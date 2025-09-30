মাইক্রো-সিটি স্ক্যানগুলি প্রমাণ করে যে ব্লাডার শুধু একটি সহজ বেলুন নয়

\n \n \n \n \n লেখক : (1) Fatemeh Azari, যান্ত্রিক প্রকৌশল ও উপাদান বিজ্ঞান বিভাগ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3700 O'Hara স্ট্রিট Benedum ইঞ্জিনিয়ারিং সাল, পিটসবার্গ, PA 15261 (FAA104@pitt.edu); (2) অ্যান M. রবার্টসন, যান্ত্রিক প্রকৌশল ও উপাদান বিজ্ঞান বিভাগ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3700 O'Hara স্ট্রিট Benedum ইঞ্জিনিয়ারিং সাল, পিটসবার্গ, PA 15261 এবং বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3700 O'Hara স্ট্রিট Benedum ইঞ্জিনিয়ারিং সাল, পিটসবার্গ, PA 15261 (rbertson@pitt.edu); (3) লোরি এ. বার্ডার, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3550 থেরেস স্টেন্ট, পিটসবার্গ, PA 15213 এবং ফার্মাকোলজি ও রাসায়নিক জীববিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3550 থেরেস স্টেন্ট, পিটসবার্গ, PA 15213 (lbirder@pitt.edu) Authors: (1) Fatemeh Azari, যান্ত্রিক প্রকৌশল ও উপাদান বিজ্ঞান বিভাগ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3700 O'Hara স্ট্রিট Benedum ইঞ্জিনিয়ারিং সাল, পিটসবার্গ, PA 15261 (FAA104@pitt.edu); (2) অ্যান M. রবার্টসন, যান্ত্রিক প্রকৌশল ও উপাদান বিজ্ঞান বিভাগ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3700 O'Hara স্ট্রিট Benedum ইঞ্জিনিয়ারিং সাল, পিটসবার্গ, PA 15261 এবং বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3700 O'Hara স্ট্রিট Benedum ইঞ্জিনিয়ারিং সাল, পিটসবার্গ, PA 15261 (rbertson@pitt.edu); (3) লোরি এ. বার্ডার, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3550 থেরেস স্টেন্ট, পিটসবার্গ, PA 15213 এবং ফার্মাকোলজি ও রাসায়নিক জীববিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 3550 থেরেস স্টেন্ট, পিটসবার্গ, PA 15213 (lbirder@pitt.edu) বামপন্থী টেবিল সংক্ষিপ্ত এবং 1 প্রবর্তন \n \n \n পদ্ধতি ফলাফল এবং উপসংহার, এবং রেফারেন্স সংক্ষিপ্ত বর্তমান যান্ত্রিক মেশিন মডেলগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নরম এবং পূর্ণ অবস্থার মধ্যে 10-20 মাইক্রোমিটার রিসোর্সগুলির 3D পুনর্গঠিত মডেলগুলি উত্পাদন করার জন্য মাইক্রো-সিটি ব্যবহার করে এই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের গবেষণা করা হয়। তিনটি নরমের নরমগুলিতে প্রয়োগ করা, এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন চাপের অধীনে আকৃতি, ভোলিউম এবং গভীরতা পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করে। এই ফলাফলগুলি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠনের গবেষণায় যেমন, আদর্শকৃত নরমাল ইনফ্ল্যাশন / সংকোচনের পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে ১ প্রবর্তন BOO দ্বারা উদাহরণস্বরূপ, BOO দ্বারা উদাহরণস্বরূপ, বায়ুচক্রের কার্যকারিতা তার জিওমিটারি, প্রাচীর গভীরতা, এবং বায়োমেকনিক বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, যা সব বয়স এবং রোগের কারণে দুর্বলতা প্রদর্শন করে। জনসংখ্যার জন্য BOO এর গুরুত্বটি বায়ুচক্রের বায়ুচক্রের (BPH) এর বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দ্বারা উত্থাপিত হয়, যা BOO এর কেন্দ্রীয় অবদানকারী। BPH 2000 সালে 51.1 মিলিয়ন রোগ থেকে 2019 সালে 94 মিলিয়ন রোগে ৭০.৫% বৃদ্ধি দেখায় এবং 50-60 বছর বয়সী পুরুষদের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগতভাবে, BOO রোগীদের জন্য ইমেজিং মডেলের পছন্দের অট্রাসন ছিল; যাইহোক, এটি টিস্যু বৃদ্ধি এবং পুনর্নির্মাণ থেকে উত্থাপিত প্রাচীর পরিবর্তনগুলির ব্যাপক ধারণা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯১ সাল থেকে, পূরণ এবং শূন্যকরণ চক্রের সময় BW এর জিমেট্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিরক্তিকর অনুসন্ধান করা হয়েছে। যাইহোক, এই তদন্তের ক্ষেত্রটি ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারপ্রাইজিলিয়াল পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় উন্নত সরঞ্জাম [৪.৫.৬] এর অল্পতা দ্বারা বাধা দেওয়া হয়। বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক সাহিত্য BW বৈশিষ্ট্যগুলির উপরন্তু, বায়ু যান্ত্রিক চিহ্নিত করার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিগুলি ঐতিহাসিকভাবে বায়ু বায়ু একটি অত্যন্ত সহজ মডেল গ্রহণ করেছে, এটি একটি সমান গভীর, শক্তিশালী জাহাজ হিসাবে ধারণা করে। যদিও এই আদর্শগুলি কিছু পরিস্থিতিতে উপযুক্ত হতে পারে, তারা বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু বায়ু 2 পদ্ধতি 2.1 Urinary ব্লাডার অর্গানির ex-vivo পূরণ 3 থেকে 4 মাস বয়সী Sprague-Dawley ছাগলের তিনটি থেকে সার্জারিভাবে টার্গেটের প্ল্যাটফর্ম, ইউরেটর এবং ইউরেটরগুলি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং তাত্ক্ষণিকভাবে একটি HEPES-বুফারিত শারীরিক সলিউশন (এইচবিএস-পিবিএস) 134 mM NaCl, 6 mM KCl, 1 mM MgCl2, 2 mM MgCl2, 10 mM HEPES, এবং 7 mM গ্লুকোজে স্থাপন করা হয়েছিল, যা 134 mM NaCl, 6 mM KCl, 1 mM MgCl, 2 mM MgCl2, 2 mM MgCl2, 2 mM HEPES এবং 7 mM গ্লুকোজের একটি পিএই মাইক্রো-সিটি পরীক্ষামূলক নকশা এবং মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ তিনি প্রতিটি বাল্বের একটি 3D পুনর্গঠিত মডেল অর্জন করার কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ i) একটি উচ্চ রেজোলিউশন Skyscan 1272 স্ক্যানার ব্যবহার করে সমন্বয়, সমন্বয় এবং স্ক্যানিং (ব্যবহারকারী মাইক্রো-CT, Kontich, বেলজিয়াম), ii) Nrecon সফটওয়্যার ব্যবহার করে 2D ইমেজগুলির 3D মাইক্রো-CT Z স্ট্যাকগুলির 3D পুনর্গঠন (ব্যবহারকারী মাইক্রো-CT, Kontich, বেলজিয়াম), iii) 3D মডেলের morphological বিশ্লেষণ Simpleware ScanIP সফটওয়্যার ব্যবহার করে (Synopsys, Sunnyvale, ক্যালিফোর্নিয়া), iv), Meshmixer সফটওয়্যার মাইক্রো-সিটি স্ক্যানগুলি 80 kV উত্স ভোল্টেজ এবং 125 μA উত্স প্রবাহ ব্যবহার করে ডেটা পরিচালনা করা হয়েছিল। ইমেজগুলি 0.6 ডিগ্রী, ফিল্টার ছাড়াই 2048 x 2048 ফ্রেমের আকার এবং 400 ms এর এক্সপোজার সময় ব্যবহার করে 10.8 μm পিক্সেলের আকারে ক্যাপচার করা হয়েছিল। NRecon সফটওয়্যারের সাথে এই ইমেজগুলির পুনর্নির্মাণ স্তর 1 এ নমনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করে, 50% এ রিং আর্দ্রতাগুলি সংশোধন করে এবং 2% বায়ু কঠোরকরণ (STL) ডেটা উত্পাদনের জন্য মডেলগুলি সংশোধন করে। ফাইনাল STL ফাইল ৩ ফলাফল ও উপসংহার 3. একটি পরিমাণগত মূল্যায়ন বায়ুদূষণ জিওমিট্রিয়া তিনটি রাক বায়ুদূষণ নমুনা, বায়ুদূষণ A, B, এবং C, চিত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয় জন্য প্রাপ্ত করা হয়েছিল 2. ডেটা দুই ইনফ্ল্যাশন স্টেটে প্রাপ্ত করা হয়েছিল: (1) অপসারণ (অ-প্রসারণ অবস্থা - উৎপাদিত অবস্থা) এবং (2) পূর্ণ (প্রসারণ)। শূন্য অবস্থায়, প্রাচীরের গভীরতা অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল। তিনটি ক্ষেত্রে, শূন্য অবস্থার জন্য বি.বি. কেন্দ্রে মধ্যবিত্ত এবং ট্রিগোনাল অঞ্চলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে গভীর ছিল। বিশেষ করে, তিনটি ব্লেডারের জন্য গড় সর্বোচ্চ গভীরতা 2.84 মিমি ±0.28 মিমি ছিল, যখন মধ্যবিত্ত এবং ট্রিগোনাল অঞ্চলের মধ্যবিত্ত গভীরতা 0.65 ±0.14 ছিল। বিপরীতভাবে, দূরবর্তী অবস্থায় (চিত্র 2, বি, ডি, এফ), তিনটি ব্লেডারগুলির একটি তুলনামূলকভাবে সমন্বিত, ছোট দেয়াল রয়েছে যা 0.10 মিমি ±0.02 মিমির গ বহু প্রাচীরের মডেল, আমাদের নিজের [3] সহ, একটি গোলাপী কনফিগারেশন এবং সমন্বিত প্রাচীর গভীরতা [3,6,10], বিশ্লেষণ সমাধান উত্পাদনের জন্য একটি সুবিধাজনক পুনর্নির্দেশনা সঙ্গে প্লাস্টিক ইতিবাচক করা হয়েছে। বর্তমান কাজটি অনুমান করে যে এটি এমন গবেষণায় একটি যুক্তিসঙ্গত প্ল্যাটফর্ম হতে পারে যেখানে পূর্ণ প্লাস্টিক জিমেটরি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, BOO প্লাস্টিকের জন্য বৃদ্ধির একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়, পূর্ণ (স্ফারিক) প্লাস্টিক উত্পাদিত প্লাস্টিক উত্পাদন উভয় কোলাজেন ফাইবার এবং নরম ম সংক্ষেপে, এই কাজটি উচ্চ রেজোলিউশন ইমেজিং মডেলগুলি, যেমন উচ্চ রেজোলিউশন মাইক্রো-সিটি ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাকে উন্মোচন করে, বায়ু মরফোলজি প্রকাশ করতে এবং ফিলিং এবং উচ্চ রেজোলিউশন প্রক্রিয়াটিতে প্রাচীরের ঘনত্বে অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করতে। NIH-R01 AG056944 এবং NIH-R01 DK133434 থেকে প্রাপ্ত অর্থায়নের জন্য লেখকরা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রেফারেন্স [1] Awedew, A. F., et al. বিশ্বব্যাপী, আঞ্চলিক, এবং 204 দেশ এবং এলাকায় বেনিগাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্ল্যাশিয়ার জাতীয় ওজন 2000 থেকে 2019: গ্লোবাল বোর্ড অফ রোগ গবেষণার জন্য একটি সিস্টেমিক বিশ্লেষণ 2019. The Lancet Healthy Longevity, 3(11), e754-e776, 2022. [2] Fusco, F., et al. প্রগতিশীল বায়ুমণ্ডল পুনর্গঠন বায়ুমণ্ডলের আউটপুট অবরোধের কারণে: মানুষের মধ্যে morphological এবং আণবিক প্রমাণ একটি নিয়মিত পর্যালোচনা. BMC urology, 18, 1-11, 2018. [3] Cheng, F., et al. একটি সীমিত মিশ্রণ-মিশ্রণ-বৃদ্ধি (CMMG) মডেল urinary bladder: অ্যাপ্লিকেশন partial bladder outlet obstruction (BOO). Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 134, 105337, 2022. [4] দামাসার, এম.এস. ইত্যাদি. আংশিক আউটলেট অবরোধ ক্রোনিক দীর্ঘস্থায়ীতা এবং রাস্তার urinary blade এর বৃদ্ধি কঠোরতা উত্পাদন করে। [5] Parekh, A., et al. পুরো বায়ু পূরণের সময় ইউরেনীয় বায়ু প্রাচীরের এক্স ভিভো বিকৃতি: অ্যাট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স এবং নরম পেশীর অবদান. জার্নাল অফ বায়োমেকানিক্স, 43(9), 1708-1716, 2010. [6] Trostorf, R., et al. একটি পাইলট গবেষণা একটি সক্রিয় এবং প্রাকৃতিক ex vivo চিহ্নিতকরণ ইউরেনীয় বায়ু এবং ত্রিমাত্রিক মডেলিং উপর এর প্রভাব. জার্নাল of the mechanical behavior of biomedical materials, 133, 105347, 2022. [7] Trostorf, R., et al. স্থান এবং স্তরের উপর নির্ভরশীল বায়োমেকানিক এবং মাইক্রোস্ট্রাক্ট্রাক্টরী চরিত্রবিদ্যা শূকরের পেটের। [8] হ্যানচার, এম, ইত্যাদি. ব্লাডার টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য বায়োমেকানিক্স এবং স্ক্যাফোল্ড কাঠামো এর গুরুত্ব. ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল of Molecular Sciences, 22(23), 12657, 2021. [9] Ajalloueian, F., et al. ব্লাডার বায়োমেকানিক্স এবং ব্লাডার ব্লাডারে পুনর্গঠনকারী ঔষধের জন্য স্ট্যাকল্ডের ব্যবহার. প্রাকৃতিক পর্যালোচনা ইউরোলজি, 15(3), 155-174, 2018. [10] Hennig, G., et al. নতুন pentaplanar প্রতিফলিত ইমেজ ম্যাক্রোস্কোপ সিস্টেম ব্যবহার করে পুরো বায়োমেকানিক্স পরিমাপ. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 1- 11, 2023. [11] দামাসার, এম.এস. পূরণের সময় পুরো বায়ু যান্ত্রিক। স্ক্যানডাইনভিয়ান জার্নাল অব ইউরোলজি ও নেপ্রোলজি, 33(201), 51-58, 1999 [12] “X-ray micro-ct বিশ্লেষণ,” DigiM সমাধান, https://digimsolution.com/services/imaging/xray-micro-ct-analysis, 2023 [13] Birder, L. A., et al. Hypoxanthine induces Signs of Bladder Aging with Voiding dysfunction and Lower Urinary Tract Remodeling. জার্নালস of Gerontology: সিরিজ এ, glad171, 2023. \n \n এই কাগজটি CC BY 4.0 DEED লাইসেন্সের অধীনে আর্কাইভে পাওয়া যায়। এই কাগজটি CC BY 4.0 DEED লাইসেন্সের অধীনে available on arxiv আর্কাইভ উপলব্ধ