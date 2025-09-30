أجهزة الكمبيوتر الذكي تظهر أن البروستاتا ليست مجرد حارة بسيطة

\n \n \n \n \n المؤلفين : (1) Fatemeh Azari، قسم الهندسة الميكانيكية والعلوم المواد، جامعة بيترسبورغ، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering، بيترسبورغ، PA 15261 (FAA104@pitt.edu). (2) أمين M. روبرتسون ، قسم الهندسة الميكانيكية والعلوم المادية ، جامعة بيترسبورغ ، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering ، بيترسبورغ ، PA 15261 و قسم الهندسة الحيوية ، جامعة بيترسبورغ ، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering ، بيترسبورغ ، PA 15261 (rbertson@pitt.edu); (3) Lori A. Birder ، قسم الطب ، جامعة بيترسبورغ ، 3550 Terrace St ، بيترسبورغ ، PA 15213 و قسم الأدوية والبيولوجيا الكيميائية ، جامعة بيترسبورغ ، 3550 Terrace St ، بيترسبورغ ، PA 15213 (lbirder@pitt.edu). Authors: (1) Fatemeh Azari، قسم الهندسة الميكانيكية والعلوم المواد، جامعة بيترسبورغ، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering، بيترسبورغ، PA 15261 (FAA104@pitt.edu). (2) أمين M. روبرتسون ، قسم الهندسة الميكانيكية والعلوم المادية ، جامعة بيترسبورغ ، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering ، بيترسبورغ ، PA 15261 و قسم الهندسة الحيوية ، جامعة بيترسبورغ ، 3700 O'Hara Street Benedum Hall of Engineering ، بيترسبورغ ، PA 15261 (rbertson@pitt.edu); (3) Lori A. Birder ، قسم الطب ، جامعة بيترسبورغ ، 3550 Terrace St ، بيترسبورغ ، PA 15213 و قسم الأدوية والبيولوجيا الكيميائية ، جامعة بيترسبورغ ، 3550 Terrace St ، بيترسبورغ ، PA 15213 (lbirder@pitt.edu). طاولة اليسار خلاصة و 1 إدراج \n \n \n المنهجية النتائج والنتائج والتوجيهات خلاصة وتهدف هذه الدراسة الحالية إلى التحقيق في هذا التصميم باستخدام micro-CT لإنتاج نموذجًا جديدًا من الألواح الخنازير في تحديد 10-20 ميكروتر في كل من الحالة الفراغية والمتوسطة. يتم تطبيقها على الألواح الخنازير الثلاثة، وهذا النهج يحدد شكل، حجم، وارتفاع التغيرات تحت ضغط مختلف. هذه النتائج تثبت أن عملية التدفئة / التدفئة هي بعيدًا عن التدفئة الفراغية التدفئة. ومع ذلك، قد تكون التدفئة الجغرافية معقولة في الحالات التي تكون جغرافية الألواح الفراغية ذات أهمية، مثل في دراسات النمو والتعديل. 1 إدراج يتم تحديد فعالية البروستاتا العضوية عن طريق جغرافياها، ورطوبة جدرانها، والخصائص البيولوجية، وكلها قادرة على تدهور بسبب الشيخوخة والمرض، مثل BOO. ويؤكد أهمية BOO للبروستاتا العضوية على مستوى العالم من خلال تزايد انتشار البروستاتا البروستاتا العضوية العضوية (BPH)، وهو المساهم الرئيسي في BOO. فقد أظهرت BPH زيادة كبيرة بنسبة 70.5% من 51.1 مليون حالة في 2000 إلى 94 مليون حالة في 2019 [1.2.3] وهي مشكلة طبية هامة خاصة بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50-60 عامًا من خلفيات اجتماعية اقتصادية أقل. يؤدي BPH إلى مجموعة من التحديات الغذائية [4-5] بما في ذلك ارتفاع جدران البرو ومنذ عام 1991، كان هناك استكشاف متكرر في الخصائص الجغرافية للبويضات خلال دورة التدفئة والتدفئة. ومع ذلك، فإن هذا المجال للتحقيق يمنع من تقديم رؤية شاملة للتغيرات الجغرافية الناجمة عن نمو الأنسجة. منذ عام 1991، كان هناك استكشاف متكرر في الخصائص الجغرافية للبويضات خلال دورة التدفئة والتدفئة. ومع ذلك، فإن هذا المجال للتحقيق يمنع من عدم وجود دراسات متكاملة للتقنيات المتعددة التخصصات والمعدات المتطورة المطلوبة [4.5،6]. تُسهل دراسة مفصلة من خصائص الجدران، وتتضمن الدراسات المرتبطة حول هيكل البويضات والخصائص المرتبطة اللازمة وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق التقليدية لتخصيص ميكانيكا البروستاتا قد اتخذت تاريخياً نموذجاً متسارعًا للبروستاتا، وهو ما يعتبره البروستاتا نموذجًا صناعيًا متساويًا. على الرغم من أن هذه التمثيلات قد تكون مناسبة في بعض الإعدادات، إلا أنها لا تتمثل في الجينومترية المعقدة للبروستاتا بما في ذلك تغيرات ورطوبة الجدران غير متساوية أثناء عملية التدفئة. هناك حاجة إلى نموذجين أكثر تعقيدًا من البروستاتا للتعرف على السلوك البيولوجي المعقد للبروستاتا. 2 أساليب 2.1 التدفئة العاطفية العاطفية تم إزالة الأقراص الليمفاوية المختلطة، والسيليكونات، والسيليكونات جراحية من ثلاثة أربعة أشهر من الخنازير Sprague-Dawley الحمراء، وإزالة فوراً في حلل الليمفاوية الفسيولوجية (HB-PBS) مع مكونة من 134 mM NaCl، 6 mM KCl، 1 mM MgCl2، 2 mM MgCl2، 10 mM HEPES، و7 mM الجلوكوز، مع التقييم إلى pH من 7.4. تم إضافة محركات القلب الكالسيوم إلى الحلول لتجنب الضغط الفعلي من خلايا العضلات السليمة (SMC). تم إزالة الأقراص الليمفاوية المرتبطة بالسيليكونات إلى جدران 2.2 التصميم التجريبي micro-CT والبيانات الماركسية وتشمل الخطوات المركزية للحصول على نموذج جديد من كل غشاء 3D: (i) التركيز والتركيز والتشخيص باستخدام شاشات Skyscan 1272 عالية الجودة (Bruker Micro-CT، Kontich، بلجيكا)، (ii) التركيز 3D للغازات micro-CT Z من الصور 2D باستخدام برامج Nrecon (Bruker MicroCT، Kontich، بلجيكا)، (iii) تحليل نموذج 3D باستخدام برامج Simpleware ScanIP (Synopsys، Sunnyvale، كاليفورنيا)، (iv)، (iv) التركيز 3D للغازات الداخلية (لورين) والخارجية (لورين) للغازات في برامج Meshmixer (Autodesk، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا) وقد تم إجراء اختبارات Micro-CT باستخدام توقيت مصدر 80 كيلو وات و 125 ميكروغرام. تم اكتشاف الصور بمعدل 10.8 ميكروغرام من الكترونات باستخدام خطوة تحول 0.6 درجة، حجم الكاميرا 2048 × 2048 دون مسحوق، وقت الإضاءة هو 400 ميكروغرام. تم إنشاء هذه الصورة باستخدام برنامج NRecon بما في ذلك تحويل الصور 2D المعدلة إلى نموذج 3D على مستوى 1 ، ثم تم تحويل هذه النماذج إلى نموذج على سطح الأرض لإنتاج بيانات STL (Stereolithography) بنسبة 2٪. تم تحديد الوقت المحدد لتحديد الملفات STL لفترة أقل من 10 دقائق لتجنب تلوث. بدأت عملية القسمة باستخدام أداة ال 3 النتائج والنتائج تم الحصول على تقييم كميات من جغرافية الثدي لثلاث عينات الثدي، التي تم تصنيفها بصفة الثدي A، B، و C، الشكل 2. تم الحصول على البيانات في اثنين من حالات التضخم: (1) إلغاء (مستوى غير مكتمل - حالة مكتمل) و (2) ملء (مكتمل). في الحالة الخلفية، كانت ضغط الجدران غير متساوية للغاية. في جميع الحالات الثلاث، كانت BW للكون الخلفي أطول بكثير في الكوكب مقارنة مع المناطق الوسطى من الكبد والخلفية. على وجه الخصوص، كان ضغط الكوكب الأقصى المتوسط لكل ثلاثة الكتفين 2.84mm ±0.28mm في حين كان ضغط المتوسط من المناطق الوسطى والخلفية 0.65±0.14، على النقيض. على النقيض، عند التردد (الشكل 2، b، d، f)، كل ثلاثة الكتفين لديها جدران متساوية نسبياً مع ضغط المتوسط 0.10mm ±0.02mm. وقد أدى العديد من النماذج الجانبية، بما في ذلك لدينا [3]، إلى تحسين الجلد مع تصميم مسطح ومعدل الجلد المتوازن [3,6,10]، وهو تقويم مفيد للتأثير على الحلول التحليلية. يشير العمل الحالي إلى أن هذا قد يكون تقويمًا منطقيًا في الدراسات حيث تكون جغرافية الجلد المملوءة مهمة. على سبيل المثال، في دراسة حديثة من النمو والتعديل للطفلات BOO، تم استخدام الجلد المملوءة (الطفل) كقيمة المقارنة لتحديد الترتيب المتوازن لكل من الألياف الكولاجين والخلايا العضلية [3]. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يظهر حتى الجلد المملوءة الكامل تغيرات في شكل الجل وبحسب التقرير، فإن هذه العملية تشير إلى الحاجة إلى استخدام تقنيات التصوير المتقدمة، مثل ميكروكسي-كرتون مقياس عالية، لإظهار نموذج البروستاتا وتحديد التغيرات المناخية ذات الصلة في ضغط الجدران في جميع أنحاء عملية التدفئة والتدفئة. مثل هذه البيانات ذات الصلة العالية حيوية بالنسبة إلى النماذج الميكانيكية الحسابية للبروستاتا المطلوبة لدراسة وظائف البروستاتا المتطورة أثناء أمراض مثل التغييرات في إزالة البروستاتا (BOO). المقارنة [1] Awedew, A. F., et al. الضرائب العالمية والاقليمية والاقليمية من التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب التهاب الته [2] Fusco، F., et al. إعادة تصميم البروستاتا المتسارعة بسبب التخلف عن طريق البروستاتا: مراجعة منظمة من الأدلة الماريوية والفيزيائية في البشر. [3] Cheng, F., et al. نموذج مزيج منخفض التخطيط (CMMG) من البروستاتا: تطبيقات للتخطيط منخفض التخطيط (BOO). مجلة السلوك الميكانيكي للمواد البيولوجية, 134, 105337, 2022. [4] Damaser, M. S. et al. التهابات الجزئية في الخلفية تؤدي إلى التهابات الدماغية المزمنة ومزيد من الارتباك في الثدي. neurourology and urodynamics: Official Journal of the International Continence Society, 15(6), 650-665, 1996. [5] Parekh, A., et al. Ex vivo الاضطرابات في جدران البول أثناء ملء البول بأكملها: مساهمة مارتين الخلوية والعضلات السليمة Journal of Biomechanics, 43(9), 1708-1716, 2010. [6] Trostorf, R., et al. دراسة جراحية حول وصفة النشاط النشط والانتقالية في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط في النشاط النشط النشط في النشاط النش [7] Trostorf, R., et al. موقع ومتعدد العناصر البيولوجية والبيولوجية المختلطة من جدران البروستاتا الخنازير الخنازير Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 115, 104275, 2021. [8] Hanczar، M. و al. أهمية ميكانيكا الحيوية و هيكل Scaffold في الهندسة الأنسولين. International Journal of Molecular Sciences, 22(23), 12657, 2021. [9] Ajalloueian، F., et al. ميكانيكا بيولوجيات البروستاتا واستخدام الألواح للطب التكويني في البروستاتا. Nature Reviews Urology, 15(3), 155-174, 2018. [10] هينيج ، ج. ، et al. إنتاج كميات الكميات من البيولوجيا الكبدية بأكملها باستخدام نظام Pentaplanar الضوء الصناعي الصناعي. [11] Damaser، M. S. ميكانيكا الكلى أثناء ملء. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 33(201), 51-58, 1999 [12] "تقييم X-ray micro-ct," DigiM حل, https://digimsolution.com/services/imaging/xray-micro-ct-analysis, 2023 [13] Birder, L. A., et al. Hypoxanthine Induces Signs of Bladder Aging with Voiding Dysfunction and Lower Urinary Tract Remodeling. The Journals of Gerontology: Series A, glad171, 2023.