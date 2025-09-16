Zircuit、Web3スーパーアプリを加速するために495Kドルの寄付プログラムを開始

ジョージタウン、グランドケイマン、2025年9月16日/チェーンワイヤー-- セキュリティファースト zk-rollup は、開発者向けにアプリケーションとインフラストラクチャをネットワーク上に構築することを支援するため、新たな 495 万ドルの補助金プログラムの開始を発表しました。 サークル サークル このプログラムは、異なるタイプの建設者に適した2つの資金調達トラックを導入します。 \n \n \n Super App Track:それぞれ13万5000ドルの2つの助成金(stablecoinsで5万ドル、ZRCで8万5千ドル)が、ユーザーの採用と取引量を大幅に増やす可能性のあるプロジェクトに提供される。 エコシステム・トラック:それぞれ4万5000ドル(stablecoinsで1万5000ドル、ZRCで3万5000ドル)の5つの助成金は、DeFi、NFT、ゲーム、インフラなどの重要な分野でZircuitを拡大するプロジェクトに提供されます。 応募はローリングベースで検討され、早期提出は優先されます。 \n \n 「革新的なアプリケーションには、ハイピー以上のものが必要であり、資金調達とセキュアなインフラが必要です」とZircuitの共同創設者であるMartin Derka博士は述べています。 「革新的なアプリケーションには、ハイピー以上のものが必要であり、資金調達とセキュアなインフラが必要です」とZircuitの共同創設者であるMartin Derka博士は述べています。 アプリケーションプロセス 開発者は、プロジェクトの詳細、ロードマップ、マイルストーン、予算を含むGitHubリポジトリを準備し、送信することによって申請することができます。 . トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ サークルについて : イノベーションがセキュリティを満たす場所、すべての人々のために設計されています。Zircuitは開発者に強力な機能を提供し、ユーザーに安心を与えます。web3セキュリティのベテランと博士のチームによって設計されたZircuitは、高性能と比類のないセキュリティを組み合わせています。DeFiとストライキのための最も安全なチェーンを体験してください。Zircuitについてもっと知るには、ユーザーは訪問することができます。 フォロー 「X」 Zircuit シルビア.com シンガポール2 サークル シルビア.com シンガポール2 コンタクト 通信部長 ジェニファー・ジュング サークル トップページ > トップページ > \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム