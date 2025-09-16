Zircuit د 495K ډالرو وړاندیز پروګرام پیل کوي چې د Web3 سوپر اپلیکیشنونه چټک کړي

د جورج ټاون، Grand Cayman، د سپتمبر 16، 2025/Chainwire-- د security-first zk-rollup، امروز د 495،000 ډالرو وړاندیز پروګرام د پرمختګانو د جوړولو غوښتنلیکونه او د انټرنېټ په شبکې کې د ملاتړ لپاره اعلان کړ. د چرګانو د چرګانو دا پروګرام د جوړونکو مختلفو ډولونو لپاره د دوو مالیې ټریټونه وړاندې کوي: \n \n \n Super App Track: د 135،000 ډالرو (د stablecoins کې د 50،000 ډالرو او د ZRC کې د 85،000 ډالرو) لپاره د پروژو لپاره چې امکان لري چې د کاروونکي د تصویب او سوداګرۍ حجم زیات کړي. اکوسیسټم ټریچ: د 45،000 ډالرو (د stablecoins کې 10،000 ډالرو او د ZRC کې 35،000 ډالرو) په هر کې د پروژو لپاره د Zircuit پراختیا لپاره د مهمو سيمو کې لکه DeFi، NFTs، لوبې او زیربنا. د غوښتنلیکونه به په روښانه توګه وګورئ، د مخکښ سپارښتنې ته ترټولو مهمه وي. \n \n "د پراختیا غوښتنلیکونه د hype څخه ډیر اړتيا لري؛ دوی د مالیې او خوندي انستافورټ ته اړتيا لري،" د Zircuit همکار جوړونکي ډاکټر مارټین ډارکا وايي. "د تقریبا د نیم میلیون ډالرو وړاندیز سره، موږ Zircuit د Web3 غوښتنلیکونو د راتلونکي نسل لپاره د لټونپډ په توګه موقعيت لري. " "د پراختیا غوښتنلیکونه د hype څخه ډیر اړتيا لري؛ دوی د مالیې او خوندي انستافورټ ته اړتيا لري،" د Zircuit همکار جوړونکي ډاکټر مارټین ډارکا وايي. "د تقریبا د نیم میلیون ډالرو وړاندیز سره، موږ Zircuit د Web3 غوښتنلیکونو د راتلونکي نسل لپاره د لټونپډ په توګه موقعيت لري. " د غوښتنلیک د پروژې جوړونکو کولی شي د پروژې تفصيلات، روښانه نقشه، میلرونه، او بودجه سره د GitHub ذخیره کولو له لارې غوښتنلیک وکړي، او له لارې وړاندې کړي. . app.zircuit.com / جوړول2025 app.zircuit.com / جوړول2025 په اړه Circuit : کله چې نوښت د امنیت سره راځي، د ټولو لپاره ډیزاین شوی. Zircuit د پراختیاو لپاره قوي ځانګړتیاوې وړاندې کوي او په داسې حال کې کاروونکو ته آرام ورکوي. د web3 د خوندیتوب د خونديانو او د PhDs ټیم لخوا ډیزاین شوی، Zircuit د لوړ کړنو سره د غیرقانوني خوندیتوب سره یوځای کوي. د DeFi او د سټاک لپاره تر ټولو خوندي زنجیره تجربه وکړئ. د Zircuit په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، کاروونکي کولی شي د Zircuit وګورئ د پیژندلو د X د چرګانو د نندارتون د دوتنې د چرګانو د نندارتون د دوتنې اړیکه د اړیکو مدیر جینفری Zheng د چرګانو زموږ په اړه \n \n دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ. دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ. د پروګرام د پروګرام