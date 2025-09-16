George Town, Grand Cayman, 16 de septiembre de 2025/Chainwire-- ZK-Rollup, una agrupación líder en seguridad, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo programa de subvenciones de 495 000 dólares para apoyar a los desarrolladores en la construcción de aplicaciones e infraestructuras en su red. Circuito Circuito Este programa introduce dos pistas de financiación adaptadas a diferentes tipos de constructores: \n \n \n Super App Track: Dos becas de $135.000 cada una ($50,000 en stablecoins y $85,000 en ZRC) para proyectos con potencial para impulsar una adopción significativa de los usuarios y el volumen de transacciones. Ecosistema Track: Cinco becas de $45.000 cada una ($10.000 en stablecoins y $35.000 en ZRC) para proyectos que expanden Zircuit en áreas clave como DeFi, NFTs, juegos e infraestructura. Las solicitudes se revisarán de forma continuada, con prioridad para las presentaciones tempranas. \n \n “Las aplicaciones innovadoras necesitan más que la publicidad; necesitan financiación y una infraestructura segura”, dijo el Dr. Martin Derka, cofundador de Zircuit. “Con casi medio millón de dólares en subvenciones, estamos posicionando a Zircuit como la plataforma de lanzamiento para la próxima generación de aplicaciones Web3”. “Las aplicaciones innovadoras necesitan más que la publicidad; necesitan financiación y una infraestructura segura”, dijo el Dr. Martin Derka, cofundador de Zircuit. “Con casi medio millón de dólares en subvenciones, estamos posicionando a Zircuit como la plataforma de lanzamiento para la próxima generación de aplicaciones Web3”. Proceso de aplicación Los desarrolladores pueden aplicar preparando un repositorio de GitHub con detalles del proyecto, roadmap, hitos y presupuesto, y enviando a través de . app.zircuit.com/construcción2025 app.zircuit.com/construcción2025 Sobre el Circuito : Dónde la innovación se reúne con la seguridad, diseñada para todos. Zircuit ofrece a los desarrolladores potentes características al tiempo que da a los usuarios la tranquilidad. Diseñado por un equipo de veteranos y doctorados en seguridad de web3, Zircuit combina un alto rendimiento con una seguridad incomparable. Experiencia la cadena más segura para DeFi y la apuesta. Para aprender más sobre Zircuit, los usuarios pueden visitar y sigue en X Circuito Circuito.com El Circuito2 Circuito Circuito.com El Circuito2 Contacto Jefe de Comunicaciones por Jennifer Zheng Circuito Encuentro@zircuit.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa