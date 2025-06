CoinACE Next-Generation Crypto Simulation Trading üçün erken qasırğayı açır

Əvvəlki məqaləHazırlanma: 1 iyun tarixindən əvvəl özəlləşdirilmiş ömür boyu ödəmə və ACE-token bonusu

Pre‑registration is now live. Secure exclusive lifetime fee discounts and ACE‑token bonuses before the June 1 launch





“CoinACE”, realist, risk-free market praktikası üçün dizayn edilmiş modern kripto simülasiya ticarət platforması, bu gün 1 iyun 2025-ci il tarixindən əvvəl “Early Access” jurnalını açdı.

“Early Access” “live dress-rehearsal” kimi işləyir: bütün quru sistemlər real-time order-book feeds-dən “instant match-engine” execution-a qədər istehsal hazırdır, lakin istifadəçilər həqiqi kapitalın əvəzində virtual balansları ticarət edir.

Why CoinACE Is Different

Live market depth with institutional latency CoinACE streams granular book data for BTC, ETH, and top alt pairs, mirroring the conditions of leading global exchanges.



Gamified 1:1 trading battles Face off against friends or ranked opponents in head‑to‑head matches that settle instantly on PNL.



Profit‑to‑Mine rewards Each profitable simulated trade converts “paper gains” into ACE‑token mining power, turning skill into measurable value.





Global leaderboard & social feed Compare stats, streaks, and liquidation saves while sharing insights in a public timeline.





Education built‑in From sandbox tooltips to advanced analytics dashboards, CoinACE shortens the learning curve for novices and challenges veterans to iterate faster.

How Early Access Works

Register at https://ready.coinace.app with a valid email or Web3 wallet.

Verify your account; you’ll immediately receive a virtual balance to begin crypto simulation trading.

Trade live markets, join battles, and climb the global leaderboard.

Launch‑day perks unlock automatically on June 1—your lifetime discount applies to every real‑mode order, and the 10 ACE‑token drop credits to your wallet after the mainnet debut.

A Call to Futures Fans and First‑Timers Alike

“CoinACE” “Coinace” platforması “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “Coinace” “crypto simulation tradingİstehsalçılıq və yarışçılıq sporudur.





“Biz CoinACE-i hər kəsin 100% real hissə bilən “sandbox”da sofistika strategiyaları ilə eksperiment edə biləcəyi üçün dizayn etdik” -deyir produkt qrupu. “Bu “early access” mükafatları lansmanı öncə final polishini formalaşdırdığı üçün topluluğa təşəkkürümüzdür”.

About CoinACE

“CoinACE” ABŞ-a yönəldilmiş, dünya çapında istifadə edilə bilərcrypto simulation trading“CoinACE” şirkəti “High-Speed Order-Matching”, 1:1 ticarət dövləti və yeni “Profit-to-Mine ACE-Token Economy” ilə istifadəçilərin marketləri idarə etməsini, müştərilərlə yarışmaq və mükafatlar qazanmaq imkanına malikdir – bunların hamısı qısa bir ortamda.





Ready to trade like it’s real—without the risk?Bu gün Bakıyahttps://ready.coinace.app31 may tarixində “Early Access” pencerəsinin açılmasından əvvəl.





Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı altında Zex Media tərəfindən yazılıb.

Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı altında Zex Media tərəfindən yazılıb.

Biznes blogları





Bu yazı yalnız xəbərdarlıq üçündir və investisiya danışıqları deyil. Cryptocurrencies spekulativ, kompleksdir və yüksək riskləri içərisindədir. Bu, yüksək qiymət volatilitesi və ilk investisiyanın potansiyel zərbəsi anlamına bilər. Bu yazıda bildirilən xəbərlərin doğruluğunu, təhlükəsizliyini və tamamilə tamamilə və ya tamamilə garanti etmir. #DYOR

Bu yazı yalnız xəbərdarlıq üçündir və investisiya danışıqları deyil. Cryptocurrencies spekulativ, kompleksdir və yüksək riskləri içərisindədir. Bu, yüksək qiymət volatilitesi və ilk investisiyanın potansiyel zərbəsi anlamına bilər. Bu yazıda bildirilən xəbərlərin doğruluğunu, təhlükəsizliyini və tamamilə tamamilə və ya tamamilə garanti etmir. #DYOR