Kamoo go ikwago ka gona go ithuta JavaScript ka 2016

Ga go na ditlhako tša JavaScript tšeo di hlotšwego nakong ya go ngwalwa ga sehlogo se.

Se se latelago se hlohleleditšwe ke sehlogo se se rego “Ke bokamoso” go tšwa go Circle CI. O ka bala ya mathomo mo . Seripa se ke kgopolo fela, gomme go swana le tlhako efe goba efe ya JavaScript, ga se ya swanela go tšewa ka hlogo kudu.

Hei, ke hweditše projeke ye e mpsha ya wepe, eupša go bolela nnete ga se ka ngwala khoutu ya wepe ye ntši mo mengwageng ye mmalwa gomme ke kwele gore ponagalo ya naga e fetogile gannyane. O web dev ya moragorago kudu go dikologa mo akere?

-Polelo ya nnete ke moentšeneare wa Front End, eupša ee, ke mošemane wa maleba. Ke dira web ka 2016. Dipono, dibapadi tša mmino, di-drones tše di fofago tšeo di bapalago kgwele ya maoto, o e bitša leina. Ke sa tšwa go boa go tšwa go JsConf le ReactConf, ka fao ke tseba theknolotši ya moragorago ya go hlama didirišwa tša wepe.

Tonya. Ke hloka go hlama letlakala leo le bontšhago mošomo wa moragorago go tšwa go badiriši, ka fao ke no hloka go hwetša ya data go tšwa go ntlha ya mafelelo ya REST gomme ke e bontšhe ka mohuta wo mongwe wa tafola ye e sefilwego, gomme ke e mpshafatše ge e ba selo se sengwe se fetoga ka seva. Ke be ke nagana gore mohlomongwe ke diriša jQuery go lata le go bontšha ya data?

-Oh my god aowa, ga go sa šomiša jQuery. O swanetše go leka go ithuta React, ke 2016.

Oo, Go lokile. React ke Eng?

-Ke bokgobapuku bjo bo fodilego kudu bjo bo dirilwego ke bašemane ba bangwe go Facebook, e tloga e tliša taolo le tshepedišo go tirišo ya gago, ka go go dumelela go swara diphetogo dife goba dife tša pono gabonolo kudu.

Seo se kwagala se le bothakga. Na nka šomiša React go bontšha datha go tšwa go seva?

-Ee, eupša pele o swanetše go oketša React le React DOM bjalo ka bokgobapuku letlakaleng la gago la wepe.

Ema, ke ka baka la’ng makgobapuku a mabedi?

-Ka gona e nngwe ke bokgobapuku bja kgonthe gomme ya bobedi ke ya go laola DOM, yeo bjale o ka e hlalosago ka go JSX.

JSX? JSX ke eng?

-JSX ke feela katoloso ya polelo ya JavaScript yeo e bonagalago e swana kudu le XML. Ke mohuta wa tsela ye nngwe ya go hlaloša DOM, nagana ka yona bjalo ka HTML ye kaone.

Ke eng seo se fošagetšego ka HTML?

-Ke 2016. Ga go sa na motho yo a ngwalago dikhoutu tša HTML ka go lebanya.

Nepagetše. Anyway, ge nka oketša dilaeborari tše tše pedi gona nka šomiša React?

-E sego ka botlalo. O swanetše go oketša Babel, gomme ka morago o kgona go šomiša React.

Bokgobapuku bjo bongwe? Babele ke eng?

-Oh, Babel ke transpiler yeo e go dumelelago go nepiša diphetolelo tše itšego tša JavaScript, mola o khoutu ka phetolelong efe goba efe ya JavaScript. Ga go nyakege gore o akaretše Babel go diriša ReactJS, eupša ntle le ge o dira bjalo, o kgomaretše ka go diriša ES5, gomme a re be ba kgonthe, ke 2016, o swanetše go ba o ngwala dikhoutu ka ES2016 + go swana le bana ba bangwe ka moka ba ba fodilego.

ES5 ya? E ES2016 + ya? Ke a timela ka mo. ES5 le ES2016 + ke eng?

-ES5 e emela ECMAScript 5. Ke kgatišo yeo e nago le batho ba bantši bao ba nepišago ka ge e phethagatšwa ke bontši bja diphensele mehleng yeno.

ECMAScript ya ECMAScript?

-Ee, o a tseba, maemo a scripting JavaScript e be e theilwe go yona ka 1999 ka morago ga go lokollwa ga yona ga mathomo ka 1995, morago kua ge JavaScript e be e reelwa leina la Livescript gomme e kitima fela ka go Netscape Navigator. Seo se be se hlakahlakane kudu morago kua, eupša ka mahlatse bjale dilo di hlakile kudu gomme re na le, go swana le, dikgatišo tše 7 tša phethagatšo ye.

dikgatišo tše 7. Ka kgonthe. Le ES5 le ES2016 + ke?

-Kgatišo ya bohlano le ya bošupa ka go latelelana.

Ema, go diregile eng ka ya botshelela?

-O ra gore ES6? Yeah, ke ra gore, kgatišo ye nngwe le ye nngwe ke superset ya ya peleng, ka fao ge o šomiša ES2016 +, o šomiša dikarolo ka moka tša diphetolelo tša peleng.

Nepagetše. Gomme ke ka lebaka la eng o šomiša ES2016 + godimo ga ES6 ka nako yeo?

-Go lokile, o KA diriša ES6, eupša go diriša dikarolo tše di fodilego tša go swana le async le go leta, o swanetše go diriša ES2016 +. Go sego bjalo o kgomaretše ka dijenereithara tša ES6 tšeo di nago le di-coroutine go thibela megala ya asynchronous bakeng sa go elela ga taolo mo go swanetšego.

Ga ke na kgopolo ya seo o sa tšwago go se bolela, gomme maina a ka moka a a gakantšha. Bona, ke no laetša sehlopha sa data go tšwa go seva, ke be ke kgona go no akaretša jQuery go tšwa go CDN gomme ke no hwetša ya data ka megala ya AJAX, ke ka lebaka la eng ke sa kgone go no dira seo?

-Ke 2016 monna, ga go sa šomiša jQuery, e feleletša e le sehlopha sa khoutu ya spaghetti. Bohle ba tseba seo.

Nepagetše. Ka fao tsela ye nngwe ya ka ke go laetša makgobapuku a mararo go lata datha le go bontšha tafola ya HTML.

-Go lokile, o akaretša makgobapuku ao a mararo eupša o a kopanya le molaodi wa modula go laetša faele e tee fela.

Ke a bona. Gomme molaodi wa modula ke eng?

-Tlhaloso e ithekgile ka tikologo, eupša ka go wepe gantši re bolela selo le ge e le sefe seo se thekgago dimmojule tša AMD goba CommonJS.

Riiight. Gomme AMD le CommonJS ke...?

-Ditlhalošo. Go na le ditsela tša go hlaloša ka moo makgobapuku a mantši a JavaScript le diklase di swanetšego go dirišana ka gona. Wa tseba, diromelwantle le di nyaka? O ka ngwala difaele tše ntši tša JavaScript o hlaloša AMD goba CommonJS API gomme o ka šomiša selo se sengwe sa go swana le Browserify go di kgoboketša.

OK, seo se a kwagala... Ke nagana. Browserify ke eng?

-Ke sedirišwa seo se go dumelelago go kgoboketša ditshepetšo tše di hlalošitšwego tša CommonJS go difaele tšeo di ka sepedišwago ka go sephephediši. E hlotšwe ka gobane bontši bja batho ba phatlalatša dilo tšeo tšeo di ithekgilego ka gare ga registry ya npm.

npm ngodiso?

-Ke polokelo e kgolo kudu ya setšhaba moo batho ba bohlale ba beago khoutu le dilo tšeo di ithekgilego bjalo ka dimmojule.

Jwalo ka CDN?

-E sego ka nnete. E swana kudu le polokelo ya tshedimošo ye e lego bogareng moo mang le mang a ka phatlalatšago le go taonelouta makgobapuku, ka fao o ka a šomiša ka mo nageng bakeng sa tlhabollo gomme ka morago wa a tsenya go CDN ge o nyaka.

Oo, bjalo ka Bower!

-Ee, eupša ke 2016 bjale, ga go sa šomiša Bower.

Oh, ke a bona... so ke hloka go downloada di libraries go tšwa go npm then?

-Ee. Ka fao go fa mohlala, ge o nyaka go šomiša React , o taonelouta modula wa React gomme o o tsenya ka gare ga khoutu ya gago. O ka dira seo mo e nyakilego go ba bokgobapuku bjo bongwe le bjo bongwe bjo bo tumilego bja JavaScript.

Oo, go swana le Angular!

-Angular e bjalo 2015. Eupša ee. Angular e be e tla ba gona, go bapa le VueJS goba RxJS le makgobapuku a mangwe a fodilego a 2016. Na o nyaka go ithuta ka tšeo?

A re kgomareleng React, ke šetše ke ithuta dilo tše dintši kudu bjale. Ka fao, ge ke hloka go šomiša React ke e lata go tšwa go npm ye gomme ka morago ke šomiše selo se sa Browserify?

-Ee.

Seo se bonala se raragane ka mo go feteletšego go no swara sehlopha sa dilo tšeo di ithekgilego ka tšona gomme wa di tlema mmogo.

-Ke, ke ka lebaka leo o sebelisa molaodi wa mosebetsi joaloka Grunt kapa Gulp kapa Broccoli ho automate matha Browserify. Heck, o ka ba wa diriša Mimosa.

Go ngunanguna? Go metša? Broccoli ya? Mimosa? The heck re bolela ka yona bjale?

-Balaodi ba mešomo. Eupša ga ba sa fodile. Re di šomišitše ka go swana le, 2015, ke moka ra šomiša Makefiles, eupša bjale re phuthela se sengwe le se sengwe ka Webpack.

Difaele tša go dira? Ke be ke nagana gore seo se be se dirišwa kudu diprotšekeng tša C goba C++.

-Ee, eupša go bonagala mo wepeng re rata go dira gore dilo di raragane gomme ka morago ra boela morago go dilo tša motheo. Re dira seo ngwaga o mongwe le o mongwe goba go feta moo, e no e emela, re ya go dira kopano ka go wepe ka ngwaga goba tše pedi.

Fegelwa. O boletše ka selo seo se bitšwago Webpack?

-Ke molaodi yo mongwe wa modula wa sephephediši mola e le mohuta wa semathi sa mošomo gape. Go swana le phetolelo ye kaone ya Browserify.

Oo, Go lokile. Ke ka baka la’ng e le kaone?

-Go lokile, mohlomongwe ga se kaone, e no ba le dikgopolo tše ntši tša gore ditshepetšo tša gago di swanetše go tlemiwa bjang. Webpack e go dumelela go šomiša balaodi ba dimmojule ba go fapana, gomme e sego fela ba CommonJS, ka fao mohlala dimmojule tša setlogo tšeo di thekgwago ke ES6.

Ke gakanegile ka mo go feteletšego ke selo se ka moka sa CommonJS/ES6.

-Motho yo mongwe le yo mongwe o bjalo, eupša ga se wa swanela go tshwenyega gape ka SystemJS.

Jesu kreste, leina le lengwe-js. Ok, gomme ke eng SystemJS ye?

-Go lokile, go fapana le Browserify le Webpack 1.x, SystemJS ke loader ya modula ye e fetogago yeo e go dumelelago go tlama dimmojule tše ntši ka difaele tše ntši go e na le go di kopanya ka gare ga faele e tee ye kgolo.

Ema, eupša ke be ke nagana gore re nyaka go aga makgobapuku a rena ka faeleng e tee e kgolo gomme re laetše seo!

-Ee, eupša ka gobane HTTP/2 e tla bjale dikgopelo tše dintši tša HTTP ge e le gabotse di kaone.

Ema, ka fao na re ka se no oketša makgobapuku a mararo a mathomo a React??

-E sego ka nnete. Ke ra gore, o ka di oketša bjalo ka dingwalwa tša ka ntle go tšwa go CDN, eupša o be o tla no swanelwa ke go akaretša Babele ka nako yeo.

Fegelwa. Gomme seo se mpe akere?

-Ee, o be o tla ba o akaretša babel-core ka moka, gomme e be e ka se šome gabotse bakeng sa tšweletšo. Ka tšweletšo o swanetše go dira lelokelelo la mešomo ya pele go lokišetša projeke ya gago yeo e dirago gore moetlo wa go bitša Sathane o bonagale bjalo ka risepe ya mae a bedišwago. O hloka ho minify matlotlo, uglify bona, inline css ka holimo ho mene, defer scripts, hammoho le-

Ke e hweditše, ke e hweditše. Ka fao ge o be o ka se akaretše makgobapuku ka go lebanya ka gare ga CDN, o be o tla e dira bjang?

-Ke be ke tla e transpile go tšwa go Typescript ke diriša Webpack + SystemJS + Babel combo.

Mongwalo wa go thaepa? Ke be ke nagana gore re be re ngwala dikhoutu ka JavaScript!

-Typescript KE JavaScript, goba go kaone go bewa, superset ya JavaScript, ka go lebanya JavaScript go phetolelo ya ES6. Le a tseba, phetolelo yeo ya botshelela yeo re boletšego ka yona pele?

Ke be ke nagana gore ES2016 + e šetše e le superset ya ES6! KE KA BAKA LA ENG re hloka bjale selo se se bitšwago Typescript?

-Oh, ka gobane e re dumelela go šomiša JavaScript bjalo ka leleme leo le thaepilwego, le go fokotša diphošo tša nako ya go sepela. Ke 2016, o swanetše go ba o oketša mehuta ye mengwe go khoutu ya gago ya JavaScript.

Gomme Typescript go molaleng gore e dira seo.

-Flow gape, le ge e le gore e hlahloba fela go thaepa mola Typescript e le superset ya JavaScript yeo e swanetšego go kgoboketšwa.

Sigh... gomme Flow ke?

-Ke static type checker yeo e dirilwego ke banna ba bangwe ba Facebook. Ba e coded ka OCaml, hobane mananeo a tshebetso a hlollang.

OCaml ya? Mananeo a šomago?

-Ke seo bana ba fodilego ba se šomišago mehleng yeno monna, wa tseba, 2016? Mananeo a šomago? Mešomo ya taelo ya godimo? Go kheri? Mešomo ye e hlwekilego?

Ga ke na kgopolo ya seo o sa tšwago go se bolela.

-Ga go na motho yo a dirago mathomong. Bona, o swanetše go no tseba gore mananeo a go šoma a kaone go feta OOP gomme seo ke seo re swanetšego go ba re se šomiša ka 2016.

Ema, ke ithutile OOP kholetšheng, ke be ke nagana gore seo se lokile?

-Go bile bjalo le ka Java pele e rekwa ke Oracle. Ke ra gore, OOP e be e le botse morago kua mehleng, gomme e sa na le ditirišo tša yona lehono, eupša bjale yo mongwe le yo mongwe o lemoga gore go fetoša maemo go lekana le go raga masea, ka gona bjale yo mongwe le yo mongwe o hudugela dilong tšeo di sa fetogego le mananeo a šomago. Bašemane ba Haskell ba be ba dutše ba e bitša ka mengwaga, -gomme o se ke wa ntira gore ke thome ka bašemane ba Elm- eupša ka mahlatse mo wepeng bjale re na le makgobapuku a go swana le Ramda ao a re dumelelago go šomiša mananeo a go šoma ka JavaScript ye e sa hlakahlakanego.

Na o no lahlela maina ka lebaka la yona? Ramnda ke eng sa go makatša?

-Aowa. Ramda, Ramda. Jwalo ka Lambda. Le a tseba, bokgobapuku bjoo bja David Chambers?

David ke mang?

-David Chambers o ile a hlokomela. Cool mohlankana. O bapala papadi ya Coup e mpe. Yo mongwe wa baabi ba Ramda. O swanetše go hlahloba gape Erik Meijer ge e ba o le yo a tseneletšego ka go ithuta mananeo a šomago.

Gomme Erik Meijer ke...?

-Functional mananeo mohlankana hammoho. Mošemane yo a makatšago. O na le sehlopha sa ditlhagišo moo a lahlelago Agile ditlakala mola a šomiša hempe ye ya mebala ye e makatšago. O swanetše go hlahloba gape tše dingwe tša dilo go tšwa go Tj, Jash Kenas, Sindre Sorhus, Paul Irish, Addy Osmani-

Go lokile. Ke ya go go thibela fao. Tsohle tšeo di lokile e bile di lokile, eupša ke nagana gore tšeo ka moka di fo ba di raragane kudu e bile ga di nyakege bakeng sa go fo lata ya data le go e bontšha. Ke na le bonnete bjo bogolo bja gore ga ke hloke go tseba batho ba goba go ithuta dilo tšeo ka moka go hlama tafola yeo e nago le ya data ye e fetogago. A re boele morago go React. Nka lata bjang ya data go tšwa go seva ka React?

-Go lokile, ge e le gabotse ga o late ya data ka React, o no bontšha ya data ka React.

Oo, ke a nkgopa. Ka gona o šomiša eng go lata data?

-O sebelisa Fetch ho lata ya data ho tloha seva.

Ke maswabi? O šomiša Fetch go lata ya data? Mang le mang yo a reago dilo tšeo maina o nyaka thesaurus.

-Ke a tseba akere? Lata ke leina la phethagatšo ya setlogo ya go phethagatša XMLHttpRequests kgahlanong le seva.

Oo, ka fao AJAX.

-AJAX ke feela tshebediso ya XMLHttpRequests. Eupša ruri. Fetch e go dumelela go dira AJAX yeo e theilwego ditshepišong, tšeo ka morago o ka di rarollago go efoga dihele tša callback.

Callback dihele?

-Ee. Nako le nako ge o dira kgopelo ya asynchronous kgahlanong le seva, o swanetše go leta karabelo ya yona, yeo ka morago e go dirago gore o oketše mošomo ka gare ga mošomo, wo o bitšwago phiramiti ya go bitša morago go tšwa diheleng.

Oo, Go lokile. Gomme selo se sa tshepišo se a se rarolla?

-Ka nnete. Ka go laola di-callback tša gago ka ditshepišo, o ka ngwala khoutu yeo e kwešišegago gabonolo, wa di kwera le go di leka, gammogo le go dira dikgopelo tša nako e tee ka nako e tee gomme wa leta go fihlela ka moka ga tšona di imelwa.

Gomme seo se ka dirwa ka Fetch?

-Ee, eupša fela ge mosediriši wa gago a šomiša sephephediši sa go dula se le tala, go sego bjalo o swanetše go akaretša Fetch polyfill goba o šomiše Kgopelo, Bluebird goba Axios.

Ke dilaeborari tše kae tšeo ke swanetšego go di tseba ka baka la modimo? Ke ba bakae ba bona?

-Ke JavaScript. Go swanetše go ba le makgobapuku a dikete ao ka moka a dirago selo se se swanago. Re tseba makgobapuku, ge e le gabotse, re na le makgobapuku a mabotse kudu. Makgobapuku a rena a huuuge, gomme ka dinako tše dingwe re akaretša diswantšho tša Guy Fieri ka go ona.

O no re Guy Fieri? A re fedišeng se ka. Ke eng seo makgobapuku a a Bluebird, Request, Axios a se dirago?

-Ke makgobapuku a go phethagatša XMLHttpRequests tšeo di bušetšago ditshepišo.

Na mokgwa wa AJAX wa jQuery ga se wa thoma go bušetša ditshepišo le wona?

-Ga re sa šomiša lentšu la “J” ka 2016. E no šomiša Fetch, gomme o e tlatše ka poly ge e se ka go sephephediši goba o šomiše Bluebird, Request goba Axios go e na le moo. Ka morago ga moo laola tshepišo ka leta ka gare ga mošomo wa async le boom, o na le phallo ya taolo ye e swanetšego.

Ke la boraro o bolela ka wait but ga ke na idea ya gore ke eng.

-Ema e go dumelela go thibela pitšo ya asynchronous, e go dumelela go ba le taolo ye kaone ka ge ya data e lata le go oketša go balwa ga khoutu ka kakaretšo. E a makatša, o swanetše go no kgonthiša gore o oketša seteišene sa kgato-3 sa pele ka go Babel, goba o šomiše popo-polelo-async-functions le transform-async-to-generator plugin.

Se ke bohlanya.

-Aowa, bohlanya ke taba ya gore o swanetše go precompile khoutu ya Typescript gomme ka morago o e transpile ka Babel gore o e šomiše wait.

Wat? Ga se ya akaretšwa ka go Typescript?

-E etsa ka phetolelo e latelang, empa e le ea phetolelo 1.7 e nepiša feela ES6, ka gona ge e ba o nyaka go diriša leta ka sephephediši, pele o swanetše go kgoboketša khoutu ya gago ya Typescript yeo e nepišago ES6 gomme ka morago ga moo Babel masepa ao go fihla go nepiša ES5.

Mo nakong ye ga ke tsebe gore ke reng.

-Bona, go bonolo. Khoutu ya se sengwe le se sengwe ka go Typescript. Dimmojule ka moka tšeo di šomišago Fetch di di kgoboketša go nepiša ES6, di di transpile ka Babel ka preset ya kgato ya-3, gomme di di laetša ka SystemJS. Ge o se na Fetch, e polyfill, goba o šomiše Bluebird, Request goba Axios, gomme o sware ditshepišo tša gago ka moka ka wait.

Re na le ditlhalošo tše di fapanego kudu tša bonolo. Ka fao, ka moetlo woo ke ile ka feleletša ke tšere ya data gomme bjale nka e bontšha ka React akere?

-Naa kgopelo ya gago e ya go swara diphetogo dife goba dife tša mmušo?

Err, ga ke nagane bjalo. Ke no hloka go bontšha ya data.

-Oh, ke leboga modimo. Go sego bjalo ke be ke tla swanelwa ke go go hlalosetša Flux, le diphethagatšo tša go swana le Flummox, Alt, Fluxible. Le ge go bolela nnete o swanetše go ba o šomiša Redux.

Ke ya go no fofa godimo ga maina ao. Gape, ke no hloka go bontšha ya data.

-Oh, ge o no bontšha data o be o sa hloke React go thoma. O be o tla ba o lokile ka entšene ya go dira dithempleite.

Na o a ntshega? Na o nagana gore se se a segiša? Na ke kamoo o swarago baratiwa ba gago ka gona?

-Ke be ke no hlaloša gore o ka šomiša eng.

Ema. E no ema.

-Ke ra gore, le ge e le gore e no šomiša entšene ya go dira dithempleite, ke be ke tla no šomiša combo ya Typescript + SystemJS + Babel ge nkabe ke le wena.

Ke hloka go bontšha ya data letlakaleng, e sego go dira Sub Zero ya mathomo MK fatality. E no mpotše gore ke šomiše entšene efe ya templating gomme ke tla e tšea go tšwa moo.

-Go na le tše ntši, ke efe yeo o e tlwaetšego?

Ugh, ga ke kgone go gopola leina. E be e le kgale kudu.

-jDithempleite? jQote? HLWEKILE?

Err, ga e letša tšhipi. E nngwe?

-Go ba pepeneneng? JSRender? MarkupJS ya go swaya? KnockoutJS ya go kgaotša? Yeo e be e e-na le go tlama ka ditsela tše pedi.

E nngwe?

-DipoleitiJS? jPotšišo-tmpl? Di-handlebar tša go swara? Batho ba bangwe ba sa e diriša.

Mohlomongwe. Na go na le tše di swanago le tšeo tša mafelelo?

-Ditedu, go gatelela? Ke nagana gore bjale le lodash e na le e tee go bolela nnete, eupša tšeo ke mohuta wa 2014.

Err.. mohlomongwe e be e le ye mpsha.

-Jade? LeroleJS?

Aowa.

-DotJS ya? EJS ya?

Aowa.

-Ma-Nunjucks? ECT ya?

Aowa.

-Mah, ga go na motho yo a ratago polelo ya go swana ya Coffeescript le ge go le bjalo. Jade?

Aowa, o šetše o boletše Jade.

-Ke be ke bolela Pug. Ke be ke bolela Jade. Ke ra gore Jade bjale ke Pug.

Fegelwa. Aowa Ga ke kgone go gopola. Ke efe yeo o bego o tla e diriša?

-Mohlomong feela ES6 letsoalloa thempleite dithapo.

E re ke phopholetse. Gomme seo se nyaka ES6.

-Nepagetše.

Eo, go ya ka gore ke sephephediši sefe seo ke se šomišago se nyaka Babel.

-Nepagetše.

Eo, ge ke nyaka go e akaretša ntle le go oketša bokgobapuku ka moka bja motheo, ke swanetše go e laetša bjalo ka modula go tšwa go npm.

-Nepagetše.

Eo, e nyakago Browserify, goba Wepback, goba go na le kgonagalo e kgolo ya gore selo seo se sengwe seo se bitšwago SystemJS.

-Nepagetše.

Eo, ntle le ge e le Webpack, ka mo go swanetšego e swanetše go laolwa ke semathi sa mošomo.

-Nepagetše.

Eupša, ka ge ke swanetše go ba ke šomiša mananeo a go šoma le maleme a go thaepa ke thoma ka go kgoboketša Typescript pele goba go oketša selo se sa Flow.

-Nepagetše.

Gomme ka morago o romele seo go Babele ge ke nyaka go šomiša wait.

-Nepagetše.

Ka fao nka kgona go šomiša Fetch, ditshepišo, le go laola phallo le maleatlana ao ka moka.

-E no se lebale go polyfill Fetch ge e sa thekgwe, Safari e sa dutše e sa kgone go e swara.

O a tseba gore ke eng. Ke nagana gore re feditše mo. Ge e le gabotse, ke nagana gore ke feditše. Ke feditše ka wepe, ke feditše ka JavaScript ka mo go feletšego.

-Seo se lokile, ka morago ga mengwaga ye mmalwa ka moka re ya go ba re coding ka Elm goba WebAssembly.

Ke no ya go boela morago go backend. Ke no palelwa ke go swara diphetogo tše tše ntši le diphetolelo le dikgatišo le bakgoboketši le di-transpiler. Setšhaba sa JavaScript se a hlanya ge se nagana gore motho le ge e le ofe a ka sepedišana le se.

-Ke a go kwa. O swanetše go leka setšhaba sa Python ka nako yeo.

Ka lebaka la eng?

-O kile wa kwa ka Python 3?

Update: Ke leboga go šupa diphošo tša go thaepa le diphošo, ke tla mpshafatša sehlogo bjalo ka ge go lemogilwe. Poledišano ka go HackerNews le Reddit .