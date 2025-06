CoinACE ontgrendelt vroege toegang voor volgende generatie crypto-simulatiehandel

Zorg voor exclusieve levenslange kortingen en bonussen voor ACE-tokens vóór de lancering op 1 juni

CoinACE, het geavanceerde crypto-simulatiehandelsplatform ontworpen voor realistische, risico-vrije marktpraktijken, heeft vandaag de Early Access-registratie geopend vóór de officiële lancering op 1 juni 2025.

Early Access functioneert als een live dress-rehearsal: alle kernsystemen zijn productie-ready, van real-time order-book feeds tot instant match-engine uitvoering, maar gebruikers verhandelen virtuele saldi in plaats van echt kapitaal.

Why CoinACE Is Different

Live market depth with institutional latency CoinACE streams granular book data for BTC, ETH, and top alt pairs, mirroring the conditions of leading global exchanges.



Gamified 1:1 trading battles Face off against friends or ranked opponents in head‑to‑head matches that settle instantly on PNL.



Profit‑to‑Mine rewards Each profitable simulated trade converts “paper gains” into ACE‑token mining power, turning skill into measurable value.





Global leaderboard & social feed Compare stats, streaks, and liquidation saves while sharing insights in a public timeline.





Education built‑in From sandbox tooltips to advanced analytics dashboards, CoinACE shortens the learning curve for novices and challenges veterans to iterate faster.

How Early Access Works

Register at https://ready.coinace.app with a valid email or Web3 wallet.

Verify your account; you’ll immediately receive a virtual balance to begin crypto simulation trading.

Trade live markets, join battles, and climb the global leaderboard.

Launch‑day perks unlock automatically on June 1—your lifetime discount applies to every real‑mode order, and the 10 ACE‑token drop credits to your wallet after the mainnet debut.

A Call to Futures Fans and First‑Timers Alike

Of u nu stress-testen een complexe derivaten stack of het plaatsen van uw eerste virtuele markt order, CoinACE verandert theorie in uitvoering met ongeëvenaarde snelheid en duidelijkheid.crypto simulation tradingHet is zowel een leermiddel als een competitieve sport.





“We hebben CoinACE ontworpen zodat iedereen kan experimenteren met geavanceerde strategieën in een zandbak die 100% echt voelt”, zei het productteam in een verklaring.

About CoinACE

CoinACE is een Amerikaanse-gerichte, wereldwijd beschikbaarcrypto simulation tradingMet high-speed order-matching, 1:1 handelsgevechten en een nieuwe winst-to-mijn ACE-token-economie, stelt CoinACE gebruikers in staat om de markten te beheersen, te concurreren met peers en beloningen te verdienen - allemaal in één naadloze omgeving.





Ready to trade like it’s real—without the risk?Registreer vandaag bijhttps://ready.coinace.appen uw Early Access-voordelen claimen voordat het venster op 31 mei sluit.





Dit verhaal is geschreven door Zex Media onder HackerNoon's Business Blogging Program.

Business Blogging programma





Opmerking van de redacteur: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Cryptocurrencies zijn speculatief, complex en hebben hoge risico's. Dit kan hoge prijsvolatiliteit en potentieel verlies van uw initiële investering betekenen. U moet uw financiële situatie, beleggingsdoeleinden overwegen en een financieel adviseur raadplegen voordat u beleggingsbeslissingen neemt. Het redactieteam van HackerNoon heeft het verhaal alleen gecontroleerd voor grammaticale nauwkeurigheid en ondersteunt of garandeert niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie in dit artikel. #DYOR

