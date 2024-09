3 principais razões pelas quais o TechCrunch não apresentará sua startup - Parte 2

No último artigo , separei vários motivos pelos quais seu pitch não é bem-sucedido. Obrigado pelo feedback positivo e pelo grande número de leituras! Neste artigo, vou resumir o que comecei detalhando os últimos três erros de relações públicas.

Evite lançamentos duplos

Jornalistas amam duas coisas: respeito à sua personalidade e informação exclusiva. Se você escreveu para um autor de mídia popular, não espere uma resposta rápida. Geralmente leva de 2 a 3 dias úteis e às vezes até 5 dias para alcançá-los. Passado esse período, pergunte ao jornalista se você pode encaminhar a história para outro jornalista. Um exemplo de uma boa mensagem é: "Olá, Sam! Escrevi para você há uma semana, mas ainda não tive resposta. Espero que não se importe se eu contar a história para seu colega Mike da Forbes. Atenciosamente, Alex ."





Dessa forma, você não apenas economiza comunicação, mas também evita o constrangimento do pitching duplo. Esse é um erro comum entre startups que ainda não conhecem as regras do mercado de RP. Na pior das hipóteses, pode acontecer que ambos os jornalistas publiquem sua história. E como você se lembra do último artigo , os jornalistas sempre verificam a relevância de uma história e sempre descobrem material semelhante. Aí você não consegue manter a cabeça apoiada nos ombros... Brincadeira! Mas as relações com jornalistas de ambos os meios de comunicação ficarão irremediavelmente prejudicadas.

Deixe seus colegas em paz

Proatividade, não arrogância, é bom em RP. Não tente pedir aos colegas do jornalista-alvo que o apressem com uma resposta. Isso é uma violação da ética de relações públicas. Além disso, você corre o risco de ser visto como um defensor. Esses relações-públicas são temidos como o inferno pelos jornalistas, e eles falam sobre eles de bom grado com colegas da comunidade para alertá-los. Confie em mim, este não é um caso em que o PR negro funcionará a seu favor!





Trabalhe com seus colegas da mesma forma que você trabalha com jornalistas de diferentes meios de comunicação. Espere cerca de uma semana por uma resposta e, em seguida, envie um argumento de venda para um colega de seu jornalista-alvo, com um ângulo ligeiramente diferente da história. Outra opção é enviar seu argumento de venda para o escritório editorial com a mensagem: "Oi, sou Alex, gerente de relações públicas da Apple. Enviei o argumento de venda para seu colega Sam há cerca de uma semana, mas ainda não recebi resposta dele. . Talvez alguém do seu departamento se interesse por esta história? Atenciosamente, Alex."

Estabeleça um prazo para uma resposta

Não estamos no jardim de infância, onde é comum reclamar das travessuras dos colegas com a professora. Na comunidade profissional, pode haver situações em que os jornalistas parecem estar em contato com o pessoal de relações públicas, mas hesitam em responder às suas mensagens. A pior solução neste caso é ligar para a redação. É mais provável que você os irrite do que os faça querer ajudá-lo.





Então o que você deveria fazer? Deixe de lado seus sentimentos e seja inteligente; estabeleça um prazo para responder à sua mensagem. Normalmente, esse é um prazo de 1 a 2 dias. Por exemplo, você poderia escrever: "Oi, Sam! Entendo que você está ocupado, mas ficaria feliz se respondesse às minhas mensagens mais cedo. Vamos concordar com um atraso máximo de 1 dia útil. Infelizmente, se nossa comunicação não der certo, terei que passar a história para outra mídia. Atenciosamente, Alex."





Essas recomendações foram úteis para você? Vamos discutir nos comentários.