なぜBubblemapsのBNBチェーンへの拡張がオンチェーン調査を変えるのか

Can Visualizing Wallet Behavior Make DeFi Safer? Bubblemaps Thinks It Can

分散型金融は開放性で繁栄しますが、可視性は必ずしも明確性を意味するわけではありません。ブロックチェーンは公開されているものの、財布の行動、トークンフロー、市場操作を解釈することは、ほとんどのユーザーにとって困難です。

バブル発射V2 support for BNB Chainユーザーがインタラクティブで視覚的なマップを通じて財布のクラスター、トークンの行動、生態系のトレンドを分析できるようにします。sixth networkBubblemapsのアナリティクス・スイートに追加され、Ethereum、Solana、Avalanche、Arbitrum、Polygonに加わりました。





「BNBチェーンは私たちにとって多くのことを意味しています。DeFiを初めて発見し、後にV1に統合した最初のチェーンになりました」とBubblemapsのCEOであるNicolas Vaiman氏は述べています。

What Bubblemaps Actually Does and Why It Matters

バブル伝統的なグラフや価格追跡ツールではありません。代わりに、それは視覚化します。wallet relationships and token distributions共有行動や所有権パターンによってつながるダイナミックな「バブル」として、これらは、そうでなければ気付かずになってしまう可能性のある隠れた活動を明らかにすることができます。





たとえば、関係のないように見える10個の財布が同じソースから同時にすべて受け取ったトークンであれば、Bubblemapsはそれらをクラスターとして表示する可能性があります。





新たなツールが導入され、V2 on BNB Chain含む:

魔法のノード: 疑わしいまたは非明らかな行動によって関連付けられている財布のクラスターを自動的に明らかにします。

タイムトラベル:ユーザーがトークンの歴史を振り返り、その分布が時間とともにどのように進化したかを観察することを可能にします。





これらのツールは、調査の幅広い範囲をサポートしています。wallet coordination露出insider token movementsあるいは識別whale activitymemecoin ポンプでは、ユーザーは原料のオンチェーンデータを操作可能なものに変換するビジュアル レイヤーを得ます。

Why BNB Chain Was Chosen and What the Data Tells Us

BNBチェーンは、日常的なユーザー活動の面で最も忙しいブロックチェーンの一つです。1.8 million daily active walletsそしてmore than $6.5 billion in total value locked (TVL)エコシステムには、大規模なDeFiプロトコルから急速に動くmemecoinsまですべてが含まれています。





「Bubblemapsは、複雑なトークンデータをシンプルなビジュアルに変えることで、BNB Chainエコシステムに明確性を提供します」とBubblemapsのEMEA責任者であるMarwan氏は述べました。

BNB Chainのような急速に変化する環境では、従来の分析ツールはしばしばフォローアップするのに苦労します. Wallets move quickly, new tokens launch daily, and insider behavior can happen in seconds. Bubblemaps’ interface enablesreal-time pattern recognitionしかも、非技術者向けです。





たとえば、トランプとメラニアのトークンが活性化したとき、Bubblemapsはこれらのトークンに関連付けられた財布が調整されたパターンで動いていることを示す最初のプラットフォームの1つでした。

How Bubblemaps Fits Into the Push for Transparency in Crypto

規制当局、取引所、ユーザーがトークンリリース、財布所有、取引行動の透明性を要求するにつれて、データ操作とインサイダー活動がDeFiエコシステム全体で一般的となり、Bubblemapsのようなビジュアルツールは自己規制の入り口を提供します。





ナンセンのようなプラットフォームは財布のラベル化と資金の流れに焦点を当てているが、Bubblemapsは強調している。network behavior財布がどのように接続されているかをマッピングし、それらが誰であるかではなく、





この違いは重要です. 財布のラベルは変わるかもしれませんが、その接続とタイミングの行動はしばしば長期的なパターンを明らかにします. たとえば、リリース時に繰り返し新しいプロジェクトに購入し、その後一般の前にオフロードする財布は、調整された組合の一部である可能性があります. Bubblemapsは、これらのパターンを視覚的に強調し、ユーザーが決定を下すのを助ける。how wallets behave持っているトークンだけではない。

Final Thoughts

バブルBNB Chain との V2 統合は、Bubblemaps にとって、DeFi で最も活発なエコシステムの 1 つへの扉を開きます。





What stands out is theaccessibilityあなたは、財布のクラスターやトークンの動きを追跡するために、Solidityの開発者やオンチェーン法学のアナリストである必要はありません プラットフォームの設計選択は、データへのアクセスを民主化することを目指し、それを提示するだけでなく、





したがって、ツールはそれらを使用する人々と同じくらい効果的です。Bubblemapsは、独自の研究を行うための障壁を下げますが、批判的思考の必要性を排除しません。オンチェーン詐欺と内部計画がより複雑になるにつれて、暗号コミュニティは価値が評価される方法の中心となるだけでなく、価格の行動を理解するツールを採用しなければなりません。





DeFiが開放性と自己規制の約束を果たす場合、Bubblemapsのようなプラットフォームは不可欠かもしれません。how起こり、そしてwhoその背後にあるのかもしれない。

