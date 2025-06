ProMeet Promeeters වැඩසටහන බලපාන බලපෑම සහ දිගුකාලීන ආදායම වැඩි කිරීමට ප්රකාශ කරයි

ඩුබායි, UAE, මැයි 7th, 2025/Chainwire/--ProMeet, නිර්මාණකරුවන් සජීවී ප්රවාහනය සහ වීඩියෝ රැස්වීම් හරහා මුදල් උපයන ආකාරය පරිවර්තනය කරන ලද බ්ලැක්සොක්එන්ජිම පද්ධතිය, එහි ProMeet තානාපති වැඩසටහන ආරම්භය ප්රකාශයට පත් කර ඇත.





මෙම නව ව් යාපෘතිය මගින් බලපෑම්කරුවන්, සමාජ නායකයින්ට සහ නිර්මාණකරුවන්ගේ ස්වාධීනත්වය ප්රතික්ෂේප කරන අයට, ProMeet පරිසරයට නව නිර්මාණකරුවන් හඳුන්වා දීම මගින් USDC හි නැවතත් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.





Promeeters වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සමඟ, ProMeet නිර්මාණකරුවන්ට වඩා එහි මෙහෙයුම පුළුල් කර ඇත, සහායකරුවන්, බලපෑම්කරුවන්, සහ සමාජයන් ඩිජිටල් අන්තර්ගත පෘථිවිය වෙනස් කිරීමට උදව් කිරීමට සහ සෑම ප්රවේශයක් සඳහා පෘථිවිය ගාස්තු 50% දක්වා ලබා ගැනීමට.





නිර්මාණශීලී ආර්ථිකය වර්ධනය වන අතර, ඩොලර් බිලියන 250 කට වඩා වැඩි ගෝලීය වටිනාකමකි, නමුත් බොහෝ නිර්මාණකරුවන් තවමත් පැරණි මෙවලම්, උසස් වේදිකාව ගාස්තු සහ සීමිත ලාභ ආකෘති මුහුණ දෙයි.





ProMeet නිර්මාණකරුවන්ට සජීවී රැස්වීම්, ගෝලීය ගෙවීම් සහ සෘජු මුදල් ප්රතිලාභ සඳහා සියලුම එක් එක් වේදිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම අභියෝගවලට ප්රතිරෝධය කරයි, ක්ෂණික ගෙවීම් සහ විවෘත 10% ගාස්තු.

බලපෑම බලපෑම බවට පත් කිරීම: ProMeeter බවට පත් කිරීම

ProMeet වැඩසටහන නිර්මාණකරුවන්ගේ ජාලයක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට උපදෙස් මගින් ජීවිත කාලීන කොමිසම ලබා ගත හැකිය, පුහුණු කිරීම, අන්තර්ගත නිර්මාණය, ස්ට්රයිම් කිරීම හෝ ඔන්ලයින් අධ්යාපනය.





Referred creator ලියාපදිංචි වී ProMeet භාවිතා කිරීම ආරම්භ කරන විට, Referrer විසින් නිර්මාණය කරන ලද වේදිකාව ගාස්තු ප්රතිශතයක් ලබා ගත හැකිය.





“We built ProMeet for creators – but we are growing it with the people who believe in creator autonomy,” said Jonathan Azeroual, CEO of ProMeet. “මෙම වැඩසටහන ප්රකාශකරුවන්ට මුදල් ආයෝජනය කිරීමේ ආකෘති වෙනස් කිරීම සහ ඒ සඳහා ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට ක්රියාකාරී කාර්යයක් කිරීමට ඉඩ සලසයි.”

ProMeeters වැඩ කරන්නේ කෙසේද

පියවර 1: අයදුම්කරුවන් click the link භාවිත කිරීම

පියවර 2: ඔවුන් ලියාපදිංචි හා සුවිශේෂී නිර්දේශ සබැඳිය නිර්මාණය

පියවර 3: සබැඳි ඔවුන්ගේ චැනල් සහ ජාලය හරහා බෙදා ඇත

පියවර 4: USDC හි කොමිසම සෑම අවස්ථාවකදීම ප්රවේශ කරන නිර්මාණකරුවන් ProMeet හරහා උපයා ගනී

Prometheus ගැන

ප් රදර්ශනය නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ වීඩියෝ, පින්තූර, සජීවී සඟරාව සහ රැස්වීම් මුදල් උපයා ගැනීමට උදව් කරන වේදිකාවක්.YouTube, Zoom, සහ Twitch හැකියාවන් එක් එක්, භාවිතා කිරීමට පහසු වේදිකාවක් බවට සංසන්දනය කිරීමෙන්, Promeet නිර්මාණකරුවන්ට සීමා නොමැතිව ආදායම් උපයා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.





Web3 තාක්ෂණය මගින් ධාවනය වන Promeet, වේගවත් සහ ආරක්ෂිත ගෙවීම් සපයයි, නිර්මාණකරුවන්ට USDC හරහා ඔවුන්ගේ වැඩ සඳහා වහාම ගෙවීම් ලබා ගත හැකිය.





වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, පරිශීලකයින් සොයා ගත හැක www.promeet.live

ට්විටර් : @ProMeet_Live

ටැංකිය : සජීවී - Live

සම්බන්ධතා

නෝනා Gurovich

ප් රදර්ශනය

මාලිගාව@promeet.live

