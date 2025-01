Tarptinklinis ryšys kelia revoliuciją kelionių ryšiui: 1 milijono vartotojų įvykis

Saugus „WiFi“ ryšys naudojant „Roam“ programą





Rasti patikimą „Wi-Fi“ ryšį keliaujant dažnai yra sudėtinga. Daugelis viešųjų tinklų kelia pavojų vartotojų privatumui, prieš suteikdami prieigą, prašydami asmeninės informacijos arba rodydami invazinius skelbimus.





Tarptinklinis ryšys keičia žaidimą, siūlydamas sklandžią prieigą prie daugiau nei 3,5 milijono „OpenRoaming“ viešosios interneto prieigos taškų visame pasaulyje per savo decentralizuotą „WiFi“ tinklą. Naudodamas decentralizuotus identifikatorius (DID) ir patikrinamus kredencialus (VC), tarptinklinis ryšys užtikrina privatų, be rūpesčių ryšį. Vartotojai tiesiog atsisiunčia tarptinklinę programėlę, praleidžia ilgus prisijungimus ir saugiai prisijungia nesidalydami neskelbtinais duomenimis.