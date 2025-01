Roam revoluciona a conectividade de viaxes: un fito de 1 millón de usuarios

Cando se achegan as vacacións, co Día de Acción de Grazas e o Nadal á volta da esquina, os viaxeiros de todo o mundo están preparando os seus plans de vacacións. Pero no medio da emoción de visitar novos lugares e reconectar cos seres queridos, unha pregunta segue a ser unha preocupación constante: como te mantés conectado de forma segura mentres viaxas ao estranxeiro?





Nun mundo no que a navegación, estar en contacto e compartir recordos dependen dunha conexión estable a Internet, é fundamental atopar unha forma fiable e segura de conectarse mentres estás en movemento. Non obstante, os viaxeiros adoitan enfrontarse a dous retos fundamentais: acceso fiable a datos e conectividade segura.

Manterse seguro en WiFi: os consellos comúns

Os viaxeiros frecuentes non son alleos ás medidas de seguridade típicas para o uso da wifi:





Manter o software actualizado: isto é vital, pero non sempre ofrece protección contra ameazas máis sofisticadas.

Instala o software antivirus: o antivirus axuda a detectar o malware pero non protexe os teus datos de miradas indiscretas en redes non seguras.

Limitar a compartición de información persoal: un bo hábito, aínda que difícil de implementar plenamente en redes descoñecidas.





Aínda que estas estratexias son útiles, moitas veces quedan curtas cando se trata de necesidades de viaxes modernas. Entón, cal é a alternativa?

Roam: revolucionando a conectividade de viaxes

Roam, unha solución de telecomunicacións descentralizada pioneira que está cambiando a forma en que os viaxeiros permanecen en liña de forma segura. A combinación de Roam dunha rede WiFi global e unha innovadora tecnoloxía eSIM significa que estar conectado nunca foi tan fácil nin máis seguro, sen importar onde vagas.





Conexións WiFi seguras coa aplicación Roam

Encontrar wifi fiable mentres viaxas é moitas veces un reto. Moitas redes públicas comprometen a privacidade dos usuarios, solicitando información persoal ou mostrando anuncios invasivos antes de conceder o acceso.

Roam cambia o xogo ao ofrecer acceso perfecto a máis de 3,5 millóns de puntos de acceso OpenRoaming en todo o mundo a través da súa rede WiFi descentralizada. Aproveitando os identificadores descentralizados (DID) e as credenciais verificables (VC), Roam garante unha conexión privada e sen problemas. Os usuarios simplemente descargan a aplicación Roam, omiten inicios de sesión prolongados e conéctanse de forma segura sen compartir datos confidenciais.

Datos flexibles e seguros coa eSIM de Roam





Cando a wifi non está dispoñible, a eSIM de Roam convértese nunha excelente alternativa. Unha eSIM permite aos viaxeiros activar plans de datos directamente nos seus dispositivos, sen a molestia de mercar unha tarxeta SIM física noutro país.





A eSIM de Roam abrangue máis de 130 países e ofrece plans flexibles e accesibles adaptados aos viaxeiros globais. O que distingue a Roam é o seu enfoque innovador para a itinerancia global: os usuarios poden obter datos gratuítos facendo check-in, recomendando amigos ou interactuando con Roam nas redes sociais.





Non se trata só de conectividade, tamén se trata de premiar aos usuarios por formar parte da comunidade. Se non precisas datos de inmediato, podes optar por Roam Points como recompensa. No futuro, estes puntos serán compatibles coas principais compañías aéreas internacionais e operadores de telecomunicacións, o que lle permitirá trocalos por unha variedade de recompensas, incluíndo tarxetas de agasallo.





Por que Roam eSIM?





Sen problemas físicos da SIM: activa os plans ao instante no teu dispositivo.

Gaña puntos de datos ou de itinerancia gratuítos: participa en actividades sinxelas para gañar datos de itinerancia ou puntos de itinerancia.

Ecolóxico: é ecolóxico eliminando o desperdicio físico da SIM.

Conectividade rápida e fiable: accede a millóns de hotspots seguros en todo o mundo.

Xestión integrada na aplicación: xestiona todo de forma cómoda nun só lugar.





Con Roam, os viaxeiros obteñen unha conectividade rápida, segura e ecolóxica, o que fai de Roam o mellor compañeiro de viaxe.

Celebrando 1 millón de usuarios: datos gratuítos para todos

En novembro de 2024, Roam alcanzou un fito emocionante: superar os 1,3 millóns de usuarios rexistrados e conectar máis de 850.000 nodos de rede en todo o mundo. Desde o lanzamento de eSIM en outubro, a base de usuarios disparouse de 750.000 a 1 millón en menos de 20 días e superou os 1,3 millóns a finais de novembro. Isto non só destaca a funcionalidade da tecnoloxía de Roam, senón que tamén subliña o seu forte atractivo entre os viaxeiros.





Para celebralo, Roam ofrece 1 GB de datos internacionais gratuítos para axudarche a estar conectado nesta época de vacacións: a oportunidade perfecta para gozar dunha conectividade de viaxes perfecta.





Aquí tes como reclamar os teus datos gratuítos de 1 GB:

(Esta guía usa Tailandia como exemplo).

1. Descarga ou actualiza a aplicación Roam desde App Store ou Google Play.

2. Inicia sesión e fai clic no banner promocional da pantalla de inicio.





Introduce o código "Roamtheworld" (non distingue entre maiúsculas e minúsculas, sen espazos) e envía.





Escolle o teu destino, selecciona un paquete de datos e confirma o canxeo.









Activa a túa eSIM e comeza a usar os teus datos gratuítos.





Nesta tempada de vacacións, permite que Roam te manteña conectado de forma sinxela e segura.

