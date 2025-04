O Protocolo Moonacy Iniciou o Desenvolvimento de Seu Próprio Sistema de Pagamento

O Moonacy Protocol é uma plataforma para troca rápida de criptomoedas entre cadeias com a capacidade de investir em um pool de liquidez e receber juros diários. A equipe do projeto falou sobre o início do desenvolvimento de um sistema de pagamento B2B.

Por que isso é necessário?

As empresas que terão acesso ao Protocolo Moonacy sistema de pagamento será capaz de aceitar convenientemente pagamentos em criptomoeda, trocá-la automaticamente por qualquer moeda e retirá-la. Atualmente, as empresas que aceitam pagamentos em criptomoeda precisam usar serviços diferentes, que na maioria dos casos são lentos e inconvenientes, além de cobrar uma taxa de juros decente para cada transação.





O chefe do departamento de desenvolvimento da Moonacy, Andrew Ellison, diz que os pedidos para o sistema de pagamento estão vindo dos clientes: "Muitos clientes já disseram que querem trocar criptomoedas não como indivíduos, mas como empresas. Ultimamente, tem havido cada vez mais pedidos desse tipo."





Ultimamente, muitas empresas querem começar a trabalhar com criptomoeda porque mais e mais países estão tornando legal aceitar pagamentos em criptomoeda. Ao adicionar uma solução B2B à sua plataforma, Protocolo Moonacy atrairá assim grandes clientes e assumirá uma posição de destaque no mercado.

Esta história foi distribuída como um release pela Btcwire sob o Programa de Blogging Empresarial da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui