa, o One Netbook T1 causa uma ótima primeira impressão com seu design elegante e minimalista que cabe bem em suas mãos. O tablet também é bastante responsivo, ajustando sua orientação entre os modos paisagem e retrato em tempo real. Incluído com o T1 está um suporte integrado, solidamente construído e estável o suficiente para colocar o tablet em qualquer lugar que você desejar. Em nenhum momento temi que o tablet tombasse, pois o suporte é grande e durável. A duração da bateria também é muito boa, durando quase nove horas para uma bateria que dura o dia todo.

Lento para inicializar

Como um tablet básico, ele faz o trabalho, mas tem alguns soluços. Notavelmente, a inicialização do dispositivo foi lenta. Toda vez que eu pressionava o botão liga / desliga, a tela permanecia apagada e somente depois de mais uma ou duas pressões ela realmente ligava e iniciava no Windows 11 . Os consumidores no mercado de um tablet querem uma experiência rápida em movimento, e o T1 luta aqui.

Um Ventilador Agradavelmente Silencioso

Sob cargas de trabalho, o T1 permanece quase silencioso graças ao seu bom ventilador, que faz um ótimo trabalho em manter as temperaturas sob controle. Ao contrário de muitos dispositivos portáteis, o ventilador do T1 emite um som agradável em vez de um guincho agudo quando precisa entrar em alta velocidade. O ventilador também é praticamente inaudível ao usar fones de ouvido, o que é uma grande vantagem.

Desempenho Sólido da CPU

Além disso, o tablet nunca ficou quente ao toque, mesmo sob as cargas de trabalho mais intensas. Após um longo período de teste de estresse, a temperatura central da CPU atingiu um máximo de 66 graus Celsius em um ambiente de temperatura controlada de 20 graus Celsius. Ruído e calor não são problema para o T1 e devem ser uma experiência de computação agradável em geral.

Produtividade e fluxo de trabalho

O One Netbook T1 não é desleixado em relação a potência e desempenho.

Teste de referência

Conectar o T1 ao conjunto de testes Cinebench com uso intensivo de CPU deu uma pontuação de 4505, colocando o i5-1240P abaixo de um Intel i7-4850HQ. Por extrair apenas 28 watts sob carga máxima, o resultado é impressionante, mas está longe de ser o “tablet mais poderoso do mercado”, de acordo com os materiais de marketing da One Netbook. Uma pontuação de 4505 ainda coloca o dispositivo ao alcance do Microsoft Surface Pro 8, que mantém o T1 competitivo com o principal tablet da Microsoft.

Para os artistas interessados em um tablet para auxiliar no fluxo de trabalho, o T1 faz um excelente trabalho ao responder com precisão com a caneta incluída. A escrita e o desenho fluem naturalmente na tela T1, mas não são tão suaves e semelhantes ao papel quanto o tablet Microsoft Surface Pro. Nitpick à parte, o tablet faz seu trabalho principal de criar uma experiência de escrita perfeita e é útil o suficiente para quem deseja substituir seu tablet existente para edição de fotos do Lightroom ou arte digital em geral.

O One Netbook T1 para jogos

Um Netbook faz grandes afirmações sobre o desempenho de jogos do T1 e seu i5-1240P parece promissor. Por fim, o tablet falha em oferecer desempenho decente em jogos AAA, mas não carece totalmente de recursos de jogo.

Testar o i5-1240P e seus gráficos integrados Iris XE 96EU no 3D Mark Time Spy resultou em uma pontuação de 1147 para a GPU e 3425 para a CPU. Estas são pontuações boas para um tablet, mas definitivamente não estão no mesmo nível de um PC para jogos capaz de enfrentar os jogos mais recentes. O T1 se destaca em jogos independentes de menor escala e menos intensivos, não em jogos AAA como a empresa afirma.

Anel Elden

Começando os testes com o último jogo da FromSoftware, Elden Ring , o T1 lutou para atingir 30 fps na resolução de 720p nas configurações mais baixas. Elden Ring certamente pode ser lançado, mas é uma exibição inadequada para um jogo como este, onde cada quadro conta.

Death Stranding

O Death Stranding: Director's Cut melhor otimizado alcançou 30 fps, mas apenas nas configurações mais baixas e resolução de 720p. Este jogo é, sem dúvida, considerado jogável, mas não é uma ótima experiência geral para quem quer ter uma máquina de jogos AAA móvel.

Eiyuden Chronicle: Rising

O jogo indie JRPG lançado recentemente por NatsumeAtari, Eiyuden Chronicle: Rising, teve uma exibição mais forte, atingindo 60 fps em configurações gráficas significativamente reduzidas. É aqui que o T1 provou que pode jogar, mas apenas se os jogadores gerenciarem suas expectativas e entenderem que este tablet é mais adequado para cargas de trabalho de jogos mais leves.

Enquanto a maioria desses jogos teve que ser reduzida para 720p, a tela de alta densidade de pixels do One Netbook T1 de 13 polegadas ainda conseguiu parecer nítida o suficiente para ser jogável. Dito isso, sua resolução nativa de 1440p é demais para o i5-1240P. Existe um modelo i7 que poderia ser mais adequado para jogos, mas no que diz respeito ao modelo i5, é firmemente um tablet para cargas de trabalho de produtividade leve e uso geral do dia-a-dia.

Um Netbook T1: Vale a Pena?

Como tablet, o One Netbook T1 é um bom tablet de nível básico e fará o trabalho, sendo mais ou menos uma cópia do Microsoft Surface Pro 8. Para produtividade e como um complemento ao seu fluxo de trabalho, o T1 é um agradável dispositivo, especialmente em movimento. Como um dispositivo geral de jogos, não espere muito. No entanto, o T1 se torna uma opção atraente quando você considera que seu preço é muito inferior ao de seus concorrentes.

One Netbook acaba de lançar sua campanha de crowdfunding para o T1 no IndieGoGo, e o preço inicial começa em $ 599 para o modelo de nível mais baixo, apresentando um Pentium 8505. Isso é um bom passo abaixo do preço pedido de $ 899 de um Microsoft Surface Pro 8 enquanto contém todos da funcionalidade de seus concorrentes.

No geral, se o preço for justo e um tablet que funcione bem for exatamente o que você está procurando, então o One Netbook T1 é uma boa opção.

Se você gosta de ter um One Netbook T, apoie a campanha IndieGoGo aqui .