Roam Revolusyone Koneksyon Vwayaj: Yon etap enpòtan nan 1 milyon itilizatè yo

Pandan sezon fèt la ap apwoche, ak Jou Aksyon de Gras ak Nwèl jis nan kwen an, vwayajè atravè lemond ap fè plan vakans yo. Men, nan mitan eksitasyon nan vizite nouvo kote ak rekonekte ak moun ou renmen yo, yon kesyon rete yon enkyetid konstan: Ki jan ou rete an sekirite konekte pandan w ap vwayaje aletranje?





Nan yon mond kote navigasyon, rete an kontak, ak pataje souvni tout depann sou yon koneksyon entènèt ki estab, jwenn yon fason serye ak an sekirite pou konekte pandan w ap deplase li enpòtan anpil. Sepandan, vwayajè yo souvan fè fas a de defi kle: aksè done serye ak koneksyon an sekirite.

Rete an sekirite sou WiFi: Konsèy komen yo

Vwayajè souvan yo pa etranje nan mezi sekirite tipik pou itilizasyon WiFi:





Kenbe lojisyèl Mizajou: Sa enpòtan anpil, men li pa toujou bay pwoteksyon kont menas ki pi sofistike.

Enstale Lojisyèl Antivirus: Antivirus ede trape malveyan men li pa pwoteje done ou kont je furter sou rezo ki pa an sekirite.

Limite Pataje Enfòmasyon Pèsonèl: Yon bon abitid, menmsi difisil pou aplike nèt sou rezo yo pa abitye.





Pandan ke estrateji sa yo itil, yo souvan tonbe kout lè li rive bezwen vwayaj modèn. Se konsa, ki altènatif la?

Roam: Revolusyone Koneksyon vwayaj

Roam, yon solisyon telecom desantralize pyonye k ap chanje fason vwayajè yo rete sou entènèt san danje. Konbinezon Roam nan yon rezo WiFi mondyal ak yon teknoloji eSIM inovatè vle di rete konekte pa janm te pi fasil oswa pi an sekirite—kèlkeswa kote w ap vwayaje.





Koneksyon WiFi ki an sekirite ak aplikasyon Roam la

Jwenn WiFi serye pandan w ap vwayaje se souvan difisil. Anpil rezo piblik konpwomèt vi prive itilizatè yo, mande enfòmasyon pèsonèl oswa montre anons pwogrese anvan yo akòde aksè.

Roam chanje jwèt la lè li ofri aksè san pwoblèm nan plis pase 3.5 milyon otspo OpenRoaming atravè lemond atravè rezo WiFi desantralize li yo. Sèvi ak Idantifyan Desantralize (DID) ak kalifikasyon Verifikab (VC), Roam asire yon koneksyon prive, san pwoblèm. Itilizatè yo tou senpleman telechaje Roam App a, sote koneksyon long, epi konekte an sekirite—san yo pa pataje done sansib.

Done fleksib ak sekirite ak eSIM Roam la





Lè WiFi pa disponib, eSIM Roam a vin yon altènatif ekselan. Yon eSIM pèmèt vwayajè aktive plan done dirèkteman sou aparèy yo, san yo pa trakase achte yon kat SIM fizik nan yon lòt peyi.





eSIM Roam a kouvri plis pase 130 peyi epi li ofri plan abòdab, fleksib ki adapte pou vwayajè mondyal yo. Ki sa ki fè Roam apa se apwòch inovatè li a nan itinérance mondyal—itilizatè yo ka touche done gratis lè yo tcheke nan, refere zanmi, oswa angaje ak Roam sou medya sosyal.





Li pa sèlman sou koneksyon-li la tou sou rekonpanse itilizatè yo pou yo fè pati kominote a. Si ou pa bezwen done touswit, ou ka chwazi pou Roam Points kòm rekonpans ou. Nan lavni, pwen sa yo pral konpatib ak gwo konpayi avyon entènasyonal yo ak operatè telecom, sa ki pèmèt ou achte yo pou yon varyete de rekonpans, tankou kat kado.





Poukisa Roaming eSIM?





Pa gen pwoblèm SIM fizik: Aktive plan imedyatman sou aparèy ou an.

Jwenn done gratis oswa pwen Roam: Patisipe nan aktivite senp pou touche done itinérance oswa Roam Point.

Ekolojik-zanmi: Ale vèt lè w elimine fatra SIM fizik.

Vit, Koneksyon fyab: Aksede dè milyon de otspo sekirite atravè mond lan.

One-Stop In-App Management: Jere tout bagay fasilman nan yon sèl kote.





Avèk Roam, vwayajè yo jwenn koneksyon rapid, an sekirite ak zanmitay ekolojik-fè Roam konpayon vwayaj final.

Selebre 1 milyon itilizatè yo: Done gratis pou tout moun

Nan mwa novanm 2024, Roam te frape yon etap enpòtan enteresan: depase 1.3 milyon itilizatè ki anrejistre epi konekte plis pase 850,000 nœud rezo atravè lemond. Depi lansman eSIM nan mwa Oktòb, baz itilizatè a te monte soti nan 750,000 a 1 milyon dola nan mwens pase 20 jou ak depase 1.3 milyon dola nan fen Novanm nan. Sa a non sèlman mete aksan sou pratik teknoloji Roam la, men tou souliye gwo apèl li nan mitan vwayajè yo.





Pou selebre, Roam ap ofri 1GB done entènasyonal gratis pou ede w rete konekte sezon fèt sa a—opòtinite pafè a pou w fè eksperyans koneksyon vwayaj san pwoblèm.





Men ki jan pou reklame done 1GB gratis ou yo:

(Gid sa a sèvi ak Thailand kòm yon egzanp.)

1. Telechaje oswa mete ajou App Roam nan App Store la oswa Google Play.

2. Konekte, epi klike sou banyè promo a sou ekran kay la.





Antre kòd "Roamtheworld" (pa gen okenn espas) epi soumèt.





Chwazi destinasyon ou, chwazi yon pake done, epi konfime Bondye vin delivre.









Aktive eSIM ou, epi kòmanse itilize done gratis ou yo.





Sezon fèt sa a, kite Roam kenbe ou konekte—fasil ak an sekirite.

Atik sa a pibliye anba pwogram HackerNoon Blogging Biznis . Fè pwòp rechèch ou anvan ou pran nenpòt desizyon finansye.