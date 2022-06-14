One Netbook T1 评测：这款入门级平板能否与 Microsoft Surface 竞争？

One Netbook 以其高品质 OneXPlayer 品牌的手持游戏 PC 和迷你笔记本电脑而闻名，这些笔记本电脑在小巧的外形中具有强大的冲击力。该公司的 One Netbook 系列包括 One-GX 1、Netbook 4、Netbook A1 和全新的 One Netbook T1。

在 6 月 9 日众筹活动启动之前，我拿到了 T1，并将其用作我的日常工作驱动力和一些游戏。虽然 T1 无疑是一款价格合理的出色平板电脑，但它在游戏部门的表现相当糟糕，并不是目前最强大的设备。

One Netbook T1 作为首款搭载英特尔第 12 代 Alder Lake CPU 的平板电脑做出了很多承诺。该公司声称，它可以利用英特尔新的 Iris Xe 图形架构的强大功能来处理最新的游戏，同时也是使用 Lightroom 的艺术家和使用AutoCAD的工程师的绝佳选择。深入了解完整的规格，很容易看出 One Netbook 为何做出这样的声明。

上网本 T1 技术规格

CPU：第 12 代 Intel Core i5-1240P，具有 12 核 16 线程，最高 4.7 GHz

显卡：Intel Iris Xe，96 个执行单元，最高 1.4 GHz

内存：16 GB DDR5，5000 MHz

电池：12,000 mAh 电池，持续 9 小时。

屏幕：13 英寸、2160 x 1440 IPS 屏幕，峰值亮度为 500 尼特。

重量：2.2磅

T1 用户体验

One Netbook T1 开箱即用，其时尚、简约的设计非常适合您的手，给人留下了很好的第一印象。平板电脑也非常敏感，可以在横向和纵向模式之间动态调整其方向。 T1 包括一个集成支架，结构坚固且足够稳定，可以将平板电脑放在您想要的任何地方。我一点也不担心平板电脑会翻倒，因为支架又大又耐用。电池寿命也相当不错，持续接近其目标的全天电池九小时。

启动缓慢

作为一款入门级平板电脑，它可以完成工作，但也有一些小问题。值得注意的是，启动设备的速度很慢。每次按下电源按钮时，屏幕都会保持关闭状态，只有再按一两次后，它才会真正开机并启动Windows 11 。平板电脑市场的消费者希望在旅途中获得快速的体验，而 T1 在这方面遇到了困难。

一个令人愉快的安静风扇

在工作负载下，由于其漂亮的风扇，T1 基本上保持安静，这在控制温度方面做得很好。与许多便携式设备不同，T1 的风扇在必须进入高速档时发出悦耳的嗖嗖声，而不是尖锐的尖叫声。戴耳机时风扇也几乎听不见，这是一个很大的优势。

稳定的 CPU 性能

此外，即使在最密集的工作负载下，平板电脑也不会变热。经过长时间的压力测试，在20摄氏度的温控环境下，CPU的核心温度最高达到了66摄氏度。噪音和热量对 T1 来说不是问题，总体上应该是令人愉快的计算体验。

生产力和工作流程

One Netbook T1 在功率和性能方面毫不逊色。

基准测试

将 T1 插入 CPU 密集型 Cinebench 测试套件的得分为 4505，将 i5-1240P 置于英特尔 i7-4850HQ 之下。根据 One Netbook 的营销材料，在最大负载下仅拉出 28 瓦，结果令人印象深刻，但远非“市场上最强大的平板电脑”。 4505 的分数仍然使该设备处于 Microsoft Surface Pro 8 的范围内，这使 T1 与微软的旗舰平板电脑保持竞争力。

对于对平板电脑来帮助他们的工作流程感兴趣的艺术家来说，T1 可以通过随附的笔精确响应。书写和绘图在 T1 屏幕上自然流畅，但没有 Microsoft Surface Pro 平板电脑那样流畅和纸质的感觉。抛开 Nitpick 不谈，这款平板电脑的主要工作是创造无缝的书写体验，并且对于希望更换现有平板电脑以进行 Lightroom 照片编辑或一般数字艺术的任何人来说，它的服务都足够了。

一款用于游戏的上网本 T1

One Netbook 对 T1 的游戏性能提出了一些重大要求，其 i5-1240P 看起来确实很有前景。最终，这款平板电脑无法在 AAA 游戏中提供不错的性能，但并不完全缺乏游戏能力。

在 3D Mark Time Spy 上测试 i5-1240P 及其集成的 Iris XE 96EU 集成显卡，GPU 得分为 1147，CPU 得分为 3425。这些对于平板电脑来说是很好的分数，但绝对不能与平板电脑处于同一水平能够玩最新游戏的游戏 PC 。 T1 擅长小规模、低强度的独立游戏，而不是公司声称的 AAA 游戏。

埃尔登戒指

从 FromSoftware 的最新游戏Elden Ring开始测试，T1 在最低设置下以 720p 分辨率达到 30 fps 的速度很困难。 Elden Ring 当然可以启动，但对于像这样每一帧都很重要的游戏来说，这是一个不足的展示。

死亡搁浅

优化得更好的《死亡搁浅：导演剪辑版》达到了 30 fps，但仅在最低设置和 720p 分辨率下。毫无疑问，这款游戏被认为是可玩的，但对于任何希望拥有移动 AAA 游戏机的人来说，整体体验并不是很好。

Eiyuden编年史：崛起

NatsumeAtari 最近发布的 JRPG 独立游戏《Eiyuden Chronicle: Rising》表现更出色，在大幅缩减的图形设置下达到了 60 fps。这就是 T1 证明它可以玩游戏的地方，但前提是玩家必须满足他们的期望并了解这款平板电脑更适合更轻的游戏工作负载。

虽然这些游戏中的大多数必须被削减到 720p，但 One Netbook T1 的 13 英寸高像素密度屏幕确实看起来仍然足够清晰，可以玩。也就是说，它的原生 1440p 分辨率对于 i5-1240P 来说太过分了。确实存在可能更适合游戏的 i7 型号，但就 i5 型号而言，它绝对是一款适合轻度生产力工作负载和一般日常使用的平板电脑。

一台上网本 T1：值得吗？

作为平板电脑，One Netbook T1 是一款不错的入门级平板电脑，可以完成工作，或多或少是 Microsoft Surface Pro 8 的副本。为了提高工作效率并作为您工作流程的补充，T1 是一款令人愉悦的设备，尤其是在旅途中。作为一款整体游戏设备，不要期望太高。但是，当您认为 T1 的价格远低于其竞争对手时，它就成为一个诱人的选择。

One Netbook 刚刚在 IndieGoGo 上为 T1 发起了众筹活动，最低层型号（配备 Pentium 8505）的早鸟价起价为 599 美元。与 Microsoft Surface Pro 8 的 899 美元要价相比，这是一个很好的步骤，同时包含所有竞争对手的功能。

总体而言，如果价格合适且功能良好的平板电脑正是您想要的，那么 One Netbook T1 是一个不错的选择。

如果您想获得 One Netbook T，请在此处支持 IndieGoGo 活动。