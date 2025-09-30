Micro-CT سکنونه ښيي چې د بڼلي یوازې یو ساده بالون نه دی

\n \n \n \n \n د نویسنده: (1) Fatemeh Azari، د ميخانيکي انجنيرۍ او موادو علوم، University of Pittsburgh، 3700 O'Hara سړک Benedum انجنيرۍ هال، Pittsburgh، PA 15261 (FAA104@pitt.edu); (2) Anne M. Robertson، د ميخانيکي انجنيرۍ او موادو علوم، University of Pittsburgh، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering، Pittsburgh، PA 15261 او د بييو انجنيرۍ، University of Pittsburgh، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering، Pittsburgh، PA 15261 (rbertson@pitt.edu) (3) Lori A. Birder، د درملنې وزارت، University of Pittsburgh، 3550 Terrace St، Pittsburgh، PA 15213 او د درملنې او کیمیاوي بیولوژۍ وزارت، University of Pittsburgh، 3550 Terrace St، Pittsburgh، PA 15213 (lbirder@pitt.edu). Authors: (1) Fatemeh Azari، د ميخانيکي انجنيرۍ او موادو علوم، University of Pittsburgh، 3700 O'Hara سړک Benedum انجنيرۍ هال، Pittsburgh، PA 15261 (FAA104@pitt.edu); (2) Anne M. Robertson، د ميخانيکي انجنيرۍ او موادو علوم، University of Pittsburgh، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering، Pittsburgh، PA 15261 او د بييو انجنيرۍ، University of Pittsburgh، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering، Pittsburgh، PA 15261 (rbertson@pitt.edu) (3) Lori A. Birder، د درملنې وزارت، University of Pittsburgh، 3550 Terrace St، Pittsburgh، PA 15213 او د درملنې او کیمیاوي بیولوژۍ وزارت، University of Pittsburgh، 3550 Terrace St، Pittsburgh، PA 15213 (lbirder@pitt.edu). د چپې جدول خلاصې او 1 انډول \n \n \n لارښوونې پایلې او پایلې، او References خلاصې اوسني ميخانيکي ماډلونه په عمده توګه د عضلاتو د عضلاتو په توګه د عضلاتو سره یوځای ضخامت یوځای کړي. دا اوسني مطالعې هدف دا عضلاتو په کارولو سره د مائیکرو CT کارولو ته د 10-20 micrometer حل په دوامداره او بشپړ حالت کې 3D reconstructed ماډلونه د عضلاتو بڼلي توليدوي. په درې عضلاتو بڼلي کې کارول، دا لارښوونې په مختلف فشارونو لاندې شکل، حجم، او ضخامت بدلونونه مشخصوي. دا پایلې ښودل کوي چې د پوښونو / د عضلاتو د پروسه د عضلاتو د عضلاتو د عضلاتو / ضخامت څخه دور دی. که څه هم، د جغرافیایی عضلاتو په صورت کې د عضلاتو جغرافی 1 نندارتون د بوډر د فعالیتونو له امله د جغرافیه، دیوال ضخامت، او biomechanical ځانګړتیاوو له امله د جغرافیه او ناروغۍ له امله حساس دي، د BOO لخوا مثال دی. د بوډر د خلکو لپاره د مهمیت له امله د بیلابیلو پروټاتیک hyperplasia (BPH) په ټوله نړۍ کې وده ورکول کیږي، چې د بوډر په مرکز کې مرسته کوي. BPH د 2000 کال کې د 51.1 میلیون څخه د 2019 کال کې 94 میلیون ته د 70.5٪ زیاتوالی ښکاري [1.2.3] او د 50-60 کاله عمر لرونکي نارینه لپاره په ځانګړې توګه یو مهم طبي ستونزه ده. BPH د urinary dysfunctions [4-5] په شمول د بوډر دیوال (BW) hypertrophy، د بوډر د ډنمارک کې بدلون په روښانه توګه، د BOO ناروغانو لپاره د انځور کولو د انتخاب ډول دی عايق؛ په هرصورت، دا د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ په پراخه کچه وړاندې کوي. له 1991 څخه، د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ د ودانۍ او د ودانۍ د چرګانو په اوږدو کې د جغرافیې د جغرافیې په پراخه کچه په څیړنه کې شتون لري. په هرصورت، دا د څیړنې په سيمه کې د انټرنټ انټرنټینټینټینټینټینټینټینټینټینټینټینټینټینټینټ برسېره پر دې، د بڼلي ميخانيکي ځانګړتیاوې په معمولي توګه د بڼلي يو ډیر ساده ماډل په تاريخي توګه تصویب شوي دي، دا د يو همغږه ضخامت، د بڼلي کڅوړه په توګه مفهوموي. که څه هم دا تخنیکونه ممکن په ځينو ترتیباتو کې مناسب وي، دوی د بدن د پیچلي جغرافیې، په شمول د بدلون او غیر همغږه دیوال ضخامت په وخت کې د بشپړولو د پروسې په شمول د حل نه کوي. د بڼلي نور پیچلي ماډلونه ته اړتیا لري چې د بڼلي د پیچلي بيمايکي چلند په واقعیت سره reproducing. په ځواب کې د دې ضخامت، زموږ څیړنې کارول micro-CT د بڼلي دیوال د جغرافیې ځانګړتیا 2 پروګرامونه 2.1 د Urine Bladder Organ Ex-Vivo پرانیستې د HEPES-buffered فیزیولوژيکي خوړو د حل (HB-PBS) سره د 134 mM NaCl، 6 mM KCl، 1 mM MgCl2، 2 mM MgCl2، 10 mM HEPES، او 7 mM ګلوکوسس، په چټکۍ سره د 3،4 میاشتو د ښځو Sprague-Dawley راټول شوي او په HEPES-buffered فیزیولوژيکي خوړو د حل (HB-PBS) سره د 134 mM NaCl، 6 mM KCl، 1 mM MgCl2، 2 mM MgCl2، 2 mM HEPES، او 7 mM ګلوکوس، په چټکۍ سره په pH 7.4 کې تنظیم شوي دي. د کالیزیم چینل بلاکونکي د عضلاتو 2.2 د مایکرو CT تجربې ډیزاین او مورفولوژیکي تحلیل د هر بڼلي د 3D rekonstrued ماډل ترلاسه کولو لپاره دا مرکز اقدامات دي: (i) نصب، تعقیب، او سکن سره د لوړ حل Skyscan 1272 سکنر (د کاروونکي Micro-CT، Kontich، بلژیک)، (ii) د 2D انځورونو د 3D micro-CT Z کڅوړې سره د Nrecon سافټویر (د کاروونکي MicroCT، Kontich، بلژیک)، (iii) د 3D ماډل morphological تحلیل سره د Simpleware ScanIP سافټویر (Synopsys، Sunnyvale، کالیفرنیا)، (iv)، د داخلي (lumen) او بهرني (lumaben) جغرافيا په Meshmixer سافټویر (Autodesk، سان فرانسیسکو، کالیفرنیا) په کارولو سره د مائیکروسافټ سیسټمونه د 80 kV سرچینو فشار او 125 μA سرچینو جریان په کارولو سره کارول شوي. انځورونه د 10.8 μm پیژندل اندازه په کارولو سره په 0.6 درجو کې، د 2048 x 2048 فریم اندازه پرته د فلټر کولو په کارولو سره کارول شوي، او د 400 ms د نندارتون وخت کارول شوي. د دې انځورونو سره د NRecon سافټویر په کارولو سره د سطحه کې د 1 په سطحه کې سمولو شامل دي، په 50٪ کې د حلقوي آرټیفاټونه راټول کیږي، او د 2٪ بڼلي سختولو لپاره د حل کولو لپاره. د بڼلي لپاره د سکرین کولو وخت د 10 دقیقې څخه کم دی چې د تودوخې مخنیوی ته مخنیوی وکړي. د سیسټم کولو پروسه 3 پایلې او پایلې د بڼه A، B، او C، د بڼه په توګه نښلول، د بڼه A، B، او C، د ګرځنده بڼه د ګرځنده بڼه د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځنده د ګرځ په بڼلي حالت کې، د دیوال ضخامت ډېر غیر مساوي دی. د ټولو درې حالتونو لپاره، د بڼلي حالت لپاره د بڼلي حالت لپاره د بڼلي په پرتله د منځني بڼلي او ټریګونال سيمو کې ډیر ضخامت دی. په ځانګړي توګه، د ټولو درې بڼلي لپاره د منځني حد د بڼلي ضخامت 2.84mm ±0.28mm دی، په داسې حال کې چې د منځني او ټریګونال سيمو منځني ضخامت 0.65±0.14 دی. په پرتله، د تشناب (د 2، b، d، f) کې، ټول درې بڼلي د 0.10mm ±0.02mm منځني ضخامت سره نسبتا مساوي، ټینګ دیوال لري. ډیری دیوال ماډلونه، په شمول زموږ په [3]، د بڼلي جوړښت او homogeneous دیوال ضخامت [3,6,10] سره د بڼلي idealized، د تجزیه د حلونو لپاره ګټور تبادلې. د اوسني کار ښیښه کوي چې دا ممکن په مطالعاتو کې یو مناسب تبادلې وي چې د بشپړ بڼلي جغرافیې مهم دی. د بیلګې په توګه، د BOO بڼلي لپاره د ودې او تجزیه کولو په وروستیو مطالعې کې، د بشپړ (د بڼلي) بڼلي د بڼلي جوړښت په توګه کارول شو چې د هر دوو کولګن فایبرونو او نرم عضلاتو سیلونو homostatic تبادلې د تعریف لپاره. په هرصورت، ممکن ده چې حتی د بشپړ بڼلي به د دیوال په خلاصه توګه، دا کار د پرمختللي انځور کولو حالتونو، لکه د عالي حل micro-CT، کارولو اړتیا ته وده ورکوي، چې د بڼر مورفولوژۍ وښيي او په بشپړولو او وښيي پروسه کې د دیوال ضخامت کې د سيمې ځانګړي بدلونونه وده ورکوي. د دې د عالي حل معلوماتو د بڼر د کمپیوټریال میخانیک ماډلونو لپاره اړتیا لري چې د ناروغیو په توګه د بڼر د رخصتۍ (BOO) په وخت کې د بڼر د فعالیت په پراختیا کې وده ورکوي. د مصنوعیانو د NIH-R01 AG056944 او NIH-R01 DK133434 څخه ترلاسه شوي مالیې لپاره د سپارښتنې لپاره سپارښتنه ورکوي. د مرستې [1] Awedew، A. F.، et al. د 2000 څخه تر 2019 کال کې د 204 هیوادونو او سيمو کې د سټینډینګ پروستاتیک hyperplasia نړۍ، سیمه ایزو او ملي وزن: د Global Burden of Disease Study 2019 لپاره د سیستماتیک تحلیل. The Lancet Healthy Longevity، 3(11), e754-e776, 2022. [2] Fusco، F.، et al. Progressive سوزر د سوزر د نښی په له امله د اصلاح: د انسانونو کې د مورفولوژیکي او مولکولیکي شواهدو د سیستماتیک نظر. BMC Urology، 18-11, 2018. [3] Cheng، F.، et al. د عضلاتو بڼلي د محدود ترکیب-Micturition-کړتیا (CMMG) نمونې: د عضلاتو د برخو له لارې د مخنیوی (BOO) لپاره د غوښتنلیک. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 134, 105337, 2022. [4] Damaser، M. S. et al. د نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې نږدې [5] Parekh، A.، et al. Ex vivo deformations of the urinary bladder wall during whole bladder filling: contributions of extracellular matrix and smooth muscle. Journal of biomechanics، 43(9), 1708-1716, 2010. [6] Trostorf، R.، et al. د یو فعال او پیاوړی ex vivo ځانګړتیاوې د عضلاتو د نمونې او د دې اغیزې په درې متغیر ماډل. د ميخانيکي موادو د ميخانيکي چلند ژورنال، 133, 105347, 2022. [7] Trostorf، R. et al. موقعیت او layer-dependent biomechanical and microstructural characterization of the porcine urinary bladder wall. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 115, 104275, 2021. [8] Hanczar، M.، et al. د بیومیمیکیک او Scaffold جوړښت د بلډر ټیټ انجنیري لپاره مهمې. International Journal of Molecular Sciences، 22(23)، 12657، 2021. [9] Ajalloueian، F.، et al. بیلډر بیومیمیکیک او د پروپیلن درملنې لپاره د پروپیلن درملنې لپاره د کارولو. Nature Reviews Urology، 15(3), 155-174, 2018. [10] Hennig، G.، et al. د نوي pentaplanar ښیښه انځور میکروسکوپی سیسټم په کارولو سره د بشپړ بڼلي بیومیکیک کوډول. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology، 1- 11، 2023. [11] Damaser، M. S. په بشپړ بڼلي ميخانيکي په وخت کې. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology، 33(201), 51-58, 1999 [12] د X-ray micro-ct تحلیل، DigiM حل، https://digimsolution.com/services/imaging/xray-micro-ct-analysis، 2023 [13] Birder، L. A.، et al. Hypoxanthine د بیلډر د عمر د نشهونو سره د بیلډۍ دنده او د کمېسيون سټیټ اصلاح سره. د جینټولوژۍ ژورنالونه: لړۍ A، glad171، 2023. \n \n دا کاغذ د CC BY 4.0 DEED لائسنس لاندې په archiv کې شتون لري. دا کاغذ د د CC BY 4.0 DEED لائسنس لاندې. په Archive کې شتون لري په Archive کې شتون لري