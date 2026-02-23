Een uitgebreide gids voor stablecoins: soorten, risico's en de toekomst van digitaal geld

What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? Wat zijn stablecoins en waarom hebben we ze nodig? Volatiliteitsprobleem Je kunt in één dag 10% van je waarde verliezen of verliezen. Deze volatiliteit maakt cryptocurrencies uitstekend voor speculatie, maar verschrikkelijk voor: Bitcoins Ethereum \n \n \n \n \n \n Dagelijkse transacties Grote waarde loonbetalingen spaarrekeningen Alles wat prijsstabiliteit vereist Het probleem: als je maandag in Bitcoin betaald wordt, kan je salaris tegen vrijdag 20% minder waard zijn - of 20% meer. De Stablecoin oplossing Stablecoins oplossen dit door een stabiele waarde te behouden, meestal gekoppeld aan: \n \n \n \n \n Valuta van Fiat (USD, EUR) Fysieke activa (goud en grondstoffen) Algoritmische mechanismen Real-world prijs waarnemingen Creëer digitaal geld dat zich gedraagt als traditionele valuta - stabiel, voorspelbaar, bruikbaar in het dagelijks leven - terwijl u de voordelen van blockchain-technologie behoudt. The goal: The Four Types of Stablecoins De vier soorten stablecoins 1. Fiat-Backed Stablecoins Voor elke stablecoin die wordt uitgegeven, houdt de uitgevende instelling een gelijkwaardige hoeveelheid fiat-valuta in reserve. How they work: Examples: \n \n \n \n USDT (Tether): Pegged naar USD, ondersteund door USD reserves USDC (USD Coin): Pegged naar USD, ondersteund door USD reserves **BUSD (Binance USD):**Vergegeven aan USD, ondersteund door USD reserves The mechanism: Het mechanisme : 1 USDT uitgegeven = 1 USD in reserve gehouden User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: Pro voor: \n \n \n \n \n Eenvoudig te begrijpen: 1 munt = 1 dollar (of andere fiat) Hoge liquiditeit: makkelijk te kopen/verkopen Algemeen geaccepteerd: de meeste uitwisselingen ondersteunen ze Sterke waarde: Direct gekoppeld aan fiat valuta, dus delen dezelfde stabiliteit als zijn referentieel dat is waarom sterke fiat valuta's worden voornamelijk gebruikt. Cons: De cons: \n \n \n \n \n \n \n \n Centralisatierisico: een enkele entiteit controleert reserves Vertrouwen vereist: moet vertrouwen dat de uitgevende instelling reserves heeft Reguleringsrisico: overheden kunnen reserves bevriezen Auditproblemen: reserveringen kunnen niet volledig worden gecontroleerd Beperkte aanbod: kan fiatreserves niet overschrijden, stablecoin dwingt vaak overheden om nieuwe fiatreserves uit te geven, waardoor schulden ontstaan Treasury Debt Creation: Stablecoin vertegenwoordigt al een van de hoogste bronnen van de Amerikaanse schatkistschuld. Censuur mogelijk: uitgever kan rekeningen bevriezen Real-world issues: \n \n \n \n Tether (USDT) wordt geconfronteerd met vragen over reserve backing Regelgevend toezicht toeneemt Sommige uitgevers hebben gebruikersfondsen bevroren Best for: \n \n \n \n Handel en arbitrage Snelle waardeoverdracht Gebruikers die vertrouwen op gecentraliseerde entiteiten 2. Asset-Backed Stablecoins Ondersteund door fysieke activa zoals goud, zilver of andere grondstoffen in reserve gehouden. How they work: Examples: \n \n \n \n PAX Gold (PAXG): 1 PAXG = 1 Fine Troy Ounce van goud Tether Gold (XAUT): ondersteund door fysiek goud Silver-backed tokens: Verschillende projecten The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n Betrouwbare steun: reële activa in vaults Inflatie hedge: goud historisch waarde behouden Transparantie: activa kunnen worden gecontroleerd Waardeopslag: in tegenstelling tot fiat heeft goud intrinsieke waarde Decentralisatiepotentieel: minder afhankelijk van overheden Cons: \n \n \n \n \n \n \n Prijsvolatiliteit: goudprijs fluctueert Opslagkosten: Vaults kosten geld Inkoopcomplexiteit: omzetten in fysieke activa Beperkte schaalbaarheid: Kan de activareserves niet overschrijden Custody risico: activa moeten veilig worden opgeslagen Niet echt stabiel: Waarde volgt de onderliggende activa en de wet van vraag en aanbod Best for: \n \n \n \n Lange termijn waardeopslag Inflatie bescherming Gebruikers die asset-backed beveiliging willen 3. Algorithmic Stablecoins Gebruik algoritmen en slimme contracten om stabiliteit te behouden, vaak zonder directe ondersteuning. How they work: Examples: \n \n \n \n DAI (MakerDAO): Over-collateraliseren met crypto-activa FRAX: fractionele algorithmische stablecoin UST (Terra): mislukt in 2022 en toont risico’s The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Decentralisatie: geen enkele entiteitscontrole Transparantie: slimme contracten zijn controleerbaar Geen fiat-reserves nodig: Werkt met crypto-activa Censuurbestendig: niet bevroren door overheden Programmeerbaar: Kan functies toevoegen via slimme contracten Cons: \n \n \n \n \n \n \n Complexiteit: moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde gebruiker Beveiligingsrisico: onderliggende activa kunnen instorten Liquidatierisico: gebruikers kunnen zekerheden verliezen Risico op mislukking: kan onder extreme omstandigheden verdwijnen (zie UST) Volatiliteitsexpositie: nog steeds gekoppeld aan volatiele cryptomarkt Hoge gaskosten: op Ethereum gebaseerde oplossingen duur Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST (2022): Lost peg, ingestort van $ 1 naar bijna $ 0 IJzeren Bank: Multiple depegging events Verschillende algoritmische munten: velen hebben gefaald Verschillende algoritmische munten: Best for: \n \n \n \n DeFi-gebruikers zijn comfortabel met complexiteit Gebruikers willen decentralisatie Geavanceerde cryptogebruikers 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) Waarde wordt gekalibreerd naar real-world prijs waarnemingen in plaats van ondersteund door reserves. How they work: Example: - het : Gecalibreerd naar de waterprijs in elke valuta O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. Gebruikers en bots meten waterprijzen wereldwijd per fiat-valuta Water price measurement: 2. Elke O valuta = 1 liter water gemiddelde prijs in elke fiat valuta Calibration: 3. Het systeem en de gebruikers observeren de wisselkoersen van de markt Exchange rate monitoring: 4. Onstabiele valuta's genereren munten voor stabiele valuta-gebruikers Economic incentives: 5. “De straf van de dader is de beloning van de beledigde.” The principle: Leer meer op https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Onbeperkt aanbod: niet beperkt door reserves Universele referentie: water is overal toegankelijk waar mensen wonen Geen ondersteuning nodig: waarde van kalibratie, geen activa gedecentraliseerde meting: gebruikers valideren prijzen en wisselkoersen Stabiele benchmark: op basis van de basisbehoefte van de mens, inflatie onderdrukken Kan Universal Basic Income financieren: Onbeperkt aanbod zonder ondersteuning maakt universeel basisinkomen mogelijk Kan grondzuivering financieren: geen ROI nodig, alleen stabiele waarde creatie Cons: \n \n \n \n \n \n Nieuw concept: minder bewezen dan traditionele benaderingen Meetcomplexiteit: vereist gebruikersparticipatie Adoptie-uitdaging: een kritische massa gebruikers nodig Begrijpingscurve: meer complex dan "1 munt = 1 dollar" Regulatorische onzekerheid: nieuw model, onduidelijke regelgeving Unique advantages: \n \n \n \n \n Soevereiniteit: elk land behoudt zijn eigen muntnaam Geen valutaconcurrentie: Alle O valuta's even stabiel Universele toepasbaarheid: Werkt voor alle 142+ valuta's Doelgebouwd: ontworpen voor UBI en grondreiniging Best for: \n \n \n \n \n Universele basisinkomen Financiering zonder ROI Landen die muntstabiliteit willen zonder soevereiniteit te verliezen Economische transformatie op lange termijn Comparison Table: Stablecoin Types Vergelijkingstabel: Typen Stablecoin \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium Stabiliteitsmechanisme Fiat reserves Fysieke activa Slimme contracten Prijs waarneming Decentralisatie laag Medium Hoge Hoge Limiet aanbod Ja (voorbehouden) Ja (de activa) Yes (collateral) niet (onbeperkt) Vertrouwen vereist Hoog (uitgezonden) (Voor de hoeder) De laagste (code) Medium (voor gebruikers) Regelgevend risico Hoge Medium laag Medium complexiteit laag laag Hoge Medium Gebruik Case Handel, betalingen Store of value Defi Universeel basisinkomen, grondreiniging Risico van falen Medium laag Hoge Medium The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail De stabiliteitsuitdaging: waarom stablecoins falen Gemeenschappelijke mislukkingsmodi 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) - Issuer doesn't hold enough reserves - Run op het scenario van de bank Gebruikers kunnen niet redden 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) - Gold price crashes Ondersteuning wordt onvoldoende - Depegging gebeurt 3. Death Spiral (Algorithmic) Marktpaniek veroorzaakt verkoop - Algoritme kan geen peg onderhouden - Collapse (zie Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) - Insufficient user participation Gemanipuleerde metingen Verlies van kalibratie nauwkeurigheid Het vertrouwensprobleem Vertrouwen dat de uitgevende instelling reserves heeft Fiat-backed: Vertrouwen dat de bewaarder bezittingen heeft Asset-backed: Vertrouw de code werkt Algorithmic: Vertrouw dat de metingen nauwkeurig zijn Calibration: Which trust model is most reliable? The question: Real-World Examples and Lessons Real-world voorbeelden en lessen Succesverhalen : USDC Goed gecontroleerde reserves - Transparante rapportage - Reglementaire naleving - het Transparantie bouwt vertrouwen op Lesson: DAI: - Overleefde meerdere marktcrashes Overcollateralisatie werkzaamheden - gedecentraliseerd bestuur - het Conservatief ontwerp matters Lesson: Falen verhalen Terra UST (2022): Lost peg in dagen - $ 40 + miljard verloren - Het algoritme kon de paniek niet aan - het Algorithmische stabiliteit heeft grenzen Lesson: Iron Bank: - Multiple depegging evenementen Liquiditeitsvraagstukken - het Liquiditeit is cruciaal Lesson: The Future of Stablecoins De toekomst van stablecoins Regelgevend landschap Current state: Verhoogde controle Reserve vereisten Transparantie vraagt - het Meer regelgeving komt eraan Trend: Impact: - Fiat-ondersteund: Meest getroffen Algorithmisch: kan worden geconfronteerd met beperkingen - Calibratie: onduidelijk, nieuw model Innovatie richtingen 1. Hybrid Approaches Het combineren van meerdere mechanismen Fiat + algorithmisch Actief + algorithmisch 2. Better Decentralization Minder afhankelijk van individuele entiteiten Gemeenschapsbeheersing - Transparante reserves 3. New Calibration Methods Meer dan de waterprijs - Meerdere referentiepunten, allemaal door de mens gevalideerd en cross-country Real-world waarde waarneming die inflatie elimineert Choosing the Right Stablecoin Het kiezen van de juiste stablecoin Voor de handel - het Ondersteund door Fiat (USDT, USDC) Best: - het Hoge liquiditeit, gemakkelijke conversie Why: Voor de winkel van waarde - het Asset-backed (PAX Goud) met goud Best: - het Inflation hedge, tangible backing Why: Voor defi - het Algoritme van de dag (DAI) Best: - het Decentraliseren en programmeren Why: Voor economische transformatie - het Gebaseerd op kalibratie (O Coin) Best: - het Onbeperkt stabiel aanbod zonder menselijk vertrouwen of vertrouwen, UBI en aardreinigerpotentieel Why: Voor dagelijks gebruik - het Fiat-ondersteund of op kalibratie gebaseerd Best: - het Stabiliteit en bruikbaarheid Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing The O Coin Innovation: Calibratie zonder ondersteuning Waarom calibreren belangrijk is Traditionele stablecoins zijn beperkt door hun ondersteuning: - Fiat-ondersteund: beperkt door reserves Asset-backed: beperkt door activa Algorithmisch: beperkt door collateral Het probleem: je kunt niet het universele basisinkomen of de grondreiniging financieren als je beperkt bent door reserves. Kalibratie-gebaseerde stablecoins hebben geen ondersteuning nodig - ze hebben nauwkeurige metingen nodig. The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference Water is overal toegankelijk De basisbehoefte van de mens - Prijs weerspiegelt lokale economische omstandigheden - het Universal but local 2. Unlimited Supply Niet ondersteund door fysieke activa Kan munten maken voor UBI Kan de grond schoonmaken - het No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability Onstabiele valuta's genereren munten voor stabiele valuta's Regeringen en individuen worden aangemoedigd om stabiliteit te behouden - het Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation Elk land behoudt zijn eigen munteenheid - O_USD, O_EUR, O_JPY enzovoort - het No currency competition De visie Digitale versie van bestaand geld Traditional stablecoins: Nieuw geld voor nieuwe doeleinden O Coin: Use cases: Universeel basisinkomen Land schoonmaken financiering Economische gelijkheid Immigratie omkeren Conclusion: Understanding Stablecoins in Context Conclusie: het begrijpen van stablecoins in context Stablecoins zijn niet alleen "crypto dollars" - ze zijn experimenten in digitale geldstabiliteit. Eenvoudig maar gecentraliseerd Fiat-backed: tastbaar maar beperkt Asset-backed: Decentraal maar complex Algorithmic: Onbeperkt maar nieuw Calibration-based: The future: Naarmate cryptocurrency rijpt, zullen we waarschijnlijk zien: Meer regelgevende duidelijkheid Betere transparantie Hybride benaderingen Nieuwe kalibratie methoden The key: Begrijp wat je stablecoin ondersteunt, wie controleert het en wat er gebeurt als dingen mis gaan.Niet alle stablecoins worden gelijk gemaakt, en de "stable" in stablecoin is een belofte, geen garantie. De stabiliteit is gebaseerd op de gebruikte benchmark en het volatiliteitsrisico is geassocieerd met het volatiliteitsrisico van de referentie (fiat valuta, Assets...) For those interested in economic transformation: Op kalibratie gebaseerde benaderingen zoals O Coin bieden iets unieks: de mogelijkheid om onbeperkte, stabiele valuta te creëren voor doeleinden die de traditionele economie niet kan financieren. The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. Referenties & verder lezen - Stablecoin Market Analysis (verschillende crypto-onderzoeksbronnen) - Terra UST Collapse Analyse (2022) MakerDAO DAI documentatie Tether Reserve rapporten - O Blockchain Whitepaper ( ) O. Internationaal - Stablecoin Verordening (verschillende regelgevende bronnen) 

 Opmerking over Inhoud: Dit artikel biedt een educatief overzicht van stablecoin-typen en -mechanismen. 

 Dit artikel is gepubliceerd onder HackerNoon's Business Blogging programma.