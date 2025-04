Van Route 66 naar Route AI: de nieuwe snelwegen van soevereine data en kunstmatige intelligentie in kaart brengen

Van Eisenhower tot Trump en Stargate; van wegen en snelwegen tot AI, data en soevereine controle….





In 1956 gaf de Federal-Aid Highway Act (FAHA) aanleiding tot het interstate highway system, een revolutionair netwerk van wegen ontworpen voor de snelle verplaatsing van troepen en voorraden tijdens oorlogstijd. De betekenis ervan reikte echter veel verder dan militaire strategie: het transformeerde de Amerikaanse economie en manier van leven. Door gemeenschappen in uitgestrekte landschappen met elkaar te verbinden, ontsloot het mobiliteit, katalyseerde het nieuwe industrieën en voedde het een ongekende economische groei.





Vandaag, in 2025, staat de VS voor een soortgelijk transformatief moment, maar dit keer zijn de snelwegen digitaal. Het voorgestelde Stargate-initiatief van $ 500 miljard is gericht op het creëren van de infrastructuur die nodig is voor een soevereine AI- en data-economie, en zet daarmee de toon voor de volgende industriële revolutie.





AI en data zijn de nieuwe informatiesnelwegen en enorme economische motoren.

Volgend jaar zal er wereldwijd meer data worden gegenereerd dan in de gehele menselijke geschiedenis daarvoor. Maar het echte concurrentievoordeel—of obstakel—voor hoe bedrijven AI inzetten, is niet het pure datavolume; het is de kwaliteit, toegankelijkheid en infrastructuur van die data.





AI heeft zich al in bijna elk aspect van ons leven genesteld, van virtuele medische assistenten tot voorspellende analyses in de productie en financiële dienstverlening. Het Office of Management and Budget (OMB) schat dat 5% van de Amerikaanse economie vandaag de dag afhankelijk is van AI. Met een AI-acceptatie die jaarlijks met bijna 30% groeit, zou de bijdrage ervan 14% van het BBP kunnen bereiken, wat de economische impact van de gezondheidszorgsector evenaart, tegen de tijd dat we over vier jaar onze volgende presidentsverkiezingen hebben.





Onderzoek door McKinsey onderstreept de kracht van AI-gestuurde personalisatie, die de bedrijfsmarges met wel 15% kan verhogen. In de gezondheidszorg is gebleken dat AI sneller en nauwkeuriger is dan menselijke artsen bij eerste diagnostische consulten, volgens een studie van de Britse Medische Vereniging Deze voorbeelden benadrukken de immense belofte van AI, mits de juiste infrastructuur aanwezig is.

Infrastructuur is de weg voor AI en data. Het moet groot en verbonden zijn, met het juiste investeringsniveau.

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse overheid zal in 2030 9% van het Amerikaanse elektriciteitsverbruik worden besteed aan data en AI. energieonderzoeker EPRI . Dat is een sprong ten opzichte van de bijna verwaarloosbare niveaus van slechts tien jaar geleden. Om dit in perspectief te plaatsen: één op de 11 dollar die aan energie wordt uitgegeven, zal AI en datasystemen aandrijven.





"Deze AI-revolutie plaatst de voorgaande golven van digitale transformatie in wat over vijf jaar als een zeer kleine context zal worden beschouwd", zegt Michael Gale, bestsellerauteur van de Wall Street Journal over digitale transformatie.





Er is een enorme infrastructuur nodig om de hoeveelheden data te ondersteunen die nodig zijn om AI-modellen te creëren, orkestreren en aanpassen. Een enkele query op ChatGPT verbruikt 10-25 keer zoveel energie als een Google-zoekopdracht, volgens verschillende rapporten. Vermenigvuldig dat nu met alle manieren waarop AI ons leven elke dag gaat raken, en we zien dat de verwerkingskrachtbehoeften en het energieverbruik exponentieel zullen groeien. Zoals opgemerkt door Kevin Dallas, CEO van EDB , een leider in Postgres®-data en AI, “Investeren in een soevereine data-infrastructuur zorgt ervoor dat deze groei de Amerikaanse economie ten goede komt, terwijl de gegevensbeveiliging en privacy worden gewaarborgd.”

Bedrijven zijn zich bewust van de kracht en noodzaak van AI en datasoevereiniteit.

Bedrijven zien de soevereiniteit van hun data en nieuwe AI-modellen al als een essentieel onderdeel voor differentiatie. Een onderzoek uit 2024 van EDB wees uit dat 67% van de grote Amerikaanse bedrijven hybride dataconfiguraties adopteert, waarbij on-premises en cloudsystemen worden gecombineerd, om de flexibiliteit te maximaliseren en risico's te beperken. Ondertussen heeft 81% van de bedrijven open-source omarmd databases zoals PostgreSQL om innovatie te versnellen en snel waarde te leveren.





"Bedrijven moeten dezelfde Stargate-mentaliteit hanteren rond hun AI- en data-infrastructuur. Ze hebben technische oplossingen nodig die hen op deze nieuwe AI- en data-snelweg brengen. AI heeft data nodig die ernaast staat; het vereist een geïntegreerde, krachtige architectuur. Daarom bouwt EDB deze oplossing met Supermicro en EDB Postgres AI, zodat bedrijven overal, altijd en op elke manier AI-plus data-infrastructuur kunnen implementeren", aldus Dallas.





Datasoevereiniteit gaat over de zekerheid dat kritieke activa onder uw controle blijven, waardoor bedrijven zonder beperkingen kunnen innoveren. Open source is de basis van een wendbare en veilige data-economie. Postgres is zowel schaalbaar als flexibel, waardoor het het ideale platform is voor ondernemingen om soevereine AI-systemen te bouwen.

Wat de geschiedenis ons vertelt over de Stargate-visie

Net zoals de FAHA het fysieke landschap van Amerika transformeerde, heeft Stargate het potentieel om de digitale economie te revolutioneren. Volgens het Henry Ford Museum kostte het oorspronkelijke interstate highway-systeem 114 miljard dollar om te bouwen (equivalent aan meer dan $400 miljard vandaag de dag), maar Fortune Financial schat dat elke geïnvesteerde dollar rendement oplevert € 1,80 in economische voordelen. Het creëerde nieuwe industrieën, stimuleerde mobiliteit en hervormde zelfs de Amerikaanse cultuur.





Het Stargate-initiatief van $ 500 miljard lijkt ambitieus, maar de potentiële ROI ervan zou monumentaal kunnen zijn. Hoewel weinigen, afgezien van giganten als Elon Musk en Nvidia, het zich kunnen veroorloven om hun eigen AI- en data-"snelweg" te bouwen, kan iedereen profiteren van deze toegang en innovatie. Stargate biedt het hele land de kans om concurrerende waarde te leveren, banen te creëren en een cruciaal deel van de AI- en data-economie te beschermen.





"Door deze visie te bouwen op open source-fundamenten, in plaats van op propriëtaire systemen, wordt waarde voor iedereen gewaarborgd. Om Stargate te laten slagen, moet het dienen als een open snelweg voor innovatie: een platform voor soevereine AI en data die zowel nationaal als zakelijk succes aanjagen", aldus Dallas.