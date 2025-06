ProMeet Promeeters програм хангамж, нөлөөч нөлөө, урт хугацааны арилжаа сайжруулах

Дубай, ОАЭ, 7 May, 2025/Chainwire/--ProMeet, blockchain-ийн дэмжлэгтэй платформ нь жижиглэнгийн болон видео семинар дамжуулан үүсгэгчдийн зарцуулахад хэрхэн өөрчлөх, ProMeet Амбасадын хөтөлбөрт эхлүүлсэн.





Энэ шинэ эх үүсвэр нь influencers, олон нийтийн лидерийг, бүтээлч байлгах дэмжлэгчид USDC-д шинэ бүтээлчүүд ProMeet байгаль орчинд танилцуулах зардлыг олж авах боломжийг олгодог.





Promeeters Program-ийг эхлэхэд ProMeet-ийг хөгжүүлэгчдэд илүү амралтын үйл ажиллагаа явуулж, дэмжлэгчид, нөлөөлжүүлэгч, олон нийтийн сүлжээг дижитал агуулгыг өөрчилж туслахын тулд платформ төлбөр 50% -ийг олж авахыг хүсч байна.





Креатор эдийн засгийн үнэ цэнэтэй байдаг, дэлхий даяар үнэ цэнэ 250 тэрбум долларээс дээш байна, гэхдээ олон креаторууд нь одоо ч байтугай давтамжтай хэрэгсэл, өндөр платформ төлбөр, хязгаарлагдмал зардал загвартай байдаг.





ProMeet нь хөгжүүлэгчдэд жинхэнэ семинар, дэлхийн төлбөр, шууд монетизацийг зориулсан бүх нэг платформыг санал болгож, шууд төлбөр, 10% -ийн транспарент төлбөртай.

Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр »

ProMeet Програм нь үүсгэгчдийн сүлжээний ямар ч хэн ч нь коучингийн, агуулгын үүсгэх, streaming, эсвэл онлайн боловсролын талаарх заавар дамжуулан амьдралын комиссийг авах боломжийг олгодог.





Нэгдсэн үүсгэн байгуулагч нь ProMeet-ийг ашиглахыг эхэлж байгаа үед үүсгэн байгуулагч нь платформыг үүсгэсэн төлбөрт хувь нэмэр авах боломжтой.





"We built ProMeet for creators—but we're growing it with the people who believe in creator autonomy," said Jonathan Azeroual, CEO of ProMeet. "Энэ хөтөлбөр нь амбасадорууд нь монетизацийн загварыг шинэчлэхэд идэвхжүүлэхийн тулд идэвхжүүлэхийн тулд идэвхжүүлэх боломжийг олгодог."

ProMeeters хөтөлбөр нь хэрхэн ажилладаг

Шаг 1: Ажиллагч Холбоо барих хэрэглэх

Шаг 2: Тэд бүртгүүлэх, нэгтгэсэн зөвлөгөөний холболт үүсгэх

Шаг 3: холбоо нь тэдний каналы болон сүлжээнд хуваалцах болно

Шаг 4: USDC-ийн комиссион ProMeet-ийн дамжуулан хүлээн зөвшөөрсөн үүсгэгчдийн бүх удаа нь шууд авах болно

Prometheus тухай

Өнгөрсөн YouTube, Zoom, Twitch-ийн боломжуудыг нэг, хэрэглэхэд хялбар платформенд нэгтгэсэн байнга Promeet-ийн үүсгэгчдэд тавтай морилно уу тавтай морилно уу орлого авах боломжийг олгодог.





Web3 технологийг дэмждэг, Promeet хурдан, аюулгүй төлбөрийн баталгаажуулдаг, үүсгэгчдэд USDC-ийн дамжуулан тэдний ажлын төлбөр авах боломжийг олгодог.





Дэлгэрэнгүй мэдээллийг, хэрэглэгчид www.promeet.live

Холбоо барих

Ноа Гурович

Өнгөрсөн

Эмэгтэйчүүд

