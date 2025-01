Roam revolutioneert reisconnectiviteit: een mijlpaal van 1 miljoen gebruikers

Nu de feestdagen naderen, met Thanksgiving en Kerstmis voor de deur, zijn reizigers wereldwijd hun vakantieplannen aan het uitwerken. Maar te midden van de opwinding van het bezoeken van nieuwe plekken en het opnieuw contact maken met geliefden, blijft één vraag een constante zorg: hoe blijf je veilig verbonden tijdens het reizen in het buitenland?





In een wereld waarin navigatie, in contact blijven en herinneringen delen allemaal afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding, is het vinden van een betrouwbare en veilige manier om verbinding te maken terwijl u onderweg bent cruciaal. Reizigers worden echter vaak geconfronteerd met twee belangrijke uitdagingen: betrouwbare toegang tot gegevens en veilige connectiviteit.

Veilig blijven op wifi: de algemene tips

Frequente reizigers zijn niet onbekend met de typische veiligheidsmaatregelen voor WiFi-gebruik:





Houd software up-to-date: dit is van groot belang, maar biedt niet altijd bescherming tegen geavanceerdere bedreigingen.

Installeer antivirussoftware: Antivirussoftware helpt bij het opsporen van malware, maar beschermt uw gegevens niet tegen nieuwsgierige blikken op onbeveiligde netwerken.

Beperk het delen van persoonlijke informatie: een goede gewoonte, maar lastig om volledig toe te passen op onbekende netwerken.





Hoewel deze strategieën nuttig zijn, schieten ze vaak tekort als het gaat om moderne reisbehoeften. Dus, wat is het alternatief?

Roam: een revolutie in reisconnectiviteit

Roam, een baanbrekende gedecentraliseerde telecomoplossing die de manier verandert waarop reizigers veilig online blijven. Roam's combinatie van een wereldwijd wifi-netwerk en een innovatieve eSIM-technologie betekent dat verbonden blijven nog nooit zo eenvoudig of veilig is geweest, ongeacht waar u zich bevindt.





Veilige wifi-verbindingen met de Roam-app

Het vinden van betrouwbare wifi tijdens het reizen is vaak een uitdaging. Veel openbare netwerken brengen de privacy van gebruikers in gevaar door persoonlijke informatie te vragen of opdringerige advertenties te tonen voordat ze toegang verlenen.

Roam verandert het spel door naadloze toegang te bieden tot meer dan 3,5 miljoen OpenRoaming-hotspots wereldwijd via zijn gedecentraliseerde wifi-netwerk. Roam maakt gebruik van Decentralized Identifiers (DID's) en Verifiable Credentials (VC's) en zorgt voor een privéverbinding zonder gedoe. Gebruikers downloaden gewoon de Roam-app, slaan lange inlogprocedures over en maken veilig verbinding, zonder gevoelige gegevens te delen.

Flexibele, veilige data met Roam's eSIM





Wanneer wifi niet beschikbaar is, is de eSIM van Roam een uitstekend alternatief. Met een eSIM kunnen reizigers dataplannen direct op hun apparaten activeren, zonder het gedoe van het kopen van een fysieke simkaart in een ander land.





De eSIM van Roam bestrijkt meer dan 130 landen en biedt betaalbare, flexibele plannen op maat voor wereldreizigers. Wat Roam onderscheidt, is de innovatieve aanpak van wereldwijde roaming: gebruikers kunnen gratis data verdienen door in te checken, vrienden te verwijzen of Roam te gebruiken op sociale media.





Het gaat niet alleen om connectiviteit, maar ook om het belonen van gebruikers voor hun deelname aan de community. Als u niet meteen data nodig hebt, kunt u kiezen voor Roam Points als beloning. In de toekomst zijn deze punten compatibel met grote internationale luchtvaartmaatschappijen en telecomoperators, zodat u ze kunt inwisselen voor verschillende beloningen, waaronder cadeaubonnen.





Waarom Roam eSIM?





Geen gedoe met fysieke simkaarten: activeer uw abonnementen direct op uw apparaat.

Verdien gratis data of Roam-punten: Doe mee aan eenvoudige activiteiten om roamingdata of Roam-punten te verdienen.

Milieuvriendelijk: ga voor het milieu door geen fysiek SIM-afval meer te produceren.

Snelle, betrouwbare connectiviteit: toegang tot miljoenen veilige hotspots over de hele wereld.

Alles in één app beheren: beheer alles eenvoudig op één plek.





Met Roam krijgen reizigers snelle, veilige en milieuvriendelijke connectiviteit, waardoor Roam de ultieme reisgenoot is.

Viering van 1 miljoen gebruikers: gratis data voor iedereen

In november 2024 bereikte Roam een spannende mijlpaal: het overschreed de 1,3 miljoen geregistreerde gebruikers en verbond wereldwijd meer dan 850.000 netwerkknooppunten. Sinds de lancering van eSIM in oktober schoot het aantal gebruikers omhoog van 750.000 naar 1 miljoen in minder dan 20 dagen en overschreed het de 1,3 miljoen eind november. Dit benadrukt niet alleen de praktische kant van Roams technologie, maar onderstreept ook de grote aantrekkingskracht ervan onder reizigers.





Om dit te vieren, biedt Roam 1 GB gratis internationale data aan, zodat u tijdens de feestdagen verbonden blijft. Dit is de perfecte gelegenheid om te genieten van naadloze reisconnectiviteit.





Zo claimt u uw gratis 1 GB data:

(Deze gids gebruikt Thailand als voorbeeld.)

1. Download of update de Roam-app vanuit de App Store of Google Play.

2. Log in en klik op de promotiebanner op het startscherm.





Voer de code “Roamtheworld” in (hoofdlettergevoelig, geen spaties) en verstuur.





Kies uw bestemming, selecteer een datapakket en bevestig de inwisseling.









Activeer uw eSIM en begin met het gebruiken van uw gratis data.





Dankzij Roam blijft u deze feestdagen eenvoudig en veilig verbonden.

Dit artikel is gepubliceerd onder het Business Blogging- programma van HackerNoon. Doe uw eigen onderzoek voordat u financiële beslissingen neemt.