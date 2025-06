Dlaczego rozszerzenie Bubblemaps na łańcuch BNB może zmienić śledztwo onchain

Can Visualizing Wallet Behavior Make DeFi Safer? Bubblemaps Thinks It Can

Decentralizowane finanse rozwijają się na otwartości, ale widoczność nie zawsze oznacza jasność. Podczas gdy blockchain jest publiczny, interpretacja zachowania portfela, przepływów tokenów i manipulacji rynkowej pozostaje trudna dla większości użytkowników.

BąbelkiLansowanyV2 support for BNB Chain, umożliwiając użytkownikom analizę klastrów portfeli, zachowań tokenów i trendów ekosystemowych za pomocą interaktywnych, wizualnych map.sixth networkDodano do pakietu analitycznego Bubblemaps, dołączając do Ethereum, Solana, Avalanche, Arbitrum i Polygon.





To tam po raz pierwszy odkryliśmy DeFi, a później stał się pierwszym łańcuchem, który zintegrowaliśmy z V1 - powiedział Nicolas Vaiman, dyrektor generalny Bubblemaps. - Jego ekosystem eksplodował, dlatego istnieje wyraźne zapotrzebowanie na kompleksową usługę analityczną.

What Bubblemaps Actually Does and Why It Matters

Bąbelkinie jest tradycyjnym narzędziem do mapowania lub śledzenia cen. Zamiast tego wizualizujewallet relationships and token distributionsjako dynamiczne „bąbelki” połączone przez wspólne zachowanie lub wzorce własności. mogą one ujawnić ukrytą aktywność, która w przeciwnym razie może pozostać niezauważona.





Na przykład, jeśli dziesięć portfeli, które wydają się niepowiązane wszystkie otrzymane tokeny z tego samego źródła w tym samym czasie, Bubblemaps może wyświetlać je jako klastra.





Nowe narzędzia uruchomione zV2 on BNB ChainObejmuje to:

Magiczne węzły: automatycznie ujawnia klastry portfeli, które są powiązane przez podejrzane lub nie oczywiste zachowanie.

Podróż w czasie: Umożliwia użytkownikom przewijanie się wstecz i wstecz przez historię tokena, aby obserwować, jak jego dystrybucja ewoluowała w czasie.





Narzędzia te obsługują szeroki zakres badań, niezależnie od tego, czy jest to śledzeniewallet coordinationwystawianieinsider token movementslub zidentyfikowaniewhale activityPodczas pomp memecoin użytkownicy otrzymują warstwę wizualną, która przekształca surowe dane na łańcuchu w coś działającego.

Why BNB Chain Was Chosen and What the Data Tells Us

BNB Chain jest jednym z najbardziej ruchliwych blockchainów pod względem codziennej aktywności użytkowników.1.8 million daily active walletsimore than $6.5 billion in total value locked (TVL), ekosystem obejmuje wszystko, od dużych protokołów DeFi po szybko poruszające się memecoiny.





„Bubblemaps przynosi jasność ekosystemowi BNB Chain, przekształcając złożone dane tokenowe w proste wizualne” – powiedział Marwan, szef EMEA w Bubblemaps. „Umożliwia to naszej społeczności szybszą identyfikację wglądu i zwiększenie przejrzystości w całej sieci.”

W szybko zmieniających się środowiskach, takich jak BNB Chain, konwencjonalne narzędzia analityczne często zmagają się z utrzymaniem tempa. portfele poruszają się szybko, nowe tokeny są uruchamiane codziennie, a zachowanie insiderów może nastąpić w ciągu kilku sekund.real-time pattern recognitionNawet dla użytkowników niekomercyjnych.





Na przykład, gdy tokeny TRUMP i MELANIA wzrosły w aktywności, Bubblemaps był wśród pierwszych platform, które pokazały, że portfele powiązane z tymi tokenami poruszają się w skoordynowanych wzorcach.

How Bubblemaps Fits Into the Push for Transparency in Crypto

Wprowadzenie następuje, gdy regulatorzy, giełdy i użytkownicy żądają większej przejrzystości w zakresie uruchamiania tokenów, własności portfela i zachowania transakcyjnego.Z manipulacją danymi i aktywnością wewnętrzną, która jest obecnie powszechna w ekosystemach DeFi, narzędzia wizualne, takie jak Bubblemaps, stanowią punkt wejścia do samoregulacji.





Podczas gdy platformy takie jak Nansen koncentrują się na etykietowaniu portfela i przepływie funduszy, Bubblemaps podkreślanetwork behavior, mapowanie, w jaki sposób portfele są połączone, a nie tylko kim są.





Ta różnica ma znaczenie. Etykieta portfela może się zmienić, ale jego połączenia i zachowanie w czasie często ujawniają długoterminowe wzorce. Na przykład portfele, które wielokrotnie kupują w nowych projektach w momencie uruchomienia, a następnie wyładowują przed publicznością, mogą być częścią skoordynowanego syndykatu.how wallets behaveI to nie tylko z tymi, które trzymają.

Final Thoughts

BąbelkiIntegracja V2 z BNB Chain jest znaczącym krokiem dla obu stron. Dla Bubblemaps otwiera drzwi do jednego z najbardziej aktywnych ekosystemów w DeFi. Dla BNB Chain dodaje bardzo potrzebną infrastrukturę przejrzystości, na którą użytkownicy i deweloperzy mogą polegać.





To, co się wyróżnia, toaccessibilityNie musisz być deweloperem Solidity lub analitykiem kryminalistycznym, aby interpretować klastry portfeli lub śledzić ruchy tokenów.





Powiedziawszy to, narzędzia są tylko tak skuteczne, jak ludzie, którzy je używają. Bubblemaps obniża barierę do prowadzenia własnych badań, ale nie eliminuje potrzeby krytycznego myślenia. Ponieważ oszustwa on-chain i schematy insiderów stają się bardziej wyrafinowane, społeczność kryptowalutowa musi przyjąć narzędzia, które sprawiają, że zachowanie zrozumienia, a nie tylko cena, jest centralnym elementem oceny wartości.





Jeśli DeFi spełni swoją obietnicę otwartości i samoregulacji, platformy takie jak Bubblemaps mogą być niezbędne.howStało się iwhoMoże być za nim.

