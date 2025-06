CoinACE、次世代仮想通貨シミュレーション取引の早期アクセスを解除

事前登録が開始されました。6月1日の発売前に独占的なライフサイクル料金割引とACEトークンボーナスを確保

Pre‑registration is now live. Secure exclusive lifetime fee discounts and ACE‑token bonuses before the June 1 launch





CoinACEは、現実的なリスクのない市場慣行のために設計された先進的な仮想通貨シミュレーション取引プラットフォームで、2025年6月1日に正式にリリースされる前に今日、早期アクセス登録を開始しました。

Early Access はライブ ドレス リハーサルとして機能します:すべてのコア システムは、リアルタイムのオーダー ブック フィードからインスタント マッチ エンジンの実行まで生産準備ができていますが、ユーザーは実際の資本ではなく仮想バランスを取引します。

Why CoinACE Is Different

Live market depth with institutional latency CoinACE streams granular book data for BTC, ETH, and top alt pairs, mirroring the conditions of leading global exchanges.



Gamified 1:1 trading battles Face off against friends or ranked opponents in head‑to‑head matches that settle instantly on PNL.



Profit‑to‑Mine rewards Each profitable simulated trade converts “paper gains” into ACE‑token mining power, turning skill into measurable value.





Global leaderboard & social feed Compare stats, streaks, and liquidation saves while sharing insights in a public timeline.





Education built‑in From sandbox tooltips to advanced analytics dashboards, CoinACE shortens the learning curve for novices and challenges veterans to iterate faster.

How Early Access Works

Register at https://ready.coinace.app with a valid email or Web3 wallet.

Verify your account; you’ll immediately receive a virtual balance to begin crypto simulation trading.

Trade live markets, join battles, and climb the global leaderboard.

Launch‑day perks unlock automatically on June 1—your lifetime discount applies to every real‑mode order, and the 10 ACE‑token drop credits to your wallet after the mainnet debut.

A Call to Futures Fans and First‑Timers Alike

複雑なデリバティブステックをストレステストするか、最初の仮想市場オーダーを設定するかに関わらず、CoinACEは理論を比類のないスピードと明確さで実行に変えます。crypto simulation trading学習ツールと競争スポーツの両方。





Early Accessの座席が急速に満たされているため、チームは興味のあるトレーダーを今すぐ事前登録するよう奨励しています。「CoinACEを設計したので、誰でも100%リアルに感じるサンドボックスで洗練された戦略を実験することができます」と製品チームは声明で述べました。

About CoinACE

CoinACEは、米国向けで、世界的に利用可能なcrypto simulation trading高速オーダーマッチング、1対1のトレーディング戦闘、および新しい利益対マイニングACEトークン経済を備えたCoinACEは、ユーザーが市場をマスターし、同僚と競い合うこと、そして報酬を稼ぐことを可能にします - 一つのシームレスな環境で。





Ready to trade like it’s real—without the risk?今日の登録 athttps://ready.coinace.app5月31日に窓を閉じる前に早期アクセスの利点を請求します。





この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でZex Mediaによって作成されました。

編集者の注記: この記事は情報のみを目的とし、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨は投機的で複雑で、高いリスクを伴います。これは高価格変動と初期投資の潜在的損失を意味する可能性があります。あなたは、あなたの財務状況、投資の目的を考慮し、投資の決定を下す前に財務アドバイザーに相談する必要があります。 HackerNoon編集チームは、文法的正確性のために物語を検証し、この記事で述べた情報の正確性、信頼性、または完全性を承認または保証しません。 #DYOR

