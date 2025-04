Le protocole Moonacy a commencé à développer son propre système de paiement

Moonacy Protocol est une plateforme d'échange rapide de crypto-monnaies entre chaînes avec la possibilité d'investir dans un pool de liquidités et de percevoir des intérêts quotidiens. L'équipe du projet a évoqué le début du développement d'un système de paiement B2B.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Les entreprises qui auront accès à la Protocole de la Lune Le système de paiement sera en mesure d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, de les échanger automatiquement contre n'importe quelle devise et de les retirer. Actuellement, les entreprises qui acceptent les paiements en crypto-monnaie doivent utiliser différents services, qui dans la plupart des cas sont lents et peu pratiques, et facturent également un taux d'intérêt décent pour chaque transaction.





Andrew Ellison, responsable du département de développement de Moonacy, explique que les demandes pour le système de paiement proviennent des clients : « De nombreux clients ont déjà déclaré qu'ils souhaitaient échanger des cryptomonnaies non pas en tant qu'individus mais en tant qu'entreprises. Dernièrement, les demandes de ce type se sont multipliées. »





Ces derniers temps, de nombreuses entreprises souhaitent commencer à travailler avec la crypto-monnaie, car de plus en plus de pays autorisent les paiements en crypto-monnaie. En ajoutant une solution B2B à sa plateforme, Protocole de la Lune attirera ainsi de gros clients et occupera une position élevée sur le marché.

