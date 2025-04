Moonacy Protocol har startet udvikling af sit eget betalingssystem

Moonacy Protocol er en platform for hurtig udveksling af kryptovalutaer på tværs af kæder med mulighed for at investere i en likviditetspulje og modtage daglige renter. Projektgruppen talte om begyndelsen på udviklingen af et B2B betalingssystem.

Hvorfor er det nødvendigt?

Virksomheder, der vil have adgang til Moonacy protokol betalingssystemet vil bekvemt kunne acceptere betalinger i kryptovaluta, automatisk veksle det til enhver valuta og trække det tilbage. I øjeblikket skal virksomheder, der accepterer betalinger med kryptovaluta, bruge forskellige tjenester, som i de fleste tilfælde er langsomme og ubelejlige, samt opkræve en anstændig rente for hver transaktion.





Moonacys chef for udviklingsafdelingen, Andrew Ellison, siger, at forespørgsler til betalingssystemet kommer fra kunder: "Mange kunder har allerede sagt, at de ønsker at udveksle kryptovaluta ikke som enkeltpersoner, men som virksomheder. På det seneste har der været flere og flere sådanne anmodninger."





På det seneste ønsker mange virksomheder at begynde at arbejde med kryptovaluta, fordi flere og flere lande gør det lovligt at acceptere kryptovalutabetalinger. Ved at tilføje en B2B-løsning til sin platform, Moonacy Protocol vil dermed tiltrække store kunder og indtage en høj position på markedet.

